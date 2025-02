Emigração e infraestrutura dificultam a agricultura albanesa

Os produtores de azeitonas albaneses estão enfrentando dificuldades devido à emigração e à infraestrutura inadequada.

A saída em massa de jovens albaneses em busca de melhores oportunidades resultou no envelhecimento da força de trabalho no setor agrícola.

Essa escassez de mão de obra é particularmente prejudicial à agricultura de azeitonas. Devido à propriedade de terras historicamente fragmentada da Albânia e ao terreno íngreme na região de cultivo de azeitonas do país, o plantio, a poda e a colheita são geralmente feitos manualmente.

Temos que usar mulas (para transportar as azeitonas), como na Idade Média. Caso contrário, podemos pagar por um veículo todo-terreno para levar as azeitonas ao moinho, mas isso é caro. - Ysteak Molitaj, produtor de azeitonas albanês

A Albânia abriga cerca de 12 milhões de oliveiras, principalmente ao longo da costa e na região interior de Berat, onde azeitonas e outras frutas são vitais para a economia local.

De acordo com dados demográficos do censo, a população da Albânia caiu de 2.8 milhões em 2011 para 2.4 milhões em 2023, sendo as áreas rurais as mais afetadas.

"Não há mais jovens aqui; todos eles já foram embora”, disse Ysteak Molitaj, um produtor de azeitonas de Molishte, ao Balkan Insight.

Molitaj chamou seu filho, que mora na Grécia, para vir para casa e ajudar na colheita, mas muitos outros agricultores não conseguem colher todas as suas árvores.

Meno Besimaj, do Centro de Transferência de Tecnologia Agrícola em Vlorë, disse que o êxodo rural aumentou os custos de produção dos agricultores. Como resultado, os preços do azeite de oliva na origem aumentaram de US$ 5 para US$ 6 (€ 4.6 para € 5.5) por litro em 2023 para US$ 8 para US$ 10 (€ 7.7 para € 9.6) em 2024.

"A escassez de mão de obra significa que o valor de um dia de trabalho também aumentou”, disse Besimaj em uma conferência de produtores de azeitonas e moleiros.

"Cerca de 30 por cento do custo da produção de azeitonas é constituído apenas pela colheita”, acrescentou, "embora a colheita da azeitona esteja a tornar-se mecanizada, uma vez que existem agora muitos agitadores de azeitonas alimentados por bateria e elétricos ou a diesel e gasolina.”

Entre as razões para o êxodo rural está a infraestrutura precária no campo.

Embora alguns investidores no sector da azeitona albanesa, incluindo Andrew Strong da The Illyrian Press, insistam que a infraestrutura melhorou nos últimos 20 anos, os agricultores locais acreditam que muito mais trabalho é necessário.

Muitas estradas rurais não pavimentadas estão em más condições, tornando mais difícil contratar trabalhadores para a colheita, comprar insumos necessários, como garrafas, e transportar azeite de oliva engarrafado para mercados e distribuidores.

"Temos que usar mulas, como na Idade Média”, disse Molitaj. "Caso contrário, podemos pagar um veículo todo-o-terreno para levar as azeitonas até ao lagar, mas isso é dispendioso.”

De acordo com o Banco Mundial, 49% dos produtores rurais identificaram o transporte inadequado, particularmente a ausência de estradas para todas as condições climáticas, como seu maior desafio.

Além disso, a falta de instalações modernas de armazenamento resulta em deterioração e desperdício. Embora os investimentos governamentais recentes em moinhos modernos tenham ajudado a mover o dial, há alguma preocupação de que programas de treinamento adequados não os tenham acompanhado.

Adhurim Lazaj, especialista em azeite de oliva, disse que os agricultores albaneses devem melhorar a qualidade e se concentrar em produtos embalados individualmente, em vez das tradicionais exportações a granel.

"Para obter a máxima qualidade, precisamos colher na hora certa”, disse ele na mesma conferência. "Se guardarmos as quantidades de azeitonas colhidas durante dias, começa a decomposição e é aí que o azeite começa a estragar.”

Os esforços para modernizar o setor de azeite de oliva do país fazem parte de um plano estratégico nacional para aumentar o cultivo de azeitonas e expandir as exportações.

De acordo com dados do Conselho Oleícola Internacional, a previsão é que a Albânia produza um recorde de 30,000 toneladas métricas na safra de 2024/25.

"Este ano, são esperadas mais de 120,000 toneladas de azeitonas, o que significa que as convertidas aumentarão a produção de azeite, embora o rendimento do azeite não seja tão alto quanto no ano passado devido às flutuações de temperatura e ao estresse que as oliveiras sofreram devido à seca”, disse Besimaj.

"A capacidade de produção deste ano é boa, e todas as fábricas estão com capacidade máxima”, acrescentou.

Mivan Peci, consultor, disse Olive Oil Times em uma Entrevista em 2024 que a Albânia produziu uma média anual de 20,670 toneladas de azeite de oliva entre 2021/22 e 2023/24. Antes de 2020/21, a produção anual oscilava entre 10,000 e 13,000 toneladas.

Apesar da produção seguir uma tendência ascendente, as exportações não seguiram o exemplo. De acordo com dados alfandegários relatados pela Gazeta Tema, a Albânia exportou 2,400 toneladas de azeite de oliva nos primeiros nove meses de 2024, uma queda de 60 por cento em relação ao mesmo período em 2023.

Após colheitas fracas em grande parte da bacia do Mediterrâneo, 2023 foi um ano ano recorde para exportações de azeite de oliva da Albânia.

A Euronews Albania informou que as exportações de azeite atingiram € 25 milhões nos primeiros oito meses de 2023, um aumento de 665% em comparação ao mesmo período de 2022.

Apesar do azeite global produção se recuperando na safra 2024/25, os produtores ainda estão trabalhando para exportar azeite de oliva embalado individualmente.

"Como vemos, o mercado de azeite de oliva está avançando no exterior”, disse Armando Lamaj, um produtor de azeite de oliva em Vlorë. "A qualidade do azeite também foi muito boa este ano. Este ano, planejo me envolver no mercado de exportação de azeite de oliva, e iniciaremos os procedimentos de certificação.”