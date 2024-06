Agricultores na Grécia testemunham os impactos das mudanças climáticas após colheitas historicamente baixas

O setor do azeite grego foi testado ao limite este ano, com o país cedendo produção recorde de menos de 150,000 toneladas de azeite devido às condições climáticas adversas e à entrada das oliveiras em 'fora do ano' na maioria das regiões produtoras do país.

Alguns de 56 Produtores gregos premiados na Competição Mundial deste ano ainda sentem os efeitos da colheita desafiadora.

Embora possamos não ter controlo direto sobre as alterações climáticas e as condições mais quentes que lhe estão associadas, temos a capacidade de fazer alterações nos nossos olivais para mitigar alguns dos seus efeitos. - Diamantis Pierrakos, Laconiko

"Este ano percebemos que o cultivo da oliveira já não é viável”, disse Apostolos Porsanidis, proprietário da Dr. Kavvadia, um participante que retornou da ilha jônica de Corfu. "Temos que evoluir com os desafios que as alterações climáticas trazem.”

O produtor ganhou o Prêmio Prata no 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition para um monovarietal médio da variedade local Lianelia.

"A frutificação foi mínima e o mosca de fruta verde-oliva teve um grande impacto nas azeitonas”, disse Porsanidis. "Trabalhámos arduamente para produzir o nosso azeite e tivemos o prazer de receber o Prémio Prata este ano. O NYIOOC sempre foi o local ideal para apresentar o nosso azeite a mais consumidores de todo o mundo.

As palavras de Porsanidis foram repetidas por Vlasios Nisiotis de Rafteli Protouli de Lesbos, que disse que o Prêmio Ouro que a empresa ganhou no 2024 NYIOOC garante a recepção favorável da marca da empresa no exterior.

"Ao submeter o nosso Aegean Gold IGP Lesvos à competição, queríamos confirmar que continuamos no caminho de qualidade que temos seguido há anos”, disse Nisiotis.

Ele observou, no entanto, que as alterações climáticas deixaram a sua marca na péssima colheita que Lesbos teve neste ano agrícola.

"A colheita 2023/24 foi uma das piores dos últimos 20 anos”, afirmou. "O cultivo da oliveira foi mais atingido do que nunca, com baixos volumes de produção sem precedentes devido às mudanças climáticas.

"Os baixos rendimentos de azeite e a escassez de água que enfrentamos regularmente na ilha podem significar que chegou a hora de nós, pessoas, lidarmos com todos os danos que causamos ao planeta durante anos ”, acrescentou Nisiotis.

Ele observou que a colheita 2024/25 parece promissora por enquanto. "Esperamos uma colheita abundante no próximo ano. Todos os sinais são encorajadores”, disse Nisiotis. "Porém, ainda há uma maratona a correr até o início da colheita e tudo pode acontecer.”

Nisiotis atribuiu a colheita historicamente baixa na ilha de Lesbos aos impactos das alterações climáticas. (Foto: Rafteli Protouli)

Agriston, outro produtor premiado a meio caminho entre Thessaloniki e Kavala, representou os produtores do norte da Grécia na Competição Mundial, ganhando o Prêmio Prata por um monovarietal médio de azeitonas Chalkidiki.

O proprietário Vangelis Chrysafoudis acredita que o azeite embalado é o caminho a seguir para os produtores gregos.

"Quando você vende a granel, você está no misericórdia dos italianos", Disse ele. "Se você vende embalado, pelo menos você controla o seu jogo.”

A empresa exporta azeite de sua marca para vários países, incluindo Suécia, França, Canadá, Estados Unidos e Alemanha. No entanto, o fraco rendimento do ano passado fez com que Chrysafoudis reconsiderasse a sua estratégia.

"Há dois anos produzimos 500 toneladas de petrazeite e, no ano passado, 70”, disse. "A produção reduzida destruiu meus sonhos. Poderia ter aberto muito mais portas se tivesse mais azeite. Mesmo assim, não voltarei a vender a 1.50€ o quilograma. Eu me viro."

Athanasios Molasiotis, professor de agronomia da Universidade Aristóteles de Salónica, disse que as temperaturas mais elevadas do que o normal, atribuídas às alterações climáticas, estão a afectar o sector do azeite grego de múltiplas formas.

Acrescentou que as altas temperaturas ocorrem principalmente no verão, esgotando as oliveiras.

"Outro problema é o que está a acontecer no centro e especialmente no norte da Grécia: a altas temperaturas do inverno”, disse Molasiotis. As oliveiras devem receber temperaturas bastante baixas no inverno para uma floração e frutificação fortes.

"No entanto, [a reduzida frutificação] das oliveiras não nos deve intimidar”, acrescentou. "As oliveiras têm 'em e 'anos de folga', apresentando frutificação parcial ou mesmo infrutífera após um ano de frutificação intensa. Por um lado, existem os factores climáticos que afectam a frutificação e, por outro lado, as oliveiras por natureza não dão frutos de forma consistente.”

Diamantis Pierrakos de Lacônico, um produtor premiado da península do Peloponeso, disse que é necessária uma abordagem direcionada para contrabalançar o impacto das alterações climáticas nos olivais e nas árvores.

"Embora possamos não ter controlo direto sobre as alterações climáticas e as condições mais quentes associadas, temos a capacidade de fazer mudanças nos nossos olivais para mitigar alguns dos seus efeitos”, disse ele.

"Os nossos olivais, situados ao longo da costa sul do Peloponeso, enfrentam desafios como a falta de nutrientes do solo e a baixa retenção de água devido ao solo arenoso ”, acrescentou Piuerrakos.

"A nossa estratégia centrou-se em melhorar e fortalecer as condições do solo para aumentar a resiliência das nossas oliveiras contra as alterações climáticas ”, explicou. "Ao fortalecer o nosso solo e as nossas árvores, observámos melhorias significativas e aumentamos a resiliência dos nossos pomares.”

Laconiko ganhou um quarteto de prémios (dois de Ouro e dois de Prata) na Competição Mundial deste ano, elevando o seu total para 21 prémios e estabelecendo a sua posição como o produtor grego mais premiado no Olive Oil Times Classificação mundial.

"Levamos os prêmios deste ano com orgulho”, disse Pierrakos. “ Por ter sido a nossa colheita mais desafiadora até o momento, com um escassez de trabalhadores e atrasos constantes em nossa colheita, o fato de termos conseguido ser reconhecidos mais uma vez diz muito sobre nosso compromisso com a qualidade.”