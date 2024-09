Trazendo sabores do Peloponeso para as cozinhas americanas

Quando a greco-americana Katerina Mountanos se estabeleceu nos Estados Unidos e constituiu família, ela ficou decepcionada com o sabor da maioria dos azeites de oliva gregos vendidos nos supermercados americanos.

"Quando comecei minha própria família, comecei a cozinhar mais em casa”, disse Mountanos Olive Oil Times. "Descobri que o Azeite extra virgem grego no supermercado aqui não tinha nada parecido com o que minha família produzia e apreciava na Grécia.”

Apesar de ter crescido principalmente em Londres e Nova York, Mountanos passou os verões da infância na casa da família, na pequena e pitoresca cidade de Koroni, no sul do Peloponeso.

"Esta vila idílica sempre representou a verdadeira Grécia”, disse ela. "Não tenho certeza se consigo expressar em palavras o som do mar, o cheiro do sal e o sabor do azeite de oliva.”

Koroni é considerada a origem da variedade de azeitona Koroneiki. No século XIXth século, a cidade desenvolveu-se rapidamente, e a economia local cresceu com base na produção de azeite, uvas passas e cerâmica.

"Cresci sabendo qual é o sabor de um bom azeite de oliva”, disse Mountanos. "Eu sabia que queria trazer coisas boas para os EUA”

Antes de se aventurar no mundo da produção de azeite, Mountanos também fez uma curso de sommelier de azeite para aprofundar os méritos e qualidades de azeite virgem extra.

Katerina Mountanos fundou a Kosterina para levar o azeite de oliva extra virgem e as azeitonas de mesa do Peloponeso para os Estados Unidos. (Foto: Kosterina)

"Fiquei impressionado com o benefícios para a saúde de azeite quando [as azeitonas são] colhidas cedo e moídas corretamente”, disse ela. "Eu aprendi sobre o polifenóis encontrados no azeite de oliva extra virgem e a história da equipe de pesquisa que os descobriu.”

"Decidi concentrar meus esforços em fazer um azeite de oliva extravirgem que seja autenticamente mediterrâneo, delicioso de cheirar, saborear e cozinhar e, acima de tudo, carregado de benefícios à saúde”, acrescentou Mountanos.

Polifenóis do azeite de oliva, como oleuropeína, hidroxitirosol e a oleocanthal, são compostos vegetais naturais que atuam como antioxidantes.

O oleocanthal, em particular, encontrado exclusivamente no azeite de oliva extravirgem, demonstrou ter os mesmos efeitos no corpo humano que o ibuprofeno, um medicamento anti-inflamatório que alivia a dor, a febre e a inflamação.

Kosterina, a empresa fundada por Mountanos (também conhecida como Katina) e seu marido Kostas, lançou sua primeira marca de azeite de oliva engarrafado em 2020. O azeite de oliva extra virgem Kosterina Original, rico em fenólicos, é feito de azeitonas Koroneiki colhidas precocemente, cultivadas no sul do Peloponeso.

Kosterina também cura azeitonas de mesa Kalamata e Konservolia verdes. (Foto: Kosterina)

Desde então, a Kosterina expandiu sua linha de azeites de oliva para incluir o azeite Kosterina Everyday, um azeite de oliva extra virgem orgânico mais adequado para cozinhando e a cozimento, e a linha de azeites de oliva extravirgens saborizados com ervas gregas e alho.

"O azeite de oliva extra virgem premium e rico em polifenóis sempre esteve no centro da nossa marca”, disse Mountanos. "Queremos ajudar as pessoas a viver vidas mais longas e deliciosas.”

"O sabor é um indicador de qualidade, e muitos americanos não estão apenas perdendo o sabor irresistível do azeite de oliva extravirgem, mas também os superpoderes antioxidantes derivados das azeitonas colhidas cedo”, acrescentou ela.

Compromisso com a qualidade e autenticidade valeu a pena para Kosterina, rendendo à empresa um prêmio de prata no prêmio deste ano NYIOOC World Olive Oil Competition para a monovarietal Kosterina Original, sua primeira participação na competição.

A colheita começa nos olivais de Kosterina em Koroni. (Foto: Kosterina)

Não é de surpreender que a ascendência grega de Mountanos e sua paixão pelos sabores gregos autênticos também a tenham levado anegócio de azeitonas de mesa; uma adição recente à linha mediterrânea de produtos da Kosterina são as azeitonas de mesa Kalamata e verdes Konservolia naturalmente curadas da empresa.

Mais uma vez, Mountanos viajou de volta à sua infância para encontrar as ferramentas que ela acreditava que

melhor se adequar ao novo projeto de Kosterina.

"Quando eu era jovem e passava os verões em Koroni, minha avó e outros moradores locais amarravam um saco de azeitonas da casa e as deixavam curar no mar por meses”, disse Mountanos.

"Quase todas as azeitonas que vi aqui nos EUA eram azeitonas pretas sem sabor que provavelmente foram curadas em soda cáustica, o que retira todos os nutrientes saudáveis ​​da azeitona”, acrescentou ela. "Então, quando encontramos nosso produtor na Grécia que curava suas azeitonas naturalmente em sal marinho, sabíamos que havíamos encontrado o produtor certo para trazer azeitonas gregas de alta qualidade para os Estados Unidos.”

Kosterina ganhou um prêmio de prata em 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition. (Foto: Kosterina)

Segundo uma fonte, as primeiras azeitonas curadas em água salgada foram descobertas acidentalmente flutuando em algum lugar dos mares gregos nos tempos antigos: em seu poema épico Eneida do século Ist século a.C., o poeta romano Virgílio conta a história de um pescador grego que encontrou azeitonas flutuando na água enquanto pescava. Depois de prová-las, ele percebeu que elas tinham perdido o gosto amargo e ofereciam um sabor único.

Mountanos disse que a cura natural de azeitonas em salmoura marinha por seis a 12 meses resulta em azeitonas fermentadas com altos níveis de probióticos, bactérias consideradas essenciais para um intestino saudável.

"O azeite de oliva extravirgem é o que mais faz bem à saúde do coração, mas as azeitonas são uma fonte de nutrientes essenciais por si só”, acrescentou ela. "As azeitonas também são ricas em gorduras monoinsaturadas, que promovem a saúde cardiovascular e contêm ferro, cobre, cálcio e fibras.”

"“Eu me considero sortudo e quero compartilhar os tesouros extraordinários do sul da Grécia da melhor forma possível”, disse Mountanos. "Minha cidade natal, Koroni, e as memórias que minha família e eu criamos lá estão interligadas a tudo o que fazemos na Kosterina.”

"Nossa missão é continuar a provar que saudável também pode ser delicioso e que o moderno Dieta mediterrânea é o melhor para a saúde geral”, concluiu ela.