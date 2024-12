Calor seco seguido de chuva torrencial reduz produtividade na Croácia

Apesar de uma colheita desafiadora, os produtores e moleiros de azeitonas em toda a Croácia estão otimistas quanto à qualidade.

Um verão quente e seco seguido de fortes chuvas complicou a colheita para os produtores e fez com que os moageiros relatassem rendimentos de conversão decepcionantes.

"A qualidade do azeite produzido é absurda”, disse Rudolf Nemetschke, co-proprietário da Avistria. "O azeite é muito frutado e tem um aroma intenso 'cor e sabor verde – tomate verde, ervas, folhas verdes. A qualidade é a melhor em dez anos.”

Veja também: Atualizações da colheita de 2024

Avistria produz azeite virgem extra em Sveti Lovrec, no coração da Ístria, a grande península no norte do Mar Adriático. A empresa cultiva quase 10,000 árvores em 35 hectares.

"As porcentagens de moagem foram desastrosas este ano”, explicou Nemetschke, referindo-se aos rendimentos de conversão.

Enquanto isso, o produtor da Ístria Mili Kus, coproprietário da Olivo Monte Cucco, disse que o ano agrícola de 2024/25 foi o mais difícil até agora devido ao calor do verão e à seca, seguidos por semanas de chuvas fortes.

Os produtores de Olivo Monte Cucco disseram que 2024 foi sua colheita mais difícil até agora. (Foto: Olivo Monte Cucco)

"Olhando para a primeira chuva, alguém poderia esperar que ela beneficiasse a colheita. Mas, além de alguma coloração adicional nas azeitonas, isso não aconteceu”, disse Kus. "Essa chuva forte acabou impactando o processo de amadurecimento das frutas. Simplesmente parou.”

"As fortes chuvas também impactaram o solo, o que tornou a colheita muito mais difícil, pois havia lama por toda parte”, acrescentou ela. "Ainda assim, acredito que a qualidade do azeite deste ano está fora deste mundo.”

O verão quente e seco, seguido de chuvas torrenciais no outono, complicou a colheita dos produtores regionais.

"Nosso azeite de oliva Buza tinha uma porcentagem de 5.4%”, observou Nemetschke, referindo-se ao rendimento de conversão, determinado por quantos quilos de azeite de oliva são produzidos a partir de 100 quilos de frutas.

"Os números para Istarska Bjelica e Leccino foram melhores, com o número médio sendo de aproximadamente 8.5 por cento”, disse Nemetschke. "Esses números não são satisfatórios, embora números baixos fossem esperados devido à onda de calor do verão.”

"Tememos um claro aumento no preço do azeite de oliva extra virgem na Ístria, pois todos os produtores estão mais ou menos na mesma situação”, acrescentou.

A Croácia produziu cerca de 3,500 toneladas de azeite no Ano safra 2023/24. De acordo com dados da União Europeia, a Croácia produziu uma média de 3,800 toneladas anualmente na última década.

"A seca extrema do verão e as temperaturas excepcionalmente altas não foram favoráveis ​​às pragas e, como resultado, a mosca de fruta verde-oliva não foi observado neste ano”, disse Tedi Chiavalon, coproprietário da OPG Chiavalon.

Sandi e Tedi Chiavalon esperavam um rendimento abaixo da média, mas foram surpreendidos pelos baixos níveis de petrazeite. (Foto: OPG Chiavalon)

"Essas condições levaram a uma colheita extremamente saudável e a uma qualidade incrível de azeites de oliva extravirgem, não apenas em nossa propriedade, mas em toda a região”, acrescentou.

Os bosques familiares de Chiavalon incluem aproximadamente 9,000 oliveiras cobrindo mais de 30 hectares na área de Vodnjan, na Ístria. Ele confirmou que os rendimentos de conversão eram extremamente baixos.

Anúncios

"Rendimentos tão baixos não foram registrados na história recente e, apesar de uma boa colheita, a produção total de azeite de oliva na Ístria acabará sendo menor do que o normal”, disse Chiavalon.

"Devido às temperaturas excepcionalmente altas durante o verão e ao período prolongado de seca sem chuva, esperávamos rendimentos ligeiramente menores, mas não na extensão que testemunhamos no final”, acrescentou.

De acordo com o dados, do governo croata, o país ostenta cerca de 20,000 hectares de olivais, quase metade dos quais correspondem a variedades nativas. A maior parte da produção de azeite de oliva croata vem de pequenas fazendas familiares.

O Gabinete Nacional de Estatística relatório mais recente observou que em 2024, mais da metade do azeite consumido no país foi importado.

Em outubro, os preços médios do azeite de oliva extra virgem no país continuaram subindo, chegando a € 14 o litro.

Produtores da ilha de Hvar culparam a seca por sua colheita desafiadora. (Foto: OPG Seca)

"O maior desafio desta temporada foi a seca que afetou certas partes da ilha e áreas vizinhas”, disse Josipa Visković, gerente de eventos e comunicação da OPG Seca. "Em algumas áreas, não choveu por quase cinco meses, o que ameaçou a sobrevivência das frutas deste ano.”

OPG Seca é uma premiada fazenda de oliveiras localizada na ilha de Hvar, na costa da Dalmácia, onde cultiva cerca de 1,000 oliveiras.

"Dada a impossibilidade de irrigação e a indisponibilidade de uma infraestrutura hídrica dedicada, somos impactados por condições climáticas que ameaçam as oliveiras com a secagem”, disse Visković.

"No entanto, a natureza nos abençoou com chuva no momento crucial e derradeiro, então as azeitonas foram salvas com sucesso, e o azeite conseguiu se desenvolver na fruta”, acrescentou ela.

Visković destacou a alta qualidade do azeite, celebrada num tradicional evento de fim de colheita que faz parte das muitas atividades da empresa para promover a ilha cultura do azeite.