Os pomares precisam de chuva antes da colheita na Grécia

Após mais de quatro meses de clima quente e seco em grande parte da Grécia, produtores de azeitonas e azeite citam a chuva como o fator mais crítico para uma safra substancial de azeite de oliva no país na próxima safra de 2024/25.

"A seca atingiu o cultivo de azeitonas em todo o Mediterrâneo”, disse Yiorgos Kokkinos, presidente da associação de produtores de Nileas, da região de Messênia, no sul do Peloponeso.

"Na nossa área, o clima tem sido mais quente que o normal desde a primavera, e não vemos nenhuma chuva substancial há quatro meses”, acrescentou Kokkinos. "Tivemos algumas chuvas leves alguns dias atrás, mas foi apenas esporádico. Em algumas áreas, as oliveiras enfrentam problemas significativos devido às condições prolongadas de calor e seca.”

Precisamos apenas de algumas chuvas de irrigação de árvores para uma forte safra de azeite de oliva se materializar. Mas se as chuvas não vierem, a colheita não acontecerá em algumas partes da região. - Yiorgos Kokkinos, presidente da associação de produtores de Nileas

No entanto, Kokkinos disse que os produtores locais esperam uma colheita satisfatória se as chuvas chegarem a tempo.

"A frutificação das oliveiras correu muito bem”, disse ele. "Precisamos apenas de algumas chuvas de irrigação de árvores para uma forte safra de azeite de oliva se materializar. Mas se as chuvas não vierem, a colheita não acontecerá em algumas partes da região.”

As estimativas iniciais indicam que a produção de azeite de oliva na região da Messênia deve se recuperar para mais de 60,000 toneladas, ante cerca de 40,000 toneladas no ano passado.

Neste verão, as regiões central e sul da Grécia, lar da maioria dos olivais do país, testemunharam condições climáticas secas idênticas em junho e julho, caracterizadas pela ausência de chuva e orvalho matinal e temperaturas permanecendo entre 35 ºC e 40 ºC por vários dias consecutivos, estressando as oliveiras.

Julho também foi o mais quente já registrado no país, de acordo com o Observatório Nacional de Atenas, superando a temperatura média de 1991 a 2020 em 2.9 °C e o julho mais quente de 2012 em 0.3 °C.

De acordo com as previsões meteorológicas de longo prazo, há também mais de 60% de chance de que setembro e outubro sejam de 1.5 ºC a 2 ºC mais quentes do que o normal na Grécia.

As estimativas sobre a produção de azeite de oliva do país em 2024/25 variam significativamente entre os especialistas do setor, indicando a incerteza que domina o setor devido ao clima irregular.

No entanto, com as oliveiras tendo entrado numa 'no seu ciclo natural de produção alternada, a maioria das regiões produtoras de azeite na Grécia estão preparadas para se recuperar após um período anterior colheita sombria 2023/24.

De acordo com Manolis Yiannoulis, chefe da Associação Nacional Interprofissional de Azeite de Oliva (EDOE), a Grécia provavelmente produzirá de 250,000 a 280,000 toneladas de azeite de oliva, quase o dobro da quantidade do ano passado.

"Um pré-requisito para que isso aconteça é que o clima permaneça favorável até a colheita, que ocorrerá em cerca de três meses”, observou Yiannoulis. "As altas temperaturas e a falta de chuva sempre causam ansiedade aos produtores.”

Outros especialistas disseram Olive Oil Times que a próxima safra de azeite de oliva da Grécia provavelmente ficará em torno do limite de 200,000 toneladas, um aumento de mais de 30% em relação ao ano passado.

A chuva também é um componente crucial para uma colheita robusta em outras regiões produtoras do país.

"As oliveiras da ilha tiveram uma floração robusta, então temos grandes esperanças de uma produção abundante tanto em qualidade quanto em quantidade, desde que chova um pouco”, disse o produtor e proprietário do moinho Yiannis Protoulis, da ilha de Lesbos, no Mar Egeu.

Lesbos abriga mais de 11 milhões de oliveiras, principalmente das variedades locais Kolovi e Adramytini, que produzem o característico azeite de oliva amarelado da ilha.

"No ano passado, a produção de azeite de oliva em Lesbos foi mínima”, disse Protoulis. "Não vimos uma colheita abundante na ilha desde a temporada 2019/20. Algumas chuvas abundantes em setembro farão com que a produção de azeite de oliva da ilha exceda 15,000 toneladas neste ano-safra, um número que vem direto dos nossos gloriosos anos do passado.”

No norte da Grécia, produtores de azeitonas da península de Chalkidiki disseram à ERT News que foram forçados a regar suas oliveiras desde abril devido ao clima anormalmente quente e seco da região.

Eles acrescentaram que Chalkidiki é um destino turístico popular no verão, fazendo com que turistas e agricultores compitam pelo mesmo recurso, e o estado deveria introduzir uma regulamentação para garantir a disponibilidade de água para fins agrícolas.

Em Creta, os produtores também estão prevendo uma colheita acima da média este ano, desde que os olivais da ilha recebam alguma chuva.

"Além de 30% [das oliveiras da ilha], que tiveram problemas desde o início da frutificação, os 60 a 70% restantes estão se desenvolvendo muito bem, e será um bom ano se o clima estiver do nosso lado”, disse o produtor Michalis Kabitakis de Heraklion.

"Se chover um pouco em agosto, as oliveiras se sairão muito melhor”, acrescentou. "Caso contrário, os 30 por cento que já têm problemas se tornarão 50 por cento.”

De acordo com algumas estimativas iniciais, a produção de azeite de oliva em Creta provavelmente excederá 60,000 toneladas em 2024/25, após uma safra desanimadora em 2023/24, quando cerca de 30,000 toneladas de azeite de oliva foram produzidas na ilha.

No entanto, em colheitas anteriores em Creta e outras regiões produtoras, observou-se que as benéficas chuvas de outono que ajudam as azeitonas a aumentar o seu teor de azeite podem, por vezes, também favorecer a manifestação de pragas da oliveira, especialmente as mosca de fruta verde-oliva.

De volta ao Peloponeso, o otimismo veio da região de Ilia, na península, onde os produtores locais estão otimistas com uma colheita abundante de azeite de oliva neste ano.

"Nossas árvores estão carregadas”, disse o morador produtor premiado Alexis Karabelas. "A escassez de água não é um problema, já que nossas árvores são irrigadas. Quase todos os produtores nas proximidades da Antiga Olímpia estão esperando uma colheita robusta.”

"As chuvas recentes em nossa área foram abundantes nas últimas semanas, ajudando significativamente as árvores não irrigadas, e a mosca da fruta não está em lugar nenhum”, concluiu. "Parece que será uma das melhores colheitas que já vimos.”