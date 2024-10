Produção de azeite de oliva da União Europeia deve crescer em um terço

As últimas projecções da Comissão Europeia sugerem que o ano agrícola de 2024/25 será retornar a rendimentos mais típicos após dois anos desafiadores.

De acordo com a política agrícola recentemente publicada por Bruxelas perspectiva de curto prazo, a produção de azeite de oliva na União Europeia deve aumentar em 32% em comparação à temporada passada.

Esse aumento levará a produção total estimada para a próxima temporada para dois milhões de toneladas. Em contraste, 2023/24 viu a produção cair para 1.53 milhão de toneladas, com 1.39 milhão de toneladas registradas em 2022/23.

A Espanha deve ser o maior contribuidor, com uma produção prevista de 1.3 milhão de toneladas, embora especialistas no país tenham dito que a produção pode chegar a 1.45 milhão de toneladas.

Enquanto isso, Portugal e Grécia espera-se que aumentem a produção de azeite.

Por outro lado, espera-se que a Itália enfrente uma recessão significativa, com a sua produção prevista para cair um terço.

Os níveis de estoque inicial para 2023/24 caíram para 410,000 toneladas, abaixo das 671,000 toneladas do ano anterior. Conforme a nova temporada começa, os níveis de estoque caíram para 350,000 toneladas.

No entanto, a UE prevê que os estoques se recuperarão para mais de 600,000 toneladas até o final da temporada, alinhando-se com os níveis históricos médios.

O aumento esperado na disponibilidade de azeite de oliva provavelmente influenciará os preços.

Os preços do azeite de oliva caíram apenas ligeiramente desde o pico em janeiro de 2024, refletindo as expectativas de uma colheita abundante.

Por exemplo, de acordo com o Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural da UE, azeite virgem extra os preços em Espanha caíram de 9.03 euros por quilo para 7.43 euros.

Ainda assim, esse valor continua significativamente mais alto do que a média de cinco anos de € 5.05 por quilo.

Os preços elevados também impactaram as exportações. As exportações de azeite da UE começaram a declínio durante 2022/23, mostrando apenas leves sinais de recuperação até o final de 2023.

Entre outubro de 2023 e julho de 2024, as exportações caíram 1.3% em comparação com a temporada anterior e 26% abaixo do que em 2021/22. No entanto, um aumento de dez por cento nas exportações é antecipado para a nova temporada.

As importações, por outro lado, devem cair sete por cento.

Apesar disso, rendimentos sólidos e preços competitivos na Tunísia e na Turquia podem mudar a perspectiva conforme a temporada avança. Na última temporada, as importações de azeite de oliva da UE aumentaram em 30%, com 62% vindo da Tunísia e 14% da Turquia.

O relatório de perspectivas de curto prazo também destacou considerável incerteza no mercado, particularmente em relação à taxa de queda de preços e seu efeito sobre os consumidores.

Alguns consumidores reduziram o uso de azeite ou pararam de comprá-lo completamente devido aos preços altos.

De acordo com a UE, com os preços ainda elevados, o consumo de azeite de oliva deverá cair mais um por cento, ficando 23 por cento abaixo do que em 2021/22.

No entanto, se os preços na origem continuarem a diminuir e essas reduções forem repassadas aos consumidores, o consumo geral na UE poderá se recuperar em até sete por cento.

UE dados, mostram que o consumo na Espanha, Itália, Portugal e Grécia pode chegar a quase 987,000 toneladas em 2024/25, acima das 923,000 toneladas da temporada anterior.