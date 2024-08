Cinco anos depois, o relatório da UC Davis ainda envia ondas de choque

Há cinco anos, a Universidade da Califórnia em Davis Olive Center divulgou seu relatório sobre um estudo da qualidade dos azeites de oliva em alguns supermercados da região. O relatório bombástico provaria ser uma virada de jogo, citado inúmeras vezes para ilustrar as façanhas de produtores inescrupulosos.

O estudo, que foi financiado em parte por produtores da Califórnia, era pequeno em escala, mas teve um grande impacto: "69% dos azeites importados rotulados como extra virgens ”, o Denunciar proclamado, "falhou no padrão sensorial do COI. ”Em outras palavras, a maioria dos azeites virgens extra importados não eram virgens extra.

Essa afirmação simples se mostraria irresistível para a grande imprensa e o relatório de Davis foi citado e mal citado desde então.

O documento tornou-se evidência material em ações coletivas e audiências de comissões comerciais. Seria o grito de guerra por um esforço para estabelecer uma ordem de marketing, uma oferta para impor controles de importação na lei federal da fazenda, o estabelecimento de um Comissão de azeite da Califórnia e, mais recentemente, a adoção de novos padrões de qualidade na Califórnia.

"Parecia interessante na época ”, disse Dan Flynn, diretor executivo do UC Davis Olive Center, "mas eu realmente não tinha nenhuma noção de quão grande ele se tornaria e que iria reverberar por tanto tempo. ” Surpreso com a resposta ao relatório, Flynn ouviu que mais de mil veículos de notícias haviam divulgado a história dias após seu lançamento. "Foi minha introdução à era moderna e como as notícias se espalham ”, disse Flynn.

Apesar de tal resposta, o estudo e seus métodos não foram isentos de críticas, mas Flynn, sem se desculpar, apoia o relatório. "Estávamos iluminando um problema que existia ”, disse ele. "Depois de cinco anos e tudo o que aconteceu, me sinto bem com o que fizemos. ”

A A pesquisa do Google revela com que frequência o relatório do Olive Center foi citado ao longo dos anos, mas nenhuma citação foi tão importante e imprecisa quanto uma em um infame Infográfico do New York Times que proclamou 69% de todos os azeites importados como "medicado. ”Enquanto o Times finalmente corrigido o artigo, o dano havia sido feito e mais acusações voaram de um lado para o outro no Atlântico.

Os produtores de azeite em todos os lugares ficaram chocados com razão com a eficácia do relatório Davis em levantar suspeitas sobre o azeite em todas as suas formas. Revistas de consumo e grupos de defesa em todo o mundo começaram a conduzir seus próprios testes de qualidade, muitas vezes pseudocientíficos, que envolviam certos azeites, mas também serviram para lançar uma mortalha tortuosa sobre negócio do azeite e todos nele.

A desinformação tornou-se desenfreada e todos queriam saber se o azeite da cozinha era bom ou não. Aproveitando a confusão, o popular guru de conselhos de televisão Dr. Oz disse a seus 3 milhões de telespectadores que, para verificar se o azeite era virgem extra, simplesmente precisávamos colocá-lo na geladeira para ver se gelificava - um método que Oz disse que lhe serviu bem, mas, como se viu, tinha nenhuma base de fato.

Desde o relatório Davis, os produtores de ambos os lados do debate que se seguiu intensificaram os esforços para melhorar a qualidade de seus produtos e distinguir marcas por meio de denominações de origem, prêmios de competição e selos de qualidade. Lentamente, as pessoas voltaram a falar sobre o benefícios para a saúde do azeite novamente, e como eleva o gosto dos pratos.

No mês passado, no entanto, o grupo que representa muitos dos importadores de azeite que foram os alvos do estudo 2010 reagiu com uma relatório próprio disseram que revelaram a inadequação dos novos padrões da Califórnia. Os críticos chamam esse relatório profundamente falhoe o debate continua vivo.