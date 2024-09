Cooperativa Calabresa enfatiza qualidade ao mesmo tempo em que cria economias de escala

Os produtores de azeitonas da Calábria, a segunda maior região produtora de azeite da Itália, já começaram a colheita.

"Embora não esperemos grandes volumes este ano, esperamos um produto de alta qualidade”, disse Valeria Minasi, coordenadora do projeto Dea Carolea na região sudoeste da Itália.

Dea Carolea é uma cooperativa experimental formada por produtores locais de azeite de oliva. O objetivo é atingir economias de escala, otimizar práticas agronômicas e elevar coletivamente sua alta qualidade azeite virgem extra no mercado global.

Uma característica distintiva desta cultura é o seu rendimento final de azeite de oliva excepcionalmente alto, inigualável por outros, mesmo com colheita precoce... É um azeite de oliva muito apreciado com um perfil frutado médio quase intenso. - Antonio Lauro, fundador, EVO IOOC Itália

Dea Carolea é um jogo de palavras que funde a palavra italiana para deusa, dea, com Carolea, a variedade de azeitona que há muito domina as planícies de Lamezia Terme.

Sob a marca Dea Carolea, os produtores participantes seguem rigorosos protocolos de produção e certificações de azeite de oliva.

O projeto Dea Carolea expande o trabalho de produtores que já operam no Lamécia Certificação de Denominação de Origem Protegida, que se aplica ao azeite de oliva produzido em Lamezia Terme.

Vários produtores de azeitonas administram pomares de pequeno e médio porte na planície, e algumas famílias produzem azeite de oliva há séculos.

Dea Carolea é promovida como uma oportunidade para produtores expandirem suas fazendas, casas de campo e lagares de azeite, promovendo resiliência por meio do esforço coletivo.

"Uma nova geração de empreendedores de azeitonas que assumiram e revitalizaram seus negócios familiares são a força motriz por trás do projeto”, disse Minasi. "Para que a marca surja, como foi o caso da renomada Terra di Bari, essa herança e essas experiências diversas devem convergir em um único produto.”

Segundo o coordenador do projeto, 17 produtores já se comprometeram a atender aos padrões DOP da marca em parte ou na totalidade de sua produção.

"Algumas de nossas árvores têm séculos de idade, enquanto outras foram substituídas para aumentar a produtividade”, disse Margherita Di Giovanni, coproprietária da Podere d'Ippolito, uma fazenda do consórcio DOP e promotora do projeto Dea Carolea. "No entanto, evitamos a agricultura intensiva ou superintensiva porque esta é a nossa paisagem e identidade.”

"Administrar um olival tão bonito nem sempre é fácil devido aos custos envolvidos”, acrescentou. "Árvores centenárias são mais exigentes e desafiadoras, e enfrentamos escassez de mão de obra.”

Segundo Di Giovanni, a fragmentação e a pequena escala dos produtores locais de azeite de oliva retardaram o reconhecimento dos azeites de oliva extravirgens de Carolea.

"Inicialmente, organizamos promoções e reuniões com compradores e outros interessados ​​no azeite de oliva Lametia DOP”, disse Di Giovanni. "Isso nos permitiu identificar potenciais fraquezas.”

"Percebemos que unir forças era essencial para garantir qualidade e quantidade”, acrescentou, destacando a necessidade de atender às demandas do mercado internacional.

Margherita Di Giovanni acredita que a cooperativa Dea Carolea ajudará os produtores locais a promover o azeite de oliva extra virgem Carolea globalmente. (Foto: Dea Carolea)

Além das diretrizes da Lametia PDO, a Dea Carolea fornece aos membros procedimentos específicos a serem seguidos.

Esses procedimentos garantem acesso apenas ao azeite de oliva extra virgem certificado pela DOP, também testado por um painel de degustação certificado.

"Testamos todos os lotes enviados ao projeto que já possuem certificação DOP”, disse Minasi. "Uma vez que esses lotes são blenddos em um único produto, o azeite de oliva extra virgem resultante também receberá sua própria certificação DOP.”

"Além disso, o produto passa por um exame mais aprofundado por um painel de testes certificado, após o qual se torna um azeite de oliva extra virgem Dea Carolea”, ela observou.

Devido às diferentes práticas agronômicas de seus membros, a Dea Carolea produz azeites de oliva orgânicos e convencionais.

"Um exemplo dos procedimentos padronizados é a colheita, que deve estar a todo vapor em meados de outubro”, explicou Minasi.

Os produtores optam por uma colheita precoce para capturar a qualidade ideal da cultivar Carolea, evitando ao mesmo tempo potenciais mosca de fruta verde-oliva infestações.

"Uma característica distintiva desta cultura é o seu rendimento final de azeite excepcionalmente alto, inigualável por outros, mesmo com colheita precoce”, disse Antonio Lauro, provador profissional e fundador da EVO IOOC Itália concurso de qualidade do azeite.

A colheita precoce permite que Carolea mostre seu melhor benefícios para a saúde e qualidades organolépticas.

"Quando colhida cedo, a Carolea contém um alto nível de biofenóis, o que não acontece quando colhida madura”, disse Lauro. "O momento ideal para a colheita é quando as azeitonas começam a mudar de verde para amarelo, alcançando um rendimento que permanece alto em comparação com outras cultivares.”

"É um azeite muito apreciado, com um perfil frutado médio quase intenso”, acrescentou. "As notas características da cultivar incluem maçã, maçã dourada e amêndoa, com notas de alcachofra e folha de oliveira frequentemente presentes.”

O amargor da Carolea é nitidamente pronunciado, com intensidade média. "Ela tende a ofuscar as notas picantes, que também são de intensidade média, mas um pouco mais suaves”, disse Lauro.

Di Giovanni destacou que atuar como uma cooperativa entre os membros permite que compradores que buscam azeites de oliva Dea Carolea negociem com um único ponto de contato.

"Acreditamos que este é o principal passo adiante pelo qual temos lutado”, disse ela. "Novos produtores estão surgindo, muitos dos quais são jovens, o que é muito promissor. Estamos orgulhosos de que o consórcio PDO agora inclua parceiros históricos e muitos negócios liderados por mulheres jovens.”

Tanto Minasi quanto Di Giovanni enfatizaram que o próximo passo do projeto, além do lançamento do Dea Carolea, é focar em sua expansão.

"Embora empresas de médio porte e bem estruturadas possam se beneficiar do projeto, isso é especialmente verdadeiro para pequenos produtores”, disse Di Giovanni.

"A colaboração permite maior competitividade e aquisições conjuntas mais vantajosas”, acrescentou. "Ela também abre acesso a fontes de financiamento que as políticas públicas reservam para grupos empresariais, consórcios e cooperativas, alinhando-se à orientação do legislador.”

"O azeite de oliva e as azeitonas de mesa de Carolea são altamente significativos para a Calábria, provavelmente representando de 40 a 50 por cento da produção de azeitonas da região”, disse Lauro. "Esta cultura é bastante resistente, embora sofra de patógenos como o olho de pavão; no entanto, eles são controláveis ​​até mesmo na agricultura orgânica.”

"Se tudo correr conforme o planejado, a colheita será concluída em outubro”, concluiu Minadi. "As certificações serão emitidas em novembro, e Dea Carolea deve estar disponível para venda até o final daquele mês.”