Seca e chuvas inoportunas levam a colheitas ruins no Uruguai

Dois anos de seca histórica seguido de chuvas durante a colheita e o ciclo natural de produção alternada da oliveira resultaram em um declínio significativo da produção no pequeno país sul-americano do Uruguai.

Gonzalo Aguirre, o premiado produtor de Oliveiras de Santa Laura e presidente da Associação Uruguaia de Oliveiras (Asolur), estimou que a produção cairia para 500,000 litros (458 toneladas) de azeite em 2024, uma diminuição de 78 por cento em comparação com o ano passado colheita abundante e 72 por cento abaixo da média de cinco anos.

"Houve uma colheita muito, muito baixa”, disse ele. "Em parte, deveu-se à seca do ano passado, que não permitiu que os rebentos estivessem prontos para o cultivo da azeitona. Além disso, a colheita foi influenciada negativamente para alguns produtores porque choveu muito e perderam azeitonas.”

Laura Da Trindade, diretora do Sabia no departamento interior sudeste de Lavalleja, confirmou que a colheita deste ano foi significativamente inferior à anterior.

"A nossa colheita foi má em comparação com o ano passado, mas não tão má como a do país em geral”, disse ela. "Colhemos 75% da fruta em comparação com os dois anos anteriores, que foram boas colheitas.”

"O maior problema foi a acumulação de petrazeite, que caiu significativamente em relação aos anos anteriores”, acrescentou Da Trindade. "Estávamos em uma média de dez por cento quando estávamos entre 13 e 14 por cento anteriormente. Uma diferença significativa foi observada na quantidade de petrazeite obtida.”

Com a produção caindo de 11 toneladas em 2023 para sete toneladas em 2024, Da Trindade disse que um dos principais desafios da empresa é reduzir os custos de produção para mitigar os impactos do menor rendimento.

"Os desafios deste ano foram tentar baixar os custos da colheita porque sabíamos que seria mau e também que haveria menos procura de serviços no nosso lagar devido à falta de fruta na região”, afirmou. "Isso aumentou muito nossos custos de produção e foi um dos motivos pelos quais este ano optamos por mecanizar a colheita com sombrinhas para reduzir custos e tempo de colheita.”

Embora a maioria dos produtores tenha experimentado rendimentos significativamente mais baixos, María Vittoria, diretora da Piqué Roto no departamento vizinho da Flórida, disse que sua produção aumentou à medida que as árvores recentemente plantadas amadureceram.

Pique Roto, no departamento centro-sul da Flórida, está entre os poucos produtores que tiveram um aumento de produção este ano. (Foto: Piqué Roto)

"Para nós, a colheita de 2024 foi muito boa, atingindo 190 toneladas de azeitona colhida e moída, com 9,000 mil árvores”, disse. "Fomos possivelmente a plantação que obteve… a maior produção de azeite por hectare: média de 768 quilos por hectare, com a excelência de Frantoio, que nos deu 1,417 quilos de azeite por hectare.”

"Estimamos que a produção chegará a 25 toneladas, 212% a mais que no ano passado”, acrescentou Vittoria. "A produção foi muito impactada pela significativa seca que afetou a região e o departamento da Flórida em particular, onde ficaram oito meses sem chuva.”

Disse que os principais desafios da empresa são garantir que o processo de moagem seja feito de forma rápida e adequada para atingir uma elevada qualidade e enriquecer o solo com resíduos de poda e bagaço de azeitona para evitar o uso de fertilizantes químicos.

O declínio significativo da produção no Uruguai ocorre depois de um colheita ruim no Hemisfério Norte e reduzir as colheitas em Argentina, Chile e Peru. Como resultado, os consumidores no Uruguai viram aumentos de preços significativos ao longo de 2024.

"Os preços já estão a aumentar porque os grandes produtores do Mediterrâneo definem os preços”, disse Aguirre. "negócio internacional a granel no Uruguai aumentou este ano mais do que nunca. Houve um aumento considerável de 30 a 40 por cento no varejo.”

"Os preços no Uruguai já subiram e acredito que continuarão a subir devido à falta de oferta e à alta procura”, acrescentou Da Trindade. "Tivemos que [aumentar nossos preços] bastante este ano.”

Mesmo em anos bons, cerca de metade do fornecimento de azeite do Uruguai vem da Argentina, Itália e Espanha. Como resultado, Vittoria disse que os preços nacionais do azeite seguem uma dinâmica diferente da dos azeites importados.

"O preço da produção e venda local pode ser definido de forma relativamente autónoma e pontual, tendo como referência a qualidade”, afirmou.

No entanto, Aguirre espera que os preços de importação permaneçam estáveis ​​no curto prazo e caiam no início de 2025, quando começarem a chegar os azeites das últimas colheitas espanholas e italianas.

"No próximo ano, se houver uma boa colheita no Mediterrâneo e na região, acredito que os preços podem até descer”, afirmou.

Em vez de se preocupar muito com os preços, Aguirre está mais preocupado com o facto de o Conselho Oleícola Internacional (COI) trazer os Prémios Mario Solinas ao Uruguai em agosto. Esta é a primeira vez que a competição é realizada no Hemisfério Sul.

A má colheita no Uruguai coincide com a realização do Prêmio Mario Solinas (Foto: Sabía)

Dada a escassa colheita e a pressão para o sucesso do evento, ele teme que o momento seja infeliz.

"Foi uma má colheita e embora entrar em Mario Salinas não custe dinheiro, tem requisitos de quantidade e os produtores devem recorrer a um notário para selar as amostras”, disse.

O COI anunciou recentemente mudanças nas suas regras para facilitar a entrada de mais pequenos produtores no Hemisfério Sul. A quantidade de azeite que cada produtor deve guardar do lote foi reduzida de 4,000 para 1,000 litros.

Aguirre, que esteve fortemente envolvido no processo, espera uma grande participação do Uruguai e dos outros sete países produtores do Hemisfério Sul.

Ele confirmou que sua empresa enviaria amostras, acrescentando que não sabia quantas amostras o júri do Laboratório Técnico Uruguaio já havia recebido. Da Trindade e Vittoria também afirmaram que participariam.

As amostras devem chegar até 15 de agostoth. O julgamento acontecerá em meados de setembro, com os resultados anunciados antes da segunda Conferência Anual do Azeite Latino-Americano, que será realizado em Montevidéu em novembro.

"Acho importante que [a competição se torne um evento anual na Argentina e no Uruguai] e que o mundo considere a qualidade dos produtores do Hemisfério Sul porque, em geral, há aqui muito compromisso com a qualidade”, disse Aguirre.