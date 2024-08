Província de Buenos Aires vê crescimento significativo na produção de azeite

A produção de azeite está a aumentar lenta mas continuamente no província de Buenos Aires, alimentado por novas oliveiras plantadas no bairro Coronel Dorrego.

As oliveiras foram plantadas pela primeira vez em Coronel Dorrego há cerca de 50 anos, 525 quilómetros a sul da capital nacional. Desde então, expandiram-se para cobrir cerca de 2,500 hectares e contribuem com cerca de metade da produção anual de azeite da província.

Segundo dados da Federação Oleícola Argentina (FOA), a província de Buenos Aires é responsável por dois por cento da produção nacional. Cerca de 96 por cento da produção argentina de azeite ocorre nas regiões ocidentais de San Juan, La Rioja, Catamarca e Mendoza.

Num esforço para expandir a olivicultura na zona, os produtores locais têm trabalhado com o Instituto Nacional de Tecnologia Agrária (INTA) para encontrar os melhores locais do distrito para plantar mais árvores e desenvolver uma marca regional.

Apesar do clima marcadamente diferente do oeste mais árido e montanhoso da Argentina, José Massigoge, pesquisador do INTA Barrow em Buenos Aires, disse à mídia local que as condições de solo e clima ainda são propícias à olivicultura.

"Por exemplo, a zona envolvente de Dorrego, sobretudo perto da costa, possui solos altamente adequados, caracterizados por franco-arenosos, que oferecem uma excelente drenagem - um dos requisitos essenciais para o cultivo da oliveira”, afirmou. "Embora a oliveira seja uma planta resiliente, necessita de uma drenagem adequada das suas raízes, condição que é adequadamente satisfeita nesta região.”

Os produtores afirmam que a amplitude térmica promove o amadurecimento gradual da fruta, o que resulta em níveis elevados de fenóis e alta proporção de ácido oleico.

Massigoge observou que "as temperaturas frescas durante o início da colheita contribuem para a presença de polifenóis e outros compostos essenciais, que conferem amargor ao azeite. Além disso, esta condição é vantajosa para preservar o azeite, garantindo elevados níveis de durabilidade ao longo do tempo.”

Federico Bottini, sócio da Agroliva, acrescentou que a mudança significativa entre as temperaturas diurnas e noturnas produz azeites com qualidades organolépticas interessantes.

"Outra distinção notável é a disponibilidade de recursos hídricos; a região recebe aproximadamente 600 milímetros de chuva anualmente, o que é consideravelmente superior ao das maiores áreas de plantações do país”, disse ele. "Embora a irrigação seja necessária na nossa região, ela serve principalmente como medida suplementar. Além disso, o clima mais fresco durante a época de colheita influencia positivamente os indicadores de qualidade dos produtos.”

"Embora não possua conhecimento especializado na área, posso atestar que nossos azeites apresentam consistentemente excelentes resultados nas avaliações físico-químicas e sensoriais”, acrescentou. "Consequentemente, alcançamos consistentemente resultados favoráveis ​​em diversas competições.”

A Argentina continua a ser um país relativamente modesto azeite virgem extra produtor em comparação com os maiores produtores da bacia do Mediterrâneo. Segundo dados do Conselho Oleícola Internacional, o país produziu uma média de 31,800 toneladas por ano nos últimos cinco anos, tornando-se o maior produtor fora do Mediterrâneo.

No entanto, os produtores antecipam um declínio da colheita este ano devido a muitos pomares entrando em um 'fora do ano' no ciclo natural de produção alternada, falta de horas frias e eventos climáticos extremos.

No entanto, os agricultores continuam a plantar novas oliveiras em todo o país, especialmente em San Juan e La Rioja, para satisfazer a crescente procura nos Estados Unidos e Europa.

As primeiras plantações em Buenos Aires começaram no final da década de 1940. Nessa altura cultivavam-se maioritariamente árvores Picual e Arbequina e a produção era efectuada através de métodos tradicionais.

No entanto, as práticas contemporâneas na região evoluíram para incorporar árvores Arbosana e Koroneiki plantadas em olivais de alta densidade, que apresentam mais de 2,000 oliveiras por hectare.

Federico Hollender, dono da Estilo Oliva em Coronel Dorrego, lembra de ter se adaptado a uma tecnologia mais moderna.

"Decidimos aprender, adotar as tecnologias mais recentes nesta atividade e optar pelo sistema superintensivo”, afirmou. "Depois começámos a plantar mais hectares com outras variedades de oliveiras e decidimos continuar a crescer.”

Os produtores estão otimistas de que o cultivo da azeitona continuará a se expandir na província de Buenos Aires e apoiarão o lançamento de um concurso internacional de azeite na capital.