Filippo Berio Exec prevê recuperação da produção e queda dos preços

Dusan Kaljevic está otimista com o início das promissoras colheitas de azeitonas na bacia do Mediterrâneo, e a previsão é de que os preços na origem caiam.

"Estamos olhando para 3.2, talvez 3.3 milhões de toneladas métricas globalmente”, disse o presidente executivo da Filippo Berio North America Olive Oil Times. "Esse é um número importante.”

Espera-se que o ano agrícola de 2024/25 seja o primeiro "colheita “normal” desde 2021/22, quando a produção atingiu 3.4 milhões de toneladas.

Se o número de 3.2 milhões de toneladas for confirmado após os dois primeiros meses de colheita, espero que o preço caia abaixo de € 5 em janeiro. - Dusan Kaljevic, CEO, Filippo Berio América do Norte

Nos dois anos de cultivo intermediários, a produção caiu para 2.6 e 2.4 milhões de toneladas, respectivamente; anos consecutivos de altas temperaturas na primavera e seca produziram as menores colheitas em quase uma década.

A Espanha é o centro da produção mundial de azeite de oliva e Kaljevic prevê que a produção chegue a 1.5 milhão de toneladas, "duas vezes maior que as duas últimas colheitas.”

"O inverno foi ideal para a incubação do azeite de oliva”, disse ele, com muita chuva e temperaturas moderadas. "Isso deve ser um grande alívio para toda a indústria.”

Junto com a Espanha, produtores na Turquia e na Tunísia também esperam recuperações significativas na produção.

Kaljevic estima que a Tunísia produzirá cerca de 300,000 toneladas, 36 por cento acima ano passado e 56,000 toneladas a mais que a média de cinco anos.

Na Turquia, a produção deverá subir para cerca de 350,000 toneladas, ultrapassando rendimento do ano passado de 180,000 toneladas e 39 por cento acima da média de cinco anos.

Kaljevic atribuiu o aumento da produção em ambos os países a uma combinação de condições meteorológicas melhores do que na colheita anterior, novas árvores a atingir a maturidade e muitos pomares a entrar numa fase de ''ano a ano' no ciclo natural de produção alternada das oliveiras.

Anos de entrada e saída As oliveiras têm um ciclo natural de anos alternados de alta e baixa produção, conhecido como "anos” e "anos de folga”, respectivamente. Durante o ano, as oliveiras produzem maior quantidade de frutos, resultando no aumento da produção de azeite. Por outro lado, um "fora do ano” é caracterizado por um rendimento reduzido de azeitonas devido ao estresse do ano anterior "no ano.” Os produtores de azeite monitorizam frequentemente estes ciclos para antecipar e planear variações na produção.

"Há enormes incentivos e investimentos governamentais, e tanto a Tunísia quanto a Turquia fizeram um trabalho fantástico”, acrescentou. "Os seus ministérios da agricultura apoiam a indústria… Todos os anos, há mais investimentos em explorações agrícolas intensivas e superintensivas.”

No entanto, algumas partes da Tunísia e do vizinho Marrocos receberam chuvas excessivas. Como resultado, espera-se que a produção permaneça abaixo da média no Marrocos.

Kaljevic estimou que o segundo maior produtor de azeite de oliva do Norte da África produziria entre 100,000 e 120,000 toneladas, bem abaixo da média de 160,000 toneladas.

Juntamente com Marrocos, Kaljevic confirmou que a produção está esperado para cair na Itália, principalmente devido aos produtores que entraram em uma '"ano de folga" e algumas condições climáticas extremas.

Entretanto, a produção na Grécia está espera-se que duplique das mínimas do ano passado para entre 250,000 e 280,000 toneladas.

Os produtores portugueses também antecipam uma melhor produtividade – entre 170,000 mil e 190,000 mil toneladas – devido às condições climáticas favoráveis ​​e à entrada de muitas árvores numa 'no ano.'

Segundo Kaljevic, a produção de azeite na Síria também é antecipado para se recuperar, atingindo 140,000 toneladas.

Filippo Berio compra azeite lampante de lagares no noroeste do país, atualmente ocupado pela Turquia, refina-o em Itália e blend-o com azeite virgem e azeite virgem extra para ser vendido como 'puro' ou 'azeite de oliva extra light.

"Certamente, há um problema atual em relação à segurança e à guerra civil, mas o governo está protegendo a agricultura”, disse ele. "Apesar dos problemas econômicos e da guerra civil, eles estão investindo em azeite de oliva.”

Como resultado da recuperação da produção, Kaljevic prevê preços do azeite na origem cairá até o início de 2025, à medida que os estoques de azeite forem rapidamente repostos.

