Produtores gregos comemoram conclusão bem-sucedida de colheita historicamente baixa

A decepcionante colheita deste ano na Grécia não impediu os olivicultores e moleiros do país de fabricar alguns dos os melhores azeites de oliva extra virgem do mundo.

Superando todas as probabilidades, os produtores gregos estiveram à altura da ocasião e ganharam 56 prêmios (26 de ouro e 30 de prata) em 108 inscrições no 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

A produção de azeite grego caiu abaixo de 150,000 toneladas na safra 2023/24, um mínimo histórico e menos da metade das 340,000 mil toneladas do ano passado.

Agricultores e moleiros citaram o clima irregular, que perturbou o padrão estabelecido de cultivo da oliveira no país, e a disseminação generalizada mosca de fruta verde-oliva infestações como principais razões para a diminuição da quantidade e, em alguns casos, da qualidade.

"O ano passado foi o mais desafiador que já enfrentamos”, disse o produtor cretense Panagiotis Tsiriotakis da Acrópole Organics, que ganhou dois prêmios de ouro para monovarietais Koroneiki.

"Ao contrário da geração do meu avô, quando o tempo era fiável e consistente, temos lidado com mudanças nos padrões climáticos como nunca antes”, acrescentou.

Produtores de Creta e da península do Peloponeso, a espinha dorsal da indústria grega de azeite, receberam a maior parte dos elogios na edição deste ano NYIOOC com 32 prêmios.

AMG Karabelas da região de Ilia, na península, atravessaram o clima adverso que dominou a região este ano para comemorar dois Prêmios de Ouro e um Prêmio de Prata de Prata no Concurso Word.

As altas temperaturas durante a primavera e o tempo húmido durante toda a colheita estiveram entre os desafios enfrentados pela AMG Karabelas para alcançar uma qualidade premiada. (Foto: AMG Karabelas)

Alexis Karabelas disse que as condições climáticas irregulares, incluindo chuva excessiva na primavera e clima quente na época da colheita, forçaram a empresa a mudar de tática e atingir mais uma vez os seus elevados padrões de qualidade.

"Tivemos que realizar testes frequentes para alcançar os resultados desejados”, afirmou. "Tendo feito isso este ano, acreditamos que também seremos capazes de vencer nos próximos anos.”

O produtor do Peloponeso ganhou dois prêmios de ouro pelo Laurel & Flame Fresh, um monovarietal Tsabidoelia, e seu blend Olympia IGP pelo terceiro ano consecutivo. O Mitos de Olímpia da empresa também foi premiado.

"Também estamos encantados porque os Mitos da Antiga Olímpia, um azeite virgem extra Koroneiki que submetemos ao NYIOOC pela primeira vez, ganhou o Prêmio Prata na competição”, disse Karabelas.

Em Creta, onde algumas das áreas produtoras da ilha sofreram uma queda dramática de 60 a 70 por cento na produção de azeite, os participantes que regressaram Skoutari e Colheita Cretense superou uma colheita exigente para ganhar prêmios no concurso deste ano NYIOOC.

Situados em lados opostos da ilha – Skoutari, no lado oriental, perto de Lasithi, e Cretan Harvest, no lado ocidental, perto de Chania – ambos os produtores enfrentaram o tempo seco da ilha e as pragas da azeitona durante a colheita.

Após um desafiador ano-safra de 2023/24, os produtores disseram que a situação antes de 2024/25 parece ser mais promissora. (Foto: Colheita Cretense)

"O clima tornou-se imprevisível, com ventos fortes e clima quente em abril e maio que impactam severamente o processo de pega da azeitona ”, disse Maria Sgourou de Skoutari. "Além das manifestações da mosca-das-frutas, a safra 2023/24 também foi bastante seca. A seca é uma das nossas principais preocupações no leste de Creta.”

No entanto, o Prêmio Ouro que Skoutari ganhou pelo quarto consecutivo ano ajudou tremendamente a aliviar o fardo da colheita desafiadora.

"Ganhar o prémio encheu-nos de orgulho pelo nosso percurso dinâmico, mas também de gratidão pelos nossos companheiros de viagem”, disse Sgourou. "Fiéis ao nosso compromisso de oferecer a mais alta qualidade, continuamos nosso esforço com ainda maior persistência.”

Por seu lado, a Cretan Harvest celebrou o Prémio de Prata no concurso para um delicado azeite virgem extra Koroneiki, embora com alguns desafios do árduo ano agrícola de 2023/24.

"A época foi muito exigente, com a mosca da fruta e o gloeosporium impactando a quantidade e qualidade dos azeites cretenses ”, disse o proprietário Stamatis Madariotakis. "No entanto, a NYIOOC o prêmio reconhece nosso trabalho árduo para manter nossos altos padrões na produção de azeite.

Madariotakis acrescentou que a colheita 2024/25 parece promissora, com as flores da oliveira a desenvolverem-se bem.

Outros especialistas esperam uma melhoria no rendimento do azeite na Grécia em 2024/25, desde que a fixação do olival continue desobstruída.

"Uma forte frutificação é claramente visível nas oliveiras de todo o país, trazendo a próxima colheita de azeite algo entre 200,000 e 220,000 toneladas ”, disse o provador de azeite e consultor de qualidade Vasilios Frantzolas.

"No entanto, as flores da oliveira secam em algumas zonas devido à seca intensa, aliada à ausência da horas de frio necessárias no inverno passado, deve nos tornar cautelosos”, acrescentou. Deveremos ter uma imagem melhor da próxima colheita de azeite em meados de junho.

Em Lesbos, a terceira maior ilha da Grécia e outra das tradicionais regiões produtoras de azeite do país, a produção despencou para 3,000 toneladas nesta temporada, de mais de 10,000 toneladas em 2022/23.

Falcon cuida de 40,000 oliveiras de 12 variedades na ilha de Lesbos. (Foto: Falcão)

Apesar da colheita sombria da ilha, falcão de Sigri, na costa ocidental da ilha, triunfou com três Prémios de Ouro, repetindo o sucesso do ano passado na Competição Mundial.

"É muito importante ser premiado no prestigiado concurso de Nova Iorque depois de um ano tão difícil ”, afirmou Nana Kanakaki, responsável pela secção de azeites da empresa. "Os três prêmios Ouro no 2024 NYIOOC são a continuação natural dos prêmios que Falcon recebeu no ano passado.”

A empresa transformou uma área anteriormente deserta num vasto olival de 40,000 oliveiras de nada menos que 12 cultivares de azeitona diferentes, incluindo as variedades indígenas Adramytini e Kolovi.

A Falcon ganhou os prêmios da Competição Mundial por três monovarietais de azeitonas Kalamon, Kolovi e Adramytini.

Kanakaki disse que o inverno ameno e a mosca da fruta, que se fez sentir desde muito cedo na ilha, exigem abordagens não convencionais à produção de azeite.

"Para evitar qualquer impacto grave nos nossos azeites, começámos a colheita no final de agosto para produzir o nosso azeite virgem extra com alto teor de polifenóis, colhido precocemente”, disse ela. "Procuramos constantemente promover o nosso azeite através de uma abordagem diferente em termos de qualidade e sustentabilidade, como o uso mínimo de água e a exclusão do oxigénio atmosférico do processo de produção para alcançar a mais alta qualidade.

"Estamos muito felizes que nossos esforços e trabalho árduo estão sendo reconhecidos ao longo do tempo”, concluiu Kanakaki.