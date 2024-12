Relatório da UE prevê mercado estagnado de azeite de oliva

A produção e o consumo de azeite de oliva na União Europeia devem diminuir ligeiramente nos próximos anos, de acordo com estimativas da Comissão Europeia.

No seu último plano de médio prazo perspectiva agrícola, a comissão destacou os efeitos prejudiciais da das Alterações Climáticas sobre disponibilidade de água e produtividade do solo.

Essas mudanças já estão impactando a produção de alimentos, incluindo azeite de oliva e azeitonas de mesa, e espera-se que se intensifiquem. O relatório observou que essas mudanças "limitar o potencial de crescimento da produtividade e induzir uma mudança das zonas agroclimáticas para o norte, afetando os padrões de cultivo das culturas.”

Apesar desses desafios, projeta-se que o setor agrícola da UE aumente as exportações de alimentos na próxima década, mantendo a autossuficiência em commodities essenciais, como trigo, cevada, carne, laticínios, vinho e azeite de oliva.

A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia vê uma mudança em direção à exportação de bens de maior valor em vez de grandes volumes. Espera-se que essa tendência aumente o valor geral das exportações da UE.

Prevê-se uma desaceleração na produção agrícola, com algumas commodities, incluindo o azeite de oliva, devendo sofrer declínios nos próximos dez anos.

O relatório sublinhou uma contracção significativa na consumo de azeite nos principais países produtores entre 2010 e 2024.

"A tendência de declínio observada no consumo de azeite de oliva nos últimos anos deve continuar nos principais países produtores, enquanto o consumo deve crescer em outros países da UE”, disse o relatório.

De acordo com a comissão, 1.79 milhão de toneladas métricas de azeite de oliva foram consumidas na UE em 2010. Esse volume diminuiu constantemente para 1.59 milhão de toneladas em 2021 e 1.23 milhão de toneladas em 2022, com níveis semelhantes registrados em 2023 e 2024. Espera-se que esses volumes permaneçam consistentes até 2035.

Na Espanha, Itália e Grécia, o consumo de azeite de oliva deve cair em até três por cento anualmente na próxima década. Por outro lado, em Portugal, o consumo e a disponibilidade devem aumentar.

No resto da União Europeia, prevê-se que o consumo de azeite de oliva cresça anualmente em uma média de 3.7% até 2035.

Do lado da produção, o relatório destacou um declínio gradual nos hectares de terras de cultivo de azeitonas na Itália e na Grécia, dois dos três maiores produtores do continente. Espera-se que essa redução leve a novas reduções na produção nos próximos dez anos.

"A lucratividade futura do setor de azeite de oliva da UE depende da transformação bem-sucedida dos sistemas produtivos, ou seja, de pomares extensivos para plantações intensivas e altamente mecanizadas”, afirmou o relatório.

O documento mencionou especificamente investimentos em agricultura intensiva práticas na Espanha e em Portugal, que devem sustentar aumentos médios anuais de produção de cerca de 1.2% na Espanha e -% em Portugal na próxima década.

A projeção é que os rendimentos nesses países cresçam 0.7% e 1.4% ao ano, respectivamente.

Condições climáticas desafiadoras também impactarão o setor de azeitonas de mesa, que deverá permanecer estável com crescimento lento na próxima década.

"As propriedades benéficas do consumo de azeitonas e as crescentes preocupações com a saúde em relação aos hábitos alimentares apoiam essa expansão”, escreveram os autores do relatório.