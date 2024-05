Produtores do Leste Asiático mostram qualidade premiada no cenário mundial

Todos os anos, os produtores de regiões olivícolas não tradicionais aproveitam o destaque dos concursos internacionais para demonstrar que produtos de elevada qualidade azeite virgem extra não é apenas domínio da bacia do Mediterrâneo.

Agricultores e moleiros do Leste Asiático de novo ganhou destaque, com produtores da China e do Japão se combinando para ganhar dez prêmios em 12 inscrições no 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Estamos muito orgulhosos deste resultado. Nosso objetivo é combinar o azeite com as tradições culinárias japonesas. Nosso objetivo é continuar divulgando a cultura da azeitona ao estilo japonês. - Ryhoei Mineo, CEO, Mineo Nouen Itonamisha

Dois produtores da China central combinaram-se para ganhar três prémios de quatro na competição deste ano.

Entre eles estava Tempos de Azeitona, que ganhou o terceiro Prêmio de Prata consecutivo por sua marca Whispering Flowers, um delicado monovarietal Ezhi‑8.

"Estamos entusiasmados por vencer novamente”, disse Jane Gong, fundadora do Olive Times. "Olhando para o futuro, esperamos crescer e garantir um Gold Award no próximo ano.”

Whispering Flowers é produzido pela Shanghai Olive Light Biotechnology para Olive Times, uma iniciativa comunitária para aliviar a pobreza em Lognan, um distrito na província central chinesa de Gangsu.

"As oliveiras foram introduzidas em Longnan em 1975 para combater a erosão do solo, mas enfrentaram desafios devido à baixa procura e à marca insuficiente e ao apoio tecnológico, resultando em benefícios económicos limitados para os agricultores locais”, disse Gong.

No entanto, um interesse renovado no azeite benefícios para a saúde nas grandes cidades revitalizou a indústria e impulsionou o projeto Olive Times.

O projeto Olive Times está a expandir as suas instalações de moagem de azeitona e a diversificar a sua gama de produtos para responder às necessidades do mercado.

"Estamos planejando desenvolver novos produtos à base de azeite. Para conseguir isso, precisamos aumentar os nossos recursos”, disse Gong.

Maedaya Olive superou oscilações extremas de temperatura para ganhar o Prêmio Ouro por um monovarietal Mission. (Foto: Maedaya Olive)

Embora a região tenha sido poupada de impactos climáticos significativos na produção de azeite nos últimos dois anos, desafios futuros podem surgir das condições de mercado.

"Uma das dificuldades que enfrentamos é o aumento do preço do azeite, o que pode afectar a procura global ”, disse Gong.

Os sucessos desta temporada para os produtores chineses também incluíram um prêmio de ouro e prata para Tecnologia Agrícola Mianning Peaktop em Liangshan, Sichuan, que faz fronteira com a província de Gansu ao sul.

Peaktop é ideia de seu presidente, Lin Chunfu, que planta oliveiras Arbequina, Koroneiki e Arbosana desde 2011.

A propriedade de Chunfu expandiu a produção de azeitona nos anos seguintes e agora administra quase 2,000 hectares de oliveiras, tornando a empresa a maior produtora de azeite da China.

Embora as três cultivares de oliveira mediterrânica continuem a ser o foco da sua produção, a empresa também está a experimentar outras 21 variedades.

Peaktop ganhou o Prêmio Ouro por sua marca Mutual Beauty, um Koroneiki orgânico de média intensidade, e um Prêmio Prata por sua marca Aiolio, outro Koroneiki médio orgânico.

Do outro lado do Mar da China Oriental, agricultores e moleiros do Japão combinaram-se para ganhar sete prémios em oito inscrições na Competição Mundial.

Os vencedores japoneses vieram de todo o país e incluíram veteranos NYIOOC participantes e alguns produtores comemorando vitórias de estreia.

Na sua NYIOOC estréia, Fazenda de colheita ganhou o Gold Award por sua marca Virgin Valley, uma blend de cultivares de origem italiana, incluindo Frantoio, Pendolino, Leccino e Taggiasca.

Este azeite de classe mundial provém de um projeto sustentável inicialmente concebido para revitalizar uma área negligenciada.

"Há oito anos, trabalhámos arduamente para recuperar terras agrícolas abandonadas que tinham sido convertidas em florestas e convertê-las num olival”, disse Yoshinori Shikamoto, fundador da empresa.

