Produtividade de azeitonas de mesa da Califórnia deve aumentar pelo segundo ano consecutivo

A produção de azeitonas de mesa da Califórnia deve aumentar pelo segundo ano consecutivo após um início chuvoso em 2024 e condições climáticas favoráveis ​​à medida que as oliveiras florescem.

Em uma pesquisa anual com 249 produtores, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimou que a Califórnia produzirá 40,000 toneladas de azeitonas de mesa em 2024, um aumento de seis por cento em relação a 2023 e o dobro do rendimento em 2022.

O USDA estimou que a produção de Sevillano aumentaria notavelmente, atingindo 3,200 toneladas americanas, enquanto a produção de Manzanillo atingiu 36,700 toneladas americanas. Outras variedades respondem pelas 100 toneladas americanas restantes previstas.

O departamento atribuiu o aumento da produção à precipitação no final do inverno e no início da primavera, que acumulou neve na Serra Nevada e aumentou a capacidade do reservatório para "condições normais de água.” Isto foi seguido por um clima favorável, pois as oliveiras floresceram em maio e os frutos começaram a dar frutos.

USDA

O USDA observou que as altas temperaturas do verão forçaram muitos produtores de azeitonas de mesa a irrigar seus pomares. O departamento acrescentou que mão de obra insuficiente, aumento dos custos de produção e problemas de marketing continuam sendo os principais desafios enfrentados pelo setor.

Apesar do segundo ano consecutivo de aumento na colheita, a produção de azeitonas de mesa na Califórnia continua em queda.

Entre 2010 e 2014, o Golden State produziu uma média de 82,700 toneladas americanas de azeitonas de mesa anualmente. Essa média de produção caiu para 68,520 toneladas americanas de 2015 a 2019, despencando para 33,490 toneladas americanas de 2020 a 2024.

"Por que a tonelagem está diminuindo? Os fatos apontam para o clima, acesso à mão de obra, aumento de custos e competição de importações baratas”, escreveu Liz Tagami, fundadora da American Olive Farmer, em um relatório de safra de maio de 2024.

Especificamente, ela citou a seca na Califórnia do final da década de 2010 ao início da década de 2020 e eventos climáticos extremos na primavera como dois fatores climáticos que impactaram a produção.

Além disso, ela destacou as políticas restritivas de imigração que tornaram mais difícil para os produtores que dependem da colheita manual encontrar trabalhadores suficientes.

"A política de imigração pressionou a mão de obra migrante, dificultando encontrar trabalhadores documentados para trabalhar quando as azeitonas estiverem prontas”, escreveu Tagami.

Junto com os desafios criados pelo clima e pela falta de trabalhadores, as condições econômicas locais e internacionais também pressionaram os produtores de azeitonas de mesa da Califórnia.

Tagami destacou o aumento dos custos do combustível, mitigação da mosca da azeitona, licenças e impostos somados ao que ela disse ser concorrência desleal das importações de azeitonas de mesa europeias, especificamente espanholas.

"Azeitonas importadas — cultivadas sem as proteções trabalhistas e ambientais da Califórnia e com o benefício de subsídios da UE — podem ser cultivadas, enviadas e vendidas nos EUA a preços mais baixos do que podemos produzir aqui, apesar das recentes tarifas compensatórias para azeitonas maduras enlatadas”, escreveu Tagami.

Ainda assim, os produtores de azeitonas da Califórnia receberam boas notícias em julho, após a Comissão de Comércio Internacional dos EUA votou para estender as tarifas em algumas importações de azeitonas de mesa pretas maduras espanholas por mais cinco anos.