Agricultores na Hungria fazem progressos no cultivo de azeitonas

À medida que a Europa se aquece, as oliveiras começam a criar raízes regiões improváveis longe de suas áreas tradicionais de cultivo ao redor do Mediterrâneo.

Na Hungria, país da Europa Central, as oliveiras encontraram um lar fértil nas encostas ao sul que cercam o Lago Balaton, uma das principais regiões produtoras de vinho do país e um destino turístico popular.

Consegui colher minha maior produção este ano, 232 quilos, a maior da Hungria. À medida que minhas árvores mais jovens continuam a crescer, acredito que dobrar a produção é realista. - Csaba Török, agricultor de azeitonas

"A área apresenta um microclima único e é incrivelmente pitoresca”, disse o enólogo local e produtor de azeite Csaba Török, de 55 anos. Olive Oil Times.

"É cercada pelas Colinas das Testemunhas que emergiram dos restos do antigo Mar da Panônia, e o solo aqui é rico em material vulcânico”, acrescentou.

Török observou que, à medida que o sul da Europa se torna mais quente e seco, as áreas adequadas para o cultivo de azeitonas estão se deslocando para o norte.

Segundo a Agência Europeia do Ambiente, a Europa é o aquecimento mais rápido continente. Eventos climáticos extremos, como ondas de calor e secas, devem piorar.

Nas últimas duas décadas, o sul da Hungria também experimentou invernos mais amenos e verões mais quentes. Pesquisas científicas também descobriram que a temperatura da água da superfície do Lago Balaton aumentou em quase 2 ºC desde 2000.

Török começou a cultivar oliveiras com suas uvas Sangiovese para provar que seus céticos estavam errados. (Foto: Csaba Török)

Török estabeleceu seu vinhedo e vinícola em Szent Gyorgy Hill há cerca de 20 anos. Poucos anos depois, ele plantou suas três primeiras oliveiras ao lado de suas videiras para provar que o cultivo de azeitonas era viável na área.

"Quando cheguei aqui, plantei variedades de uvas tintas, principalmente Sangiovese”, disse Török.

"Na época, essa área era considerada adequada principalmente para variedades de uvas brancas, e muitas pessoas me disseram que essas videiras nunca sobreviveriam nesse clima.”

"Mas eu provei que eles estavam errados”, acrescentou. "Para demonstrar ainda mais que fiz a escolha certa, também plantei algumas oliveiras, já que a Sangiovese é frequentemente cultivada junto com azeitonas.”

Encontrar as variedades de azeitona mais adequadas para plantar foi uma jornada para Török, que finalmente teve sucesso no cultivo de azeitonas por tentativa e erro.

"Na minha primeira tentativa, 200 árvores jovens de Leccino, então com 15 anos, congelaram durante o inverno — uma lição custosa”, disse ele. "Mas comecei de novo, e o estado atual da minha plantação tomou forma nos últimos oito a dez anos. Tomei decisões mais informadas e aprendi muito sobre essas árvores ao longo do caminho.”

O vinhedo e o olival de Török se estendem por seis hectares e compreendem mais de 60 oliveiras de diversas variedades de azeitona, incluindo a espanhola Picual e Arbequina, a francesa Aglandu e Mouflal e a Leccino da Itália.

Csaba Török com suas azeitonas colhidas (Foto: Török)

O bosque também contém três cultivares de oliveiras nativas dos Bálcãs: Oblica e Bjelica da Croácia e Carolea da Eslovênia. Cerca de uma dúzia das oliveiras que Török cultiva têm entre 50 e 400 anos, enquanto o resto tem 10 anos.

Em 2020, Török se tornou o primeiro na Hungria a produzir azeite de oliva a partir de azeitonas colhidas localmente. Neste ano de safra, ele atingiu sua produção mais abundante.

"“Consegui colher minha maior safra este ano, 232 quilos, a maior da Hungria”, disse ele. "À medida que minhas árvores mais jovens continuam a crescer, acredito que dobrar o rendimento é realista.”

Embora o clima esteja se tornando mais ameno na área, as temperaturas no inverno geralmente caem abaixo de zero, o que representa um desafio significativo para Török.

"O maior problema é o frio do inverno”, disse ele. "Na minha propriedade, a temperatura mais baixa registrada nos últimos 15 anos foi de –14.7 ºC, e mesmo assim, durou apenas uma hora. Normalmente, não cai abaixo de – 10 ºC.”

"Acredito que os melhores locais para o cultivo de uvas – aqueles com ângulo, orientação, elevação e outros fatores ideais – também são os mais adequados para o cultivo de azeitonas, proporcionando uma produção consistente de frutas ano após ano”, acrescentou.

Dependendo da variedade, as oliveiras podem tolerar temperaturas tão baixas quanto – 12 ºC. No entanto, a exposição prolongada a temperaturas congelantes abaixo de –7 ºC pode danificá-las seriamente.

Török também observou que, nos últimos três anos, muitos agricultores perto do Lago Balaton começaram a cultivar oliveiras, embora algumas delas apenas para fins decorativos.

"Parece que fui eu quem acendeu a luz verde”, disse ele. "No entanto, muitos dos que cultivam oliveiras carecem de conhecimento profissional. Eles plantam azeitonas simplesmente porque as amam, não porque querem viver delas.”

A agricultura de oliveiras se expandiu para mais regiões no sul da Hungria. A sudeste do Lago Balaton, perto de Pécs, o jardineiro e fazendeiro Gabor Stix cultiva oliveiras há quase duas décadas.

Gabor Stix com visitantes em seu olival (Foto: Gabor Stix via Facebook)

“[As oliveiras] são uma das plantas mais gratas com as quais já lidei até agora”, disse Stix à publicação online húngara Zöld Hang. "Temos solo argiloso, que lhes serve perfeitamente. Suas necessidades de água também não são especiais; obtemos tanta água quanto eles precisam.”

As oliveiras de Stix são destinadas principalmente à venda, e ele espera vender todas as suas árvores até março. Ele também produz pequenas quantidades de azeite de oliva localmente usando um moinho de martelos para esmagar as azeitonas e um lagar para extrair o azeite da polpa da azeitona.

Stix atribuiu a durabilidade das oliveiras que cultiva e vende à criação local e à adaptação das árvores jovens às condições climáticas locais.

"Funciona porque vendemos plantas que nós mesmos produzimos”, disse ele. "A aclimatação é importante porque as árvores aprendem o quão frio estava no ano anterior e se desenvolvem de acordo no ano seguinte.”

"Até agora, não foi produzido muito petrazeite na Hungria, mas a quantidade modesta é de muito boa qualidade”, acrescentou Stix. "O preço de um litro de azeite de oliva produzido na Hungria é de cerca de 45,000 a 50,000 forints [aproximadamente €109 a €121]. Parece inacreditável, mas as pessoas ainda o compram.”

"Já temos plantações maiores em nosso país”, concluiu. "Acho que é uma grande vantagem termos essas oportunidades aqui na Hungria.”