O fundador da Harvest Farm, Yoshinori Shikamoto, comemorou o prêmio de estreia na Competição Mundial por uma blend feita de variedades italianas. (Foto: Fazenda Colheita)

"Estamos muito satisfeitos por receber um prêmio tão prestigiado”, acrescentou. "Este reconhecimento incentiva-nos a continuar a produzir azeite de elevada qualidade.

A Harvest Farm cultiva 17,000 oliveiras Frantoio, Leccino, Pendolino e Taggiasca na Ilha Awaji, perto de Osaka, no centro do Japão.

A safra 2023/24 rendeu uma colheita frutífera. "Também temos grandes esperanças para a nova estação, pois a floração é abundante”, disse Shikamoto.

"Para minimizar o uso de pesticidas, empreendemos esforços significativos, como cortar cuidadosamente a relva para reduzir as oportunidades de pragas”, acrescentou.

Uma das tarefas mais trabalhosas da exploração agrícola é o combate à oliveira besouro anoplophora.

"É um inseto nativo aqui no Japão. Suas larvas podem danificar os troncos das oliveiras”, disse Shikamoto. "É uma tarefa desafiadora identificar e remover todos eles das árvores. Se não o fizermos, as árvores poderão murchar. Portanto, todas as árvores são inspecionadas e quaisquer vestígios de larvas são removidos.”

Não muito longe de Awaji, na costa de Ushimado, Nippon Olive Company triunfou mais uma vez no NYIOOC, ganhando dois prêmios de ouro pelas marcas Ushimado e Ushimado Superior.

A Nippon Olive Company aproveita bem o clima mediterrâneo de Ushimado para estabelecer um legado de sucesso no NYIOOC. (Foto: Nippon Olive Company)

"Os moradores locais comparam a nossa região ao Mar Egeu, uma homenagem a um clima que se assemelha muito ao Mediterrâneo”, disse Yasuhiro Yoshida, diretor de produção da empresa.

A Nippon Olive Company obtém seus azeites de Tortosa, na Espanha, e de seus olivais de dez hectares nos Jardins Ushimado.

Seus viveiros fornecem oliveiras para agricultores e cidadãos no Japão. Os dois azeites premiados são blends de cultivares espanholas, incluindo Lucca, Mission, Nevadillo Blanco, Manzanillo e Arbequina.

Desde 2019, a Nippon Olive Company tem ganhou dez prêmios na Competição Mundial, nove dos quais foram Prêmios de Ouro.

Mais ao sul, Mineo Nouen Itonamisha em Etajima, província de Hiroshima, ganhou um prêmio de ouro e Prêmio Prata pela marca Etajima Strong, um blend com notas distintas de chá verde, e seu monovarietal Lucca.

"Estamos muito orgulhosos deste resultado. Nosso objetivo é combinar o azeite com as tradições culinárias japonesas”, disse Ryhoei Mineo, presidente-executivo da empresa. "Nosso objetivo é continuar divulgando a cultura da azeitona ao estilo japonês.

A quase 600 quilômetros de distância, situado à sombra do Monte Fuji, Fazenda Crea célebre ganhando um prêmio de ouro pelo monovarietal Coratina, o quinto prêmio da Competição Mundial da empresa desde 2019.

"Ganhar um prêmio no NYIOOC é uma prova do trabalho árduo realizado ao longo da temporada. Temos orgulho de sermos avaliados quanto à qualidade nesta fase”, disse Yasuko Nishimura, diretor executivo da empresa.

À medida que a produção se expande, o desafio da Crea Farm é continuar mantendo elevados padrões de qualidade. (Foto: Fazenda Crea)

À medida que os olivais da empresa amadureceram, a quantidade de azeitonas que produzem aumentou. Na safra 2023/24, a empresa colheu 300 toneladas de azeitona, o que Nishimura disse trazer oportunidades e desafios.

"Realizamos uma triagem 100 por cento no processo de segregação e prensamos as azeitonas 24 horas após a colheita, mas consideramos um desafio agilizar o processo ”, disse ela.

Não muito longe da Fazenda Crea, na província de Yamanashi, Fuefuki Maedaya Azeitona fez sua estreia no NYIOOC e ganhou um prêmio de ouro.

"Estamos entusiasmados com esta vitória”, disse o fundador Keisuke Maeda. "Ao participar do NYIOOC, queríamos que os melhores provadores de azeite do mundo avaliassem o nosso produto. Precisávamos da avaliação deles para compreender a qualidade que alcançamos.”

A olivicultura é um desenvolvimento recente na região e a empresa está a explorar os melhores métodos para enfrentar o clima desafiador.

Nos próximos anos, serão plantadas mais cultivares de oliveira e Maeda espera expandir a cultura de produção de azeite premiado.