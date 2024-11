Produtor mendocino Zuccardi defende variedade local de Arauco no cenário mundial

O Família Zuccardi tem a missão de promover a variedade nativa argentina Arauco no país e no exterior.

Os produtores de vinho de terceira geração começaram a produzir azeite de oliva há 20 anos, no sopé da Cordilheira dos Andes, no departamento de Maipú, na província de Mendoza, e já se tornaram uma referência para a região.

"Escolhemos começar a produzir azeites desta variedade há 20 anos devido ao seu altíssimo potencial de qualidade”, disse Miguel Zuccardi, que dirige as operações de azeite de oliva da empresa.

Veja também: Perfis de Produtor

"Embora seja uma variedade destinada principalmente à produção de azeitonas de mesa, nós a escolhemos desde o início do nosso projeto”, acrescentou. "Nem todos conhecem a história desta variedade, que foi introduzida na América do Sul por volta de 1550 e atualmente não está presente na bacia do Mediterrâneo, sua área de origem.”

O monovarietal Arauco é um azeite visivelmente amargo com notas de aromas e sabores verdes frescos.

"É uma variedade de maturação tardia e geralmente apresenta alto nível de polifenóis”, disse Zuccardi. "E o perfil aromático sempre lembra tomate, folha de tomate e grama cortada.”

No entanto, as azeitonas são moídas até formar uma pasta relativamente difícil, resultando em menor rendimento de azeite do que muitas variedades comerciais.

Embora a variedade Arauco apresente desafios únicos, Zuccardi disse que o azeite resultante vale o trabalho extra. (Foto: Familia Zuccardi)

"É uma variedade com menor rendimento industrial, e há variedades que apresentam melhor desempenho que a Arauco”, disse Zuccardi. "É preciso sempre trabalhar com o decantador um pouco mais devagar para obter uma boa extração. Depende muito também da gestão da humidade do ano na época da colheita.”

"Ainda assim, é uma variedade que funciona na fábrica”, acrescentou. "Tenha em mente que se fosse uma variedade que não fosse agronomicamente sólida, ela não teria sido mantida na região por mais de 400 anos.”

Nos últimos 20 anos, a Familia Zuccardi plantou 60 hectares de Auraco e 260 hectares de Picual, Coratina, Genovesa, Arbosa e Korneiki; todos plantados tradicionalmente ou em densidade média.

"Não estamos crescendo de forma superintensiva por enquanto”, confirmou Zuccardi. "Buscamos variedades que nos deem uma diferença qualitativa, que seja o que mais nos interessa.”

De fato, essa diferença qualitativa se destacou na edição de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, onde a Família Zuccardi recebeu o Prêmio Ouro pelo seu meio orgânico Arauco monovarietal submetido pela identificador prolífico de produtores de qualidade Importadores de comida italiana Manicaretti.

"Estamos muito felizes em obter este reconhecimento em NYIOOC”, disse Zuccardi. "Acreditamos que é bom trazer os azeites da nossa região para esta prestigiosa competição e divulgar a nossa variedade Arauco.”

O prêmio veio logo após uma colheita desafiadora em Mendoza e no resto da Argentina.

Zuccardi antecipa uma recuperação da produção após uma decepcionante colheita de 2024. (Foto: Família Zuccardi)

"A colheita em Mendoza foi bastante baixa em 2024”, confirmou Zuccardi. "Principalmente devido a algumas geadas em junho de 2023 [que danificaram as árvores quando estavam prestes a florescer] e às flutuações na produção de azeitonas.”

A Família Zuccardi inicia a colheita cedo, começando com a Genovesa na segunda semana de março e continuando com as outras variedades para terminar antes do início de junho.

Anúncios

Anúncios

"Aqui em Mendoza, que é um deserto de alta altitude, a ocorrência de geadas é sempre um risco, então colheitas antecipadas são necessárias”, disse Zuccardi.

Olhando para 2025, Zuccardi prevê uma recuperação da produção devido à floração abundante nos olivais e à muita neve nas montanhas durante o inverno (de junho a agosto no Hemisfério Sul).

