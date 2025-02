Agricultor Siciliano Celebrado Preserva Paisagens Tradicionais e Cultivares

Em Buccheri, a aldeia mais alta das Montanhas Hyblaean da Sicília, oliveiras milenares destacam-se imponentes como guardiãs ancestrais do território que abriga Agreste.

"Nossos pomares são compostos principalmente por árvores centenárias, com várias delas provavelmente datando de mais de mil anos”, disse o coproprietário Pietro Nicotra.

A Agrestis foi fundada em 2003 no canto sudeste da Sicília pelo pai de Nicotra, Lorenzo, e seu amigo, Giuseppe Paparone. A empresa tem como objetivo buscar qualidade e destacar a variedade de azeitona autóctone Tonda Iblea.

Nosso objetivo não é apenas produzir azeites de oliva extravirgem e azeitonas de alta qualidade, mas também proteger esses pomares antigos. - Pietro Nicotra, coproprietário, Agrestis

"Nossas oliveiras estão espalhadas nessas encostas íngremes de acordo com um padrão de plantio extenso e irregular”, disse Nicotra. "Na primavera, os espaçamentos entre eles tornam-se prados floridos. manejo orgânico nos permite manter os bosques saudáveis, prósperos e ricos em biodiversidade.”

Antigamente consumida principalmente como azeitona de mesa, a Tonda Iblea é cada vez mais usada para produzir azeitonas premiadas azeite virgem extra.

Um deles é o Agrestis Fiore d'Oro DOP, um monovarietal que ganhou cinco prêmios de ouro no NYIOOC World Olive Oil Competition, graças ao seu perfil complexo. Seus aromas de tomate verde, maçã e balsâmico se fundem com notas de favas, aspargos, aipo e manjericão.

"A Agrestis foi uma das primeiras empresas da região a realizar uma colheita antecipada”, disse Nicotra. "Considere que aqui, no passado, por tradição, a colheita começava no dia 8 de dezembro [Dia da Imaculada Conceição, feriado na Itália].”

"Quando éramos crianças, ajudávamos os nossos pais a recolher as azeitonas durante feriados de Natal", Acrescentou. "Eles começaram a colher em novembro, depois em outubro, e agora colhemos os primeiros frutos no final de setembro.”

Hoje, Nicotra administra a fazenda com sua irmã, Julia, pai e Salvatore Paparone, filho do cofundador da empresa. Julia se juntou à equipe há dois anos e supervisiona a comunicação da empresa.

Lorenzo e Pietro Nicotra sob uma oliveira centenária na fazenda Agrestis. (Foto: Agrestis)

"Julia e eu somos bilíngues graças à nossa mãe, Rosa, que é da Alemanha, e isso me levou a frequentar uma escola de ensino médio linguística”, disse Nicotra. "Então, obtive um mestrado em economia empresarial enquanto Salvatore estudava ciência e tecnologia de alimentos. Tendo diferentes formações educacionais, usamos nossas próprias habilidades em uma área específica da empresa.”

Uma equipe de trabalhadores de campo dá suporte à equipe durante todo o ano. Durante uma boa temporada de colheita, até 30 pessoas são empregadas para coletar os frutos de 20,000 árvores. Os bosques se estendem por 120 hectares, que a empresa possui em parte e aluga em parte.

"Não sabemos quem plantou nossas oliveiras”, disse Nicotra. "Ouvi uma lenda sobre os gregos, que chegaram de barco, já que o vale onde hoje se encontram os pomares era um rio navegável, encontraram oliveiras selvagens em suas margens e as domesticaram. No entanto, isso sugere que o cultivo da oliveira foi espalhado pelas populações antigas que se estabeleceram nesta área.”

Mais para trás, milhões de anos atrás, as Montanhas Hyblaean eram um complexo vulcânico submarino formado por elevação tectônica. Isso resultou em solo fértil, onde hoje, oliveiras prosperam a uma altitude entre 600 e 700 metros.

As raízes extensas das árvores antigas podem absorver água de camadas profundas do solo, tornando-as resistentes a longos períodos de seca na ilha.

"Essas oliveiras velhas não precisam ser irrigadas e, em todo caso, não é possível montar um sistema de irrigação devido à disposição irregular dos antigos pomares”, disse Nicotra. "No entanto, ultimamente, eles têm lutado mais com o estresse hídrico prolongado.”

"Na verdade, tivemos de lidar com os efeitos das alterações climáticas, o que levou a uma menor produção durante dois anos. anos consecutivos", Acrescentou.

O agricultor siciliano disse que os problemas mais significativos ocorreram durante o período de floração da oliveira, geralmente a fase mais delicada da ciclo de vida da árvore.

