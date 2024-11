Colheita na Grécia enfrenta problemas iniciais

As grandes esperanças dos produtores de azeite gregos para uma colheita robusta na safra de 2024/25

foram destruídas pela seca prolongada e pela falta de substancial chuvas de outono no sul da Grécia.

A península do Peloponeso, centro da indústria de azeite de oliva do país, teve um clima seco e mais quente do que o normal ao longo de 2024.

A mudança climática fez sua presença ser sentida mais do que nunca agora. Este inverno será crítico; precisamos de tempo frio e chuvoso para que nossas árvores sobrevivam. - Maria Sgourou, coproprietária da Azeite Skoutari

Como resultado, a colheita da azeitona foi adiada em certas regiões produtoras da península, com os agricultores esperando uma mudança para um clima mais frio e úmido na esperança de maior acúmulo de azeite.

O tempo seco afetou significativamente as oliveiras, principalmente na Messênia, no sul do Peloponeso, resultando em baixa acumulação de azeite.

"Em muitos casos, 100 por cento da produção é danificada em nossa área”, disse a associação agrícola de Chandrinos, do oeste da Messênia, em um comunicado. "E piora à medida que a seca e o calor continuam.”

A associação também pediu ao governo grego que compensasse os produtores de azeitonas afetados na área.

Mais agricultores e moleiros em Messênia, uma das regiões produtoras de azeite de oliva mais abundantes do país, enfrentam as repercussões do clima seco e das altas temperaturas neste ano-safra.

"As azeitonas colhidas racham irregularmente quando transportadas para moagem devido às altas temperaturas na área nos últimos seis meses”, disse o olivicultor e proprietário do moinho Yiannis Panagopoulos da cidade de Filiatra, na costa oeste da região. Olive Oil Times.

"Então, os agricultores locais interromperam a colheita até que o tempo frio chegue para trazer as azeitonas à temperatura normal”, acrescentou.

Alguns produtores de azeitonas da região também relataram que os galhos das oliveiras são suscetíveis a rachaduras durante a colheita devido à falta de seiva nas árvores.

Na região vizinha de Lacônia, a colheita também foi interrompida em algumas áreas devido à quantidade mínima de azeite produzido na azeitona.

O clima quente e seco também impactou a produção de azeite de oliva na Acaia, no oeste do Peloponeso.

"As azeitonas são muito finas e enrugadas”, disse o fazendeiro local Yiannis Bodiotis. "A colheita está prevista para começar depois de 15 de novembroth, e esperamos alguma chuva até lá. A produção caiu 50 por cento, mas não é nada como colheita desastrosa do ano passado. "

Do outro lado do Mar Egeu, na ilha de Lesbos, a terceira maior ilha do país e outra região tradicional produtora de azeite de oliva grego, a colheita e a moagem de azeitonas também foram temporariamente suspensas em algumas áreas.

"Esperávamos que nossa safra de azeite fosse seis vezes maior que a do ano passado, semelhante às safras que tivemos há 20 anos", disse o fazendeiro e moleiro Vasilios Kokkinoforos, da vila oriental de Moria, ao canal estatal ERT. "No entanto, a falta de chuva nos últimos meses em nossa área impactou bastante a quantidade de azeite de oliva da temporada.”

"Regar as oliveiras é difícil de aplicar na nossa área, pois o terreno da nossa ilha é semi-montanhoso”, acrescentou.

Em Creta, as oliveiras localizadas na parte oriental da ilha também são significativamente afetadas pelas condições climáticas secas prolongadas.

"Já faz quase um ano que não chove mais na nossa região”, disse Maria Sgourou, coproprietária do premiado Azeite de Oliva Skoutari de Sitia. "Nossos olivais são irrigados, mas ainda tivemos que trabalhar o dobro para obter a qualidade que buscávamos em nossos azeites este ano.”

"No entanto, a maioria das oliveiras da nossa área não são irrigadas e têm grandes dificuldades em lidar com o tempo seco prolongado, apesar da sua tolerância natural à seca”, acrescentou. "A situação é melhor em nossa cidade natal, Kritsa, mas piora à medida que nos aproximamos da vila de Kavoussi, onde as árvores estão quase devastadas.”

"Das Alterações Climáticas fez sua presença ser sentida mais do que nunca agora”, observou Sgourou. "Este inverno será crítico; precisamos de tempo frio e chuvoso para que nossas árvores sobrevivam.”

De acordo com a associação dos municípios oleícolas de Creta (SEDIK), a situação é melhor nas partes ocidentais da ilha, perto de Chania, onde caiu alguma chuva em setembro.

Entretanto, no centro de Creta, as autoridades locais de Heraclião anunciaram que a produção de azeite de oliva da temporada deverá ser menor do que o inicialmente esperado devido à seca persistente.

Enquanto isso, a redução da frutificação das oliveiras devido à seca não é elegível para compensação da ELGA, a organização grega de seguros agrícolas. Os produtores de azeitonas e azeite de oliva de todo o país estão pedindo uma emenda nos regulamentos da organização para incluir danos causados ​​pela seca.