"A primavera começou com uma floração mais abundante que esperamos que se concretize”, disse ele. "Felizmente, tivemos um inverno com boa queda de neve nos Andes, o que é decisivo na disponibilidade de água e na recarga de aquíferos em uma região desértica como Mendoza.”

"Por outro lado, as condições desérticas da nossa região nos permitem realizar agricultura orgânica certificada em 100% da superfície que cultivamos”, acrescentou Zuccardi.

Mendoza tem um clima árido e recebe cerca de 300 mililitros de precipitação anualmente. No entanto, Zuccardi disse que notou uma diminuição nas camadas de neve nos Andes ao longo dos anos, o que significa menos escoamento no verão para recarregar o aquífero subterrâneo sobre o qual os olivais estão localizados.

Este impacto aparente de das Alterações Climáticas e aumento dos custos de eletricidade devido aos recentes reformas governamentais tornou a gestão da irrigação uma parte essencial dnegócio.

Miguel Zuccardi ingressou na empresa familiar há 20 anos e hoje comanda o segmento de azeites de oliva. (Foto: Familia Zuccardi)

"“O gerenciamento da irrigação é fundamental”, disse ele. "Se olharmos para a tendência dos últimos 15 anos, tivemos uma diminuição na queda de neve na cordilheira. Este ano, felizmente, foi um ano normal com melhor queda de neve.”

Outro desafio tem sido a inflação persistente da Argentina, que tem corroído o poder de compra dos consumidores ao longo dos anos. Ainda assim, Zuccardi disse que a Argentina continua sendo o principal mercado da empresa.

"Nosso principal mercado hoje é a Argentina porque a distribuição do nosso vinho nos permite atingir diferentes canais de marketing, aproveitando nossa estrutura comercial", disse ele. De fato, restaurantes e cafés em Buenos Aires oferecem azeites de oliva Familia Zuccardi aos clientes.

Embora o mercado local continue sendo o foco principal da empresa, a Familia Zuccardi também exporta para o Brasil, China, Japão e Estados Unidos (por meio da Manicaretti).

"O Brasil é nosso principal mercado potencial”, disse Zuccardi. "É um mercado importante e com muita proximidade cultural.”

"Nossa participação de mercado nos Estados Unidos ainda é muito pequena, mas entendemos que ganhar prêmios ajuda a promover nossos azeites e vendas”, acrescentou.

As ofertas turísticas significativas da Familia Zuccardi os ajudaram a construir uma base de clientes fiéis no Brasil, que tem voos diretos de São Paulo para Mendoza.

O turismo em Mendoza apresentou a variedade Arauco e outras variedades a inúmeros argentinos e brasileiros. (Foto: Familia Zuccardi)

"Mendoza tem uma indústria de turismo vinícola e gastronômico que cresceu significativamente nos últimos anos”, disse Zuccardi. "Recebemos muitos visitantes do Brasil, e isso permite que muitas pessoas que visitam Mendoza do Brasil apreciem e entendam a qualidade do azeite de oliva daqui.”

As principais ofertas de turismo da família incluem três restaurantes, incluindo seu Pan y Oliva (“Pão e Azeitona”) centrado em azeite de oliva. Combinados, Zuccardi disse que a empresa recebe 90,000 visitantes anualmente.

"Também temos aulas de culinária e, se você vier durante a época da colheita, poderá fazer sua própria blend de azeite de oliva”, disse ele. "Há também programas onde você pode fazer um passeio de bicicleta pelo olival.”

Embora muitos produtores do país tenham abandonado o mercado interno e se concentrado nas exportações para os Estados Unidos e a Europa, Zuccardi acredita que há um potencial latente na Argentina.

"O mercado de azeite de oliva de qualidade está crescendo”, disse ele. "Na medida em que as pessoas entendem a qualidade, elas entendem que, para azeite virgem extra para ser bom para a saúde, também tem que ser de alta qualidade. Tem que ser fresco. Isso está gerando um mercado crescente.”

"Para mim, o mercado é emocionante”, concluiu Zuccardi. "A Argentina ainda é pequena, mas os consumidores estão interessados ​​em aprender sobre o azeite de oliva.”