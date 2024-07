Exagero e ranço são os defeitos mais comuns nas inscrições para competições mundiais

Fustiness e ranço foram os dois defeitos mais comuns detectados pela equipe de análise no 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Dados publicados no Olive Oil Times Classificação mundial plataforma mostram que 278 amostras submetidas à competição continham fustyness, representando 44% da ocorrência total de defeitos. Enquanto isso, o ranço foi detectado em 172 amostras, representando 27% da ocorrência total de defeitos.

No total, o painel de peritos identificou 627 ocorrências de sete defeitos nos azeites submetidos a concurso. Notavelmente, uma única amostra de azeite pode conter vários defeitos. Mais de dez por cento das inscrições enviadas para o NYIOOC estavam com defeito.

Veja também: Teste de laboratório definiria o perfil sensorial do azeite de oliva analisando suas moléculas

Para atender aos padrões do virgem extra grau, uma amostra deve estar livre de defeitos. Esses defeitos impactam negativamente o qualidade organoléptica do azeite e geralmente reduzem o seu benefícios para a saúde.

Embora o fuligem e o ranço tenham sido de longe os defeitos mais comuns identificados pelos juízes, as amostras também continham defeitos vínicos (64), mofados (58), sedimentos lamacentos (33), aquecidos ou queimados (20) e metálicos (dois). De acordo com o Conselho Oleícola Internacional, 16 defeitos diferentes no azeite existir.

Os provadores especializados de azeite frequentemente identificam o odor desagradável nas amostras, detectando atributos sensoriais como tapenade, águas residuais de moinho de azeitona e sabores de azeitona madura.

A presença de fuligem indica frequentemente que as azeitonas colhidas foram armazenadas durante um longo período antes de serem transformadas em azeite.

Este atraso desencadeia a fermentação anaeróbica nas azeitonas, levando à atividade microbiana indesejável e à produção de diversos ácidos.

A fustigem também pode resultar de más condições da fábrica; o azeite pode adquirir esta característica quando entra em contacto com pasta de azeitona velha em equipamentos inadequadamente limpos.

Segundo Donato Palancia, oleólogo e técnico em azeite da Farchioni Olii, que ganhou três prêmios de ouro no 2024 NYIOOC, as temperaturas de moagem podem agravar os defeitos, incluindo a fuligem.

"O defeito pode ser agravado durante a fase de extração com a aplicação de temperaturas excessivamente altas”, disse. "Isto ocorre frequentemente em lagares porque as temperaturas mais elevadas produzem uma maior quantidade de azeite a partir da pasta de azeitona.

"No entanto, estas temperaturas comprometem a qualidade e o perfil sensorial do azeite ”, acrescentou Palancia. "Independentemente do cenário, é muito improvável que um defeito como este seja causado pelo envio de uma amostra ou garrafa de azeite. Não surge do transporte.”

Já o ranço é causado pela oxidação do azeite e pode ocorrer durante a fase de extração e após a produção do azeite. Ainda, "é improvável que um azeite recém-produzido oxide rapidamente”, disse Palancia.

A oxidação ocorre quando as moléculas do azeite interagem com o oxigênio. Embora protegido pelas propriedades antioxidantes de certos polifenóis, o azeite virgem extra ainda está sujeito à degradação por oxidação.

O oxigênio desencadeia a formação de peróxidos, que reagem com os ácidos graxos insaturados, componentes mais abundantes do azeite, formando hidroperóxidos. Este processo leva à criação de aldeídos e cetonas, que causam ranço.

"Um defeito pode alterar a qualidade do azeite em diversos graus e intensidades ”, disse Palancia. "Quando falamos de oxidação em amostras de azeite, pode estar associada a problemas durante o transporte. Por exemplo, se parte do conteúdo da amostra vazar do recipiente, haverá lacunas de ar e poderá ocorrer oxidação.”

Os produtores podem detectar defeitos e ajustar adequadamente na fase de moagem do processo de produção de azeite. Como resultado, Palancia acredita que os produtores devem ter um conhecimento básico da avaliação organoléptica do azeite.

"Eu diria que o técnico do lagar de azeite se assemelha ao diretor de uma orquestra ”, disse Palancia. "Temos que tentar harmonizar todos os componentes, como fazer sair de uma orquestra uma melodia, uma melodia capaz de caracterizar a produção.”

"Um provador com experiência, que prova consistentemente os azeites e entende as colheitas, maturação e técnicas de extração, pode reconhecer problemas”, acrescentou. "Isso não é mágica; é a experiência fundamental necessária para a produção de azeite de alta qualidade.”