Caos climático causa estragos na colheita chilena

A produção de azeite de oliva no Chile caiu para seus níveis mais baixos desde 2013 depois que as altas temperaturas da primavera e as chuvas durante a colheita prejudicaram agricultores e moleiros em todo o país.

"A produção de azeite de oliva na temporada de 2024 atingiu 15,000 toneladas métricas”, disse Gabriela Moglia, gerente geral da ChileOliva, uma associação de produtores. "Isto representa uma diminuição de 29 por cento em relação às toneladas de petrazeite obtido em 2023” e está 33 por cento abaixo da média de cinco anos.

"Os principais desafios foram as chuvas intensas nos meses de colheita”, acrescentou Moglia.

Segundo Jorge Astudillo, consultor de produção de azeite, as altas temperaturas de inverno e primavera associadas à El Nino no norte do país danificou muitas oliveiras enquanto elas estavam em flor.

"A produção na área de Coquimbo, 300 quilômetros ao norte de Santiago, em particular… praticamente chegou a zero ou quase zero”, disse ele Em ambos os lados da mesa, um podcast. "É uma área muito importante… Vinte por cento, se não mais, da produção vem desta área.”

"Mas no resto do país foi um ano normal em termos de produção”, acrescentou Astudillo. "Embora as chuvas precoces tenham afetado a colheita, houve geada em outras áreas.”

O cultivo de oliveiras abrange toda a metade norte do Chile, estendendo-se por cerca de 2,000 quilômetros, do Vale de Azapa, perto da fronteira com o Peru, até o Vale do Maule, no centro.

Como resultado, produtores de lados opostos do segundo maior produtor de azeite de oliva das Américas enfrentam vários desafios.

Junto com o clima quente fora de época, os produtores do norte do país estão combatendo o clima mediterrâneo infestações de moscas da fruta. A espécie invasora, que se acredita ter sido introduzida através de frutas contrabandeadas do Peru, "“causou estragos” nos olivais de ambos os lados da fronteira.

Enquanto isso, no Vale do Maule, Las Doscientos Director Geral José Pablo Illanes disse que a empresa sofreu uma redução de 20% na produção, atribuindo o declínio em parte ao fato de muitas árvores terem entrado em um ''ano de folga' no ciclo natural de produção alternada da oliveira e algum impacto do clima.

A colheita da empresa começou em maio e durou 70 dias, mais do que o normal devido às chuvas persistentes. Mesmo assim, Illanes está mais preocupado com o potencial de longos períodos de seca.

"Aprender a conviver com as mudanças climáticas é tudo”, disse ele. "Sabemos que, acima de tudo, a questão da água é o que mais preocupa quando olhamos para o futuro.”

Fernando Carrasco Spano, o chefe executivo da Olivos Ruta del Sol, cujos pomares estão a cerca de 100 quilômetros ao norte do Vale do Maule, confirmou que as condições climáticas resultaram em menor rendimento.

"Este ano, tivemos uma queda de sete por cento no rendimento”, disse ele. "As azeitonas não atingiram a concentração de azeite dos anos anteriores. Os quilos totais de azeitonas eram muito bons, mas seu rendimento era muito baixo.”

"O principal desafio desta temporada foi equilibrar o tempo de colheita e o rendimento”, acrescentou Carrasco Spano. "Por um lado, queríamos colher cedo para evitar o risco de geada. Por outro lado, queríamos esperar alguns dias ou semanas para que as azeitonas continuassem acumulando azeite. No final, alcançamos um bom resultado e uma valiosa campanha de 2024.”

Apesar do declínio dramático na produção, os exportadores chilenos aproveitaram as colheitas ruins consecutivas na bacia do Mediterrâneo e os consequentes preços historicamente altos na Europa e nas Américas.

"Durante o primeiro semestre de 2024, ou seja, de janeiro a junho, foram exportados US$ 38,165,119 (€ 34,347,980) em valor FOB, o que representa um aumento de 50% em relação ao mesmo período de 2023”, disse Moglia.

"Em relação ao volume de embarques de azeite para o exterior, no primeiro semestre de 2024 foram embarcadas um total de 4,176 toneladas de azeite, o que representa uma queda de dois por cento em relação ao mesmo período de 2023”, acrescentou.

O Brasil e os Estados Unidos continuam sendo os principais destinos das exportações chilenas, representando 58.4 e 23.1 por cento em valor, respectivamente. A Espanha representa o terceiro principal destino, compondo 7.4 por cento em quantidade.

"Houve uma demanda maior de mercados como o Brasil”, confirmou Illanes. "O fato de a produção na Espanha ter diminuído nos últimos três anos consecutivos devido à seca fez com que o estoque mundial de petrazeite diminuísse e levou a uma maior demanda nos mercados próximos.”

"Nossas exportações cresceram 33.4%, tanto em valor quanto em volume”, acrescentou Carrasco Spano.

Devido à demanda global estável e à redução da produção, os preços do azeite de oliva no Chile aumentaram significativamente.

De acordo com Astudillo, o preço de meio litro de azeite de oliva engarrafado com a marca do produtor é de cerca de 7,500 pesos chilenos (€ 7.30). Ele estima que os chilenos consumam entre 900 mililitros e um litro de azeite de oliva per capita.

"O preço dos azeites engarrafados nas prateleiras [duplicou], então o mercado foi forçado, principalmente o consumidor final, a procurar formatos maiores ou mais baratos”, disse.

Embora não tenham sido publicados dados oficiais sobre o consumo interno de azeite este ano, Astudillo acrescentou: "vemos que há uma diminuição do consumo a nível local.”

Ainda assim, Illanes disse que Las Doscientos, que vende cerca de 50% de seu azeite de oliva no Chile, não viu uma queda na demanda em comparação à redução na oferta.

"Independentemente do preço, que subiu muito, a demanda nunca caiu na mesma proporção que a oferta”, disse. "Agora sabemos que a demanda foi mantida enquanto atingíamos esses níveis de preço. Isso nos dá paz de espírito, sabendo que as pessoas valorizam o azeite de oliva como parte de sua cesta básica doméstica.”