Produtores franceses comemoram o resultado premiado da colheita abundante

Olivicultores e moleiros na França combinaram-se para ganhar 14 prêmios em 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, o segundo maior total do concelho no maior concurso mundial de qualidade de azeite.

A França melhorou a sua ranking mundial de 13th colocado em 2023 para o nono em 2024, apesar de enviar seis inscrições a menos este ano. No geral, 11 produtores combinados ganharam quatro prêmios de ouro e dez prêmios de prata em 21 inscrições.

A notícia da premiação encerrou um colheita abundante na França. De acordo com a Comissão Europeia dados,, o país produziu 5,500 toneladas de azeite na safra 2023/24, um aumento significativo em comparação com as 3,800 toneladas produzidas em 2022/23 e 20 por cento acima da média de cinco anos.

Embora os agricultores continuem empenhados em cultivar variedades locais, estão a ser implementadas iniciativas para aumentar a produção com variedades comerciais.

Apesar do final de colheita abundante e premiado, os produtores franceses citaram as alterações climáticas como um desafio significativo, com alguns olivais com rendimentos abundantes e outros com uma produção de azeitona muito baixa.

Independentemente do rendimento, a qualidade geral dos azeites virgens extra do país é elevada este ano devido às chuvas oportunas e a um verão seco e ensolarado.

Entre os vencedores deste ano estava Mas des Bories. Os produtores, que focam no cultivo e moagem de variedades nativas, reagiram com "imensa alegria” ao ouvir sobre o Prêmio Ouro para um monovarietal Aglandau e o Prêmio Prata para uma blend certificada por Denominação de Origem Protegida.

Claire De Fina Coutin mostra aos visitantes os olivais de sua empresa em Salon-de-Provence. (Foto: Mas des Bories)

A proprietária Claire De Fina Coutin atribuiu seu sucesso à localização de seu bosque em Salon-de-Provence.

"Devido ao nosso microclima seco e ensolarado, não sofremos com o calor do verão”, disse ela em um Entrevista de fevereiro de 2024. "Estávamos protegidos pela nossa localização no vale com árvores. E usamos irrigação também, então isso ajuda. Mas não precisamos de irrigar durante todo o ano; irrigamos apenas por curtos períodos.”

"Quanto à colheita em si, não houve muita diferença entre este ano e o ano passado”, acrescentou. "Eu diria que a colheita deste ano foi talvez 15% a -% superior à do ano passado.”

Em contraste, Domínio de Gerbaud, que ganhou o Prêmio Ouro por uma blend orgânica DOP, teve que tomar precauções extras para se proteger dos impactos climáticos.

Domaine de Gerbaud comemorou um retorno vitorioso ao 2024 NYIOOC. (Foto: Domaine de Gerbaud)

"Isso é incrível. Não podemos parar de sorrir”, disse a coproprietária Louisa Sherman. "Devido à pandemia de Covid-19, fizemos uma pausa nas competições e trabalhamos em algumas grandes reestruturações de árvores, enquanto nossa filha liderava um projeto de reformulação da marca. Estamos muito entusiasmados por ganhar este Gold Award depois de estar ausente por alguns anos.”

Sherman citou o impacto das mudanças climáticas e da inflação como os principais desafios da empresa na produção de azeite de qualidade premiado.

"As alterações climáticas são o nosso maior desafio”, disse ela. "Durante os últimos cinco anos, sofremos secas crescentes e períodos intensos de calor, sendo os últimos dois anos os piores.”

"Nosso segundo problema significativo é que os custos de produção continuam aumentando, especialmente os custos trabalhistas franceses”, acrescentou Sherman. "Apesar disso, o mercado resiste a preços mais elevados e mais justos para os produtores e os consumidores ainda desconhecem os benefícios (sabor e saúde) do azeite virgem extra de alta qualidade.

Ainda assim, ela disse que ganhar prémios internacionais de qualidade é altamente encorajador e ajuda a aumentar a consciência dos profissionais da indústria alimentar e do público em geral sobre os produtores de alta qualidade.

"Melhora a nossa alavancagem ao abordar potenciais armazenistas e consumidores e representa um voto de confiança de fontes confiáveis, permitindo-nos destacar-nos dos concorrentes”, disse Sherman. "Claro, também é extremamente gratificante para a equipe vencer uma competição internacional depois de tanto trabalho duro durante o ano.”

A França é um produtor comparativamente menor de azeite, mas ocupa a sétima posição mundial em termos de consumo. No entanto, os seus produtores encontram obstáculos para se adaptarem eficazmente aos desafios colocados pela produção.

A proprietária Aurélie Sirvent (à direita) comemorou o quarto ano consecutivo de sucesso na Competição Mundial (Foto: Moulin de la Coquille)

Situado entre Montpellier e Marselha, vencedor pela quarta vez Moulin de la Coquille ganhou um Silver Award por uma blend de intensidade média.

A proprietária, Aurelie Sirvent, disse que o principal desafio da empresa neste ano foi o fresamento com novos equipamentos.

"Este ano, o grande desafio foi a mudança na nossa cadeia produtiva”, disse ela. "Tivemos que nos adaptar à nossa nova ferramenta de trabalho. Infelizmente, não é como um carro de corrida que possamos testar antes da competição.”

"Temos que testar essa ferramenta ao vivo em nossa produção e é melhor não cometer erros para não perder o trabalho duro de um ano inteiro”, acrescentou.

Segundo Sirvent, vencer significa ganhar visibilidade. "Significa também conhecer a opinião de júris compostos por especialistas que mais uma vez premiam o nosso trabalho e expertise”, afirmou.

Dez dos 11 prêmios da França foram para produtores do sul, onde se concentra a maior parte da produção de azeite virgem extra do país.

Domaine Petraghje colocar a ilha mediterrânea da Córsega no mapa mundial do azeite, ganhando um prêmio de prata para uma delicada Ghjermana di Casinca.

O proprietário Roger Philippe Maurizi saudou o prêmio como o final perfeito para uma excelente colheita em que a empresa produziu 4,000 litros de azeite virgem extra da variedade endêmica de azeite.

"Estamos muito felizes com este prêmio”, disse Maurizi. "Ganhar mostra aos nossos clientes que o nosso azeite é de elevada qualidade e, para nós, é a prova de que estamos a fazer um bom trabalho no nosso olival.