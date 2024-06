Produtores croatas compartilham segredos por trás de seu sucesso premiado

Depois de uma colheita desafiadora, os olivicultores croatas estão satisfeitos com suas conquistas em 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Os produtores do país do sudeste europeu ganharam o quarto maior número de prêmios na competição – 80 em 97 inscrições. Segundo dados do Olive Oil Times Classificação mundial, apenas a Itália (148), os Estados Unidos (96) e a Espanha (83) ganharam mais prêmios.

A Croácia é um país pequeno mas uma superpotência na qualidade dos azeites, o que se confirma ano após ano. - Ivica Vlatković, presidente da Associação de Olivicultores de Zadar

No entanto, os agricultores e moleiros rapidamente salientaram que a sua taxa de sucesso de 82 por cento era a mais elevada de qualquer país que submeteu mais de dez azeite virgem extra amostras para a Competição Mundial.

Os produtores croatas celebraram o seu sucesso após circunstâncias adversas, incluindo condições climáticas extremas e pragas.

O clima frio durante a primavera, seguido de chuva no momento da floração e polinização, resultou em menor frutificação nas árvores. Isto foi seguido pelo surgimento do mosca de fruta verde-oliva antes da colheita, o que teve impacto na quantidade e qualidade do azeite.

"Conquistamos o quarto lugar em uma competição forte e com muito menos azeites registrados que nossos principais concorrentes”, disse Ante Vulin, proprietário da Antino, que ganhou o Prêmio Ouro por Oblica média.

O produtor cultiva 1,000 oliveiras, das quais 550 estão em produção, ao longo das margens do Lago Vrana, o maior lago da Croácia, na região de Pakoštane, no norte da Dalmácia.

Junto com a Vulin, outros três produtores do município, um pouco menor que Manhattan, somaram cinco prêmios da Competição Mundial.

Tomislav Čudina de Olea Viola ganhou um Gold Award por uma blend média; Vinko Lalin de OPG Lalin ganhou dois Silver Awards por um blend e Oblica; e Mario Barešić de Dragagem do capitão ganhou um prêmio de ouro por uma Oblica.

"Não temos grandes bosques ou quantidades de petrazeite”, disse Vulin. "Não temos nem moinhos. Mas temos uma tradição, uma forma natural de cultivar frutas saudáveis ​​e produzir azeite premium que obtemos por prensagem a frio.”

Os produtores croatas celebraram o seu sucesso após uma colheita difícil.

Ivica Vlatković, a Presidente da associação de olivicultores do concelho e de um produtor premiado da vizinha Novigrad, também saudou o imenso sucesso do país, apesar do seu pequeno tamanho.

A Croácia é o lar de cerca de 3.8 milhões de pessoas. Segundo a Comissão Europeia, o país produziu 3,500 toneladas de azeite na safra 2023/24, cerca de dez por cento abaixo da média dos quatro anos anteriores.

"A Croácia é um país pequeno, mas uma superpotência na qualidade dos azeites, o que se confirma ano após ano ”, disse Vlatković, amplamente considerado o melhor olivicultor entre os médicos e o melhor médico entre os olivicultores.

Desde 2017, ele também ganhou 15 prêmios no NYIOOC, tornando-o o produtor de maior sucesso do país na competição.

Desde Tomislav Duvnjak, proprietário da Vodice, lançou um esforço coordenado para organizar e ajudar a financiar pequenos produtores dálmatas para enviarem inscrições para Nova Iorque em 2021, a Croácia tem sido consistentemente um dos maiores vencedores na Competição Mundial.

Vlatković disse que ele e outros produtores agora "viva o dia” em que a Croácia ganha o maior número de prêmios na competição.

"Os azeites chegam a Nova York vindos de todo o mundo, onde as azeitonas são cultivadas”, disse ele. "É por isso que representa o campeonato mundial na avaliação da qualidade do azeite. A nível global, os azeites croatas confirmam há anos a sua elevada qualidade no que diz respeito ao número de azeites enviados e premiados.

Vlatković disse que os produtores croatas são encorajados a ver que estão a alcançar resultados semelhantes aos dos seus homólogos em países produtores de azeitonas mais conhecidos.

Atribuiu o sucesso desproporcional do país a vários factores, incluindo a mentalidade dos produtores croatas, muitos dos quais são pequenos agricultores que se dedicam a cuidar de um pequeno número de árvores.

Outra chave para o sucesso do país é a educação profissional proporcionada a estes olivicultores através de associações regionais e nacionais.

Além disso, foram feitos esforços significativos para construir lagares de azeite de alta qualidade com capacidade suficiente para processar o que é colhido no mesmo dia.

Vlatković também elogiou o papel dos painéis de degustação locais em ajudar os olivicultores a identificar defeitos e determinar as suas causas.

Por fim, disse que muitos produtores participam em numerosos eventos locais e nacionais, criando um espírito competitivo e uma cultura de melhoria no sector.

"Se, em vez de 97, os olivicultores croatas tivessem enviado pelo menos o mesmo número dos seus azeites para o NYIOOC [como fizeram os produtores de outros países], tenho certeza de que teriam ganhado mais prêmios de ouro e, assim, mostrado a todos o quão longe a Croácia avançou na produção de azeites virgens extras de alta qualidade”, disse Vlatković.

Ele acrescentou que as condições parecem boas nos pomares antes da safra 2024/25,

"A situação nos olivais é promissora”, disse Vlatković. "A primavera trouxe umidade suficiente. As temperaturas são quase ideais, por isso as oliveiras estão cheias de flores.”

"Também esperamos uma boa polinização”, acrescentou. "A colheita ainda está longe, mas há todas as chances de termos uma campanha de sucesso. Muito mais sucesso do que no ano passado, o que significa mais petrazeite na maior avaliação de qualidade do mundo, em Nova Iorque.”