"Se o número de 3.2 milhões de toneladas métricas for confirmado após os dois primeiros meses de colheita, espero que o preço caia abaixo de € 5 em janeiro”, disse ele.

De fato, alguns contratos de compra a termo para os primeiros embarques de novembro e dezembro variam entre € 5 e € 6 por quilo. Outros especialistas antecipam que os preços cairão entre € 3 e € 4 por quilo se a colheita atender às expectativas.

"Não tenho certeza se cairá abaixo de € 4 porque levará algum tempo para ajustar as reservas mundiais; não há transferência”, disse Kaljevic.

Ele prevê que parte do azeite de oliva virgem e extravirgem ainda em estoque será em breve reclassificado para uma qualidade inferior e esvaziado dos tanques enquanto eles são limpos e preparados para a próxima colheita.

Filippo Berio obtém a maior parte de seu azeite de oliva extra virgem da Espanha, Itália e Grécia. No entanto, colheitas ruins em todos os três países nos últimos anos e produção em constante aumento em Portugal, Tunísia e Turquia levaram a empresa a diversificar sua estratégia de fornecimento.

Kaljevic acrescentou que a empresa também começou a comprar azeite de oliva extra virgem da Argentina e do Chile para complementar seu estoque na metade das colheitas no Hemisfério Norte.

Como muitos no setor do azeite, ele vê das Alterações Climáticas como uma ameaça existencial à indústria.

Ao destacar a resiliência das oliveiras, Kaljevic se preocupa que eventos climáticos extremos e um clima cada vez mais quente e seco possam tornar negócio de produção e venda de azeite de oliva insustentável.

"“Há um impacto nas mudanças climáticas”, disse Kaljevic. "O padrão está mudando. Em vez de olhar para o ciclo de colheita do azeite de oliva ao longo de cinco a dez anos, agora estamos olhando para dois a três anos.”

No médio prazo, ele prevê que algumas regiões de cultivo de azeitonas na Europa e na Califórnia se expandam para o norte. Relatórios da Itália mostram que o número de olivais e produtores de azeite está aumentando no norte enquanto esses números permanecem estáveis ​​ou caem no sul.

Kaljevic acredita que as empresas devem adaptar-se às mudanças climáticas estudando novas cultivares de azeitona e o genoma da azeitona. Ele também pediu mais investimento no desenvolvimento de novas tecnologias para aumentar os rendimentos dos moinhos e otimizar práticas agronômicas.

"Temos que investir em tecnologia, o que significa microfiltrar água para os blocos e fileiras exatos onde as oliveiras precisam”, disse Kaljevic. "Ao mesmo tempo, devemos investir no plantio de novas cultivares de oliveiras superintensivas.”

Para isso, Filippo Berio está estudando 50 cultivares diferentes em seu laboratório a céu aberto na Itália, incluindo algumas que não são mais plantadas comercialmente.

"Oito desses 50 são mais resilientes contra o mosca de fruta verde-oliva e a Xylella fastidiosa”, disse Kaljevic. "Eles também precisam de menos água.”

Enquanto Kaljevic passa muito tempo pensando no lado da oferta dnegócio de azeite de oliva, seu objetivo na Filippo Berio North America é aumentar a penetração domiciliar e o consumo per capita no terceiro país mais populoso e na maior economia do mundo.

"Quando falamos dos Estados Unidos, estamos falando de um continente e não de um país”, disse ele. "Um consumidor na Flórida ou alguém em Dakota do Norte está percebendo o azeite de oliva de forma completamente diferente.”

De acordo com Kaljevic, o mercado dos EUA é particularmente desafiador para penetrar em larga escala devido ao seu imenso tamanho, climas distintos, significativa desigualdade de renda e diversidade cultural.

"Há um plano para aumentar a penetração domiciliar”, disse ele. "Hoje, está em um nível de 45 por cento; 55 em cada 100 famílias nos Estados Unidos não usam azeite de oliva.

"Os 45% das famílias que consomem azeite de oliva têm renda maior que a média e têm mais conhecimento sobre o produto”, acrescentou Kaljevic. "Este consumidor dos EUA está disposto a pagar um pouco mais do que os consumidores do resto do mundo.”

Ele acredita que aumentar a oferta, manter preços justos para clientes e consumidores e aumentar a demanda por meio da educação são vitais para o sucesso do setor a longo prazo.

"Precisamos tornar este produto mais disponível, mais acessível e mais compreensível para os consumidores em todo o mundo”, disse ele. "Não há como aumentar a capacidade de produção sem aumentar a demanda.”