Boundary Bend, líder inovadora de azeite da Austrália

Em pouco mais de dez anos, co-fundadores Rob McGavin e Paul Riordan e sua equipe na Boundary Bend Limited criaram a maior empresa de azeite da Austrália. "Mas caramba, tivemos algumas dificuldades ”, diz McGavin. "É simplesmente difícil. E eu diria que 95 por cento das pessoas que saem e plantam um olival - mesmo se estiverem na indústria - realmente lutam, porque é muito, muito difícil fazê-los produzir consistentemente - para obter a polinização correta, nutrição, água, processamento, logística certa - para que você tenha um EVOO de excelente qualidade do outro lado a um preço competitivo. ”

O especialista em azeite, Dr. Richard Gawel, elogia muito os esforços da Boundary Bend e as contribuições significativas para a indústria como um todo. "Eles são uma empresa verdadeiramente integrada verticalmente - do berçário ao marketing ”, diz Dr.. "Eles contribuem com uma quantia significativa para o conhecimento da pesquisa sobre o azeite de oliva, e muitos de seus resultados estão disponíveis publicamente e são relevantes para produtores na Austrália e em outros lugares. Eles realizaram pesquisas em uma ampla gama de tópicos, como agentes de afrouxamento de frutas, danos por geadas, colheita mecânica e auxiliares de processamento, para citar apenas alguns, e seu laboratório também trabalhou na verificação da validade de novos testes que ajudam a identificar o que considero ser o flagelo da indústria: a presença de azeite velho nas blends. Mais importante ainda, por meio de seus Cobram Estate marca, eles foram fundamentais para colocar o EVOO acessível e de alta qualidade nas prateleiras dos supermercados australianos. ”

O Dr. Gawel também destaca que os especialistas técnicos da empresa, Leandro Ravetti e Pablo Canamasas, são ativos na divulgação de seus resultados para a indústria e contribuem com seu tempo para outras questões da indústria, como o desenvolvimento de padrões modernos e relevantes para ajudar os consumidores a entender melhor a diferença entre as notas de azeite.

"Do lado do marketing ", acrescenta o Dr. Gawel, "A Boundary Bend tem trabalhado ativamente na criação e promoção de dois níveis de EVOO - uma linha de supermercado e uma linha de especialidades com base em variedades, e eles se tornaram talvez a marca EVOO mais imediatamente reconhecida na Austrália. Como empresa, há muito tempo apóiam o Australian Olive Association, tanto no fornecimento

experiência e pesquisa de apoio. ”

Hoje, a Boundary Bend Limited opera mais de $ AU250 milhões (USD 254 milhões) em ativos de oliva e, com 2.5 milhões de oliveiras sob seu controle, é a maior proprietária / administradora de olivais na Austrália e um dos maiores do mundo.

Nas últimas seis temporadas, a BBL lidera a dinâmica e emergente indústria de azeite da Austrália. A empresa foi o primeiro e único produtor na Austrália a produzir e processar mais de uma tonelada de frutas 40,000 em uma estação. E com menos de 18 por cento de todas as oliveiras plantadas na Austrália, os bosques da BBL produziram aproximadamente metade do azeite da Austrália nos últimos quatro anos.

A produção de frutas alcançada pela BBL é significativamente maior do que as médias mundiais e australianas. A produção média de petrazeite por hectare é várias vezes (370 por cento a 1,500 por cento) superior à das regiões produtoras tradicionais e principais da Espanha, Itália, Grécia, Turquia e Tunísia.

"As plantas de processamento de última geração da BBL no norte de Victoria, com mais de 1,700 toneladas por dia de capacidade, não são apenas as maiores plantas de processamento do Hemisfério Sul, mas também as mais eficientes e orientadas pela qualidade ”, afirma o diretor executivo e técnico Leandro Ravetti. "Essas plantas de processamento são capazes de atingir não apenas os custos de processamento mais baixos na Austrália e compatíveis com os custos de processamento em qualquer outra área do mundo, mas também apresentam algumas das mais altas eficiências de extração, com média de eficiência de extração de mais de 89 por cento no passado quatro estações."

Nos últimos oito anos, a BBL produziu quantidades crescentes de azeite, mantendo padrões de qualidade extremamente altos. Como prova disso, apenas nos últimos dois anos, os azeites BBL ganharam quatro prêmios Best in Show (incluindo o Melhor Óleo na Austrália no 2009), as Medalhas de Ouro 22, as Medalhas de Prata 41 e as Medalhas de Bronze 45, tornando-os os azeites mais premiados do mercado. Indústria de azeite australiano.

"Eu acho que a Austrália é fundamental para o futuro da indústria do azeite ”, diz Rob McGavin. "Haverá alguns avanços bastante importantes no Hemisfério Sul nos próximos 10 anos em relação à nossa posição no mercado mundial. ”Com a dedicação de Boundary Bend em abraçar novas tecnologias, desafiar convenções e experimentar novas idéias, a empresa tem certeza ser instrumental nesses próximos eventos.