"Rapidamente passamos das temperaturas gélidas do inverno para o calor extremo e a umidade, como se não houvesse primavera”, disse Nicotra. "Aqui na serra, temos noites úmidas com geada, e se a temperatura da manhã chega a 28 ºC a 30 ºC, queima facilmente as flores, o que aconteceu no ano passado.”

Além disso, Nicotra disse que, devido às suas características varietais, a Tonda Iblea precisa de condições climáticas ideais para uma boa polinização. Para facilitar esse processo, os antigos camponeses plantaram variedades polinizadoras ao lado dela, como Biancolilla, Nocellara e a localmente chamada Oliva Lunga, que a Agrestis agora usa para criar blends.

Lorenzo Nicotra usando um rastrello, ou ancinho, para colher azeitonas. (Foto: Agrestis)

A empresa conta com um moinho na cidade vizinha de Ragusa para transformar as frutas em poucas horas após a colheita. O maquinário de ponta do moinho permite a extração ideal dos seis azeites de oliva extravirgem produzidos pela Agrestis. Alguns deles são certificados com a Denominação de Origem Protegida (DOP) Monti Iblei e a Indicação Geográfica Protegida da Sicília (IGP).

"Devido à queda na produção, a última colheita exigiu menos trabalhadores e foi concluída mais cedo”, disse Nicotra. "No início de dezembro, colhemos as últimas frutas para serem processadas para as azeitonas de mesa. No verão, monitoramos todas as plantas e, com base na quantidade de frutas que elas produzem, decidimos quais separar para esse propósito.”

Além de processar azeitonas em salmoura, a empresa reviveu um antigo método de salga a seco chamado 'Passuluna.' Este método envolve colocar as frutas em barris com sal e virá-las continuamente por um mês. O resultado é um produto intensamente saboroso.

"Nosso objetivo não é apenas produzir azeites de oliva extravirgem e azeitonas de alta qualidade, mas também proteger esses antigos pomares e seu território”, disse Nicotra. "Deixe-me dizer que nossnegócio é preservar esta terra.”

Ele explicou que, no passado, cada família nesta pequena vila nas montanhas cuidava de seu próprio pomar, mas hoje em dia, muitos lotes foram abandonados devido à falta de mudança geracional. Desde sua criação, a empresa alugou ou comprou pomares abandonados e semi-abandonados para revivê-los.

"Com nosso trabalho, mantemos os pomares limpos, prevenindo incêndios florestais e reduzindo riscos hidrogeológicos”, disse Nicotra. "No verão, quando a temperatura é muito alta, um incêndio florestal pode se espalhar mais facilmente se os campos estiverem cheios de grama e arbustos crescidos demais, e um pequeno incêndio pode destruir uma oliveira que está ali há séculos em um momento.”

Manter a grama aparada e remover os restos de poda ajuda a evitar que arbustos se acumulem e possam causar incêndios. (Foto: Agrestis)

"Então, quando a terra é queimada e as plantas não a sustentam mais com suas raízes, deslizamentos de terra podem ocorrer facilmente após chuvas torrenciais”, acrescentou. "Está bem estabelecido que esta situação é agravada por das Alterações Climáticas. O nosso objectivo é desenvolver uma olivicultura sustentável, que, com base evidência científica, ajuda a lidar com isso.”

Quando a equipe recupera um olival, as plantas negligenciadas geralmente são submetidas à poda de reforma, que envolve o corte dos galhos principais. Isso implica um período de espera de vários anos antes que novos brotos comecem a brotar e as oliveiras produzam frutos novamente.

"Trabalhar neste terreno inclinado exige mais esforço e aumenta os custos de produção”, disse Nicotra. "Isso se soma aos problemas climáticos que enfrentamos e à consequente queda na produção nos últimos anos. E, ainda assim, isso não nos impede de avançar em nosso caminho e nos aprimorar, nos esforçando para fazer o melhor, mesmo neste período difícil para a olivicultura.”

Ele mencionou os comentários de alguns visitantes impressionados com a tenacidade de sua equipe em trabalhar buscando qualidade em um contexto tão desafiador.

"Há algum tempo, no final de uma visita de campo, um agrônomo experiente me disse que 'deveria ser pago para continuar trabalhando aqui', já que, em sua opinião, não é economicamente viável”, disse Nicotra. "Ele nos chamou de loucos, pois se perguntava como poderíamos cultivar essas terras e ainda ser uma empresa próspera.”

"E continuamos, com paixão e empenho, a fazer este trabalho que nos está a dar tantas satisfações”, concluiu. "Nossos produtos são muito apreciados e nossos clientes sabem que a qualidade que oferecemos anda de mãos dadas com nosso compromisso de proteger essas oliveiras centenárias e seu meio ambiente, que são um verdadeiro patrimônio de todos.”