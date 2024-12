Produtores navegam com otimismo em relação aos ventos contrários do clima e do mercado

À medida que 2024 chega ao fim, Olive Oil Times Os resultados da Pesquisa de Colheita mostram níveis medidos de otimismo entre os produtores.

Na pesquisa anual enviada a 4,208 produtores em 30 países, fazendeiros e moageiros classificaram o ano-safra de 2024/25 como acima da média geral. No entanto, os impactos de das Alterações Climáticas, preços de mercado voláteis, confusão do consumidor e desafios trabalhistas continuaram sendo preocupações críticas.

Ainda assim, os produtores avaliaram a colheita atual com 67 de 100, uma melhoria substancial em relação a classificação do ano passado de 51 e significativamente acima da média dos seis anos anteriores.

Para enfatizar este ponto, quase 62 por cento dos entrevistados disseram que a colheita deste ano foi melhor do que a do ano passado, com os agricultores e os moleiros classificando a quantidade como 62, a classificação mais alta desde 2019, e qualidade como 82, o mais alto desde 2021.

Pontuação da colheita OOT de 2024

Como você classificaria a colheita de 2024 em geral? (0=terrível, 100=excelente)

"Depois de dois anos difíceis, estamos extremamente gratos por uma colheita bem-sucedida”, disse Luisa Gamez, da tropical em Jaén, Espanha. "Esta estação trouxe desafios – chuvas prematuras ameaçaram e atrapalharam nossos planos.”

"No entanto, tivemos sorte”, acrescentou ela. "Monitorando as condições diariamente, o clima nos deu uma pequena janela para a colheita, garantindo uma colheita antecipada no ponto de maturação da azeitona que queríamos.

Índice de qualidade de 2024

Como você classificaria a colheita em termos de qualidade? (0=terrível, 100=excelente)

Outros produtores disseram que a colheita deste ano foi a melhor até agora e estão otimistas quanto às perspectivas para a próxima.

"Ficamos muito satisfeitos com a safra de 2024 aqui na Geórgia, Estados Unidos”, disse Ciriaco Chavez, da Fazendas de Imprensa Fresca. "Começamos a colheita no início de setembro e terminamos no início de outubro. A colheita deste ano foi a melhor que já tivemos e provavelmente representa a maior colheita já feita na Geórgia, e as árvores estão bem preparadas para uma boa colheita em 2025.”

Melhor que no ano passado

A colheita de 2024 será melhor, igual ou pior que a do ano passado?

Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (o Conselho Oleícola Internacional ainda não publicou sua previsão oficial de colheita) indicam que a produção global de azeite de oliva deve aumentar para 3.1 milhões de toneladas métricas em 2024/25.

Apesar de atingir os maiores rendimentos desde 2021/22, os produtores continuam cautelosos com as preocupações habituais agravadas pelos amplos impactos dos conflitos globais e das mudanças nas realidades geopolíticas.

Os rendimentos do petrazeite foram menores do que o esperado na Grécia e em outras partes da Europa. (Foto: NES Olive Farm)

As preocupações climáticas continuam no topo das preocupações

Mais uma vez, a mudança climática está no topo da lista de desafios enfrentados pelos produtores, com 58% delas chamando-a de uma de suas preocupações mais significativas.

Uma das características das alterações climáticas tem sido o aumento da Clima extremo.

Em toda a bacia do Mediterrâneo, os produtores disseram que a mudança repentina de um verão quente e seco para um outono úmido e temperado impediu a coleta de azeitonas e, em alguns casos, resultou em menor acúmulo de azeite nas azeitonas.

Principais preocupações dos produtores

Qual das seguintes opções mais lhe preocupa?

"Estamos vivenciando uma colheita excepcional em relação à qualidade e ao volume de frutas, mas estamos notando uma queda drástica em nossos rendimentos em comparação aos anos anteriores”, disse Diamantis Pierrakos, do produtor grego Lacônico.

"A forte seca afetou o desenvolvimento do azeite em nossas frutas”, acrescentou. "Embora tenhamos recebido recentemente uma chuva muito necessária, ela deveria ter chegado muito antes.”

(Foto: Fazenda Bata Tarim)

No geral, 53% dos entrevistados disseram que suas colheitas foram afetadas pelo calor excessivo, enquanto 43% disseram o mesmo sobre a seca.

"Tínhamos muitas azeitonas, mas elas eram muito pequenas devido à seca, o que reduziu a produção e afetou um pouco a qualidade”, disse Mehmet Taki, da Fazenda Bata Tartim na Turquia.

Pontuação de rendimento de 2024

Como você classificaria a quantidade de azeite de oliva? (0=terrível, 100=excelente)

Em geral, 35% dos agricultores e moleiros disseram que o mau tempo afetou sua capacidade de produzir azeite de oliva, enquanto 27% citaram o excesso de chuva como um problema.

"A colheita de 2024 foi seriamente afetado pelas chuvas excessivas da primavera em 2023”, disse Fernando Rotondo, do Brasil Olivopampa. "A nova frutificação (2024/25) também é afetada pelas chuvas de primavera e por uma nuvem de cinzas [de incêndios florestais] na Amazônia no ambiente que impediu a polinização.”

Escassez de mão de obra continua impactando a colheita

Embora os produtores tenham dito que o calor excessivo, a seca, o mau tempo e a chuva excessiva foram os quatro fatores que mais impactaram suas colheitas neste ano, a escassez de mão de obra não ficou muito atrás.

Um quarto dos entrevistados disse que a falta de trabalhadores durante a colheita impactou diretamente suas operações, enquanto 35% citaram dificuldades trabalhistas entre suas principais preocupações.

Encontrar trabalhadores suficientes para a colheita continua sendo um desafio constante na Califórnia. (Foto: Central Coast Olive Company)

"À medida que minhas árvores amadurecem, estou obtendo colheitas cada vez maiores, mas estou muito preocupada com a escassez de mão de obra na Califórnia”, disse Beth McCown, da Companhia de Azeite de Oliva da Costa Central.

"Precisamos de um programa de trabalho imigrante que permita que trabalhadores de outros países entrem no estado e retornem para casa após completar o ciclo agrícola”, acrescentou.

Principais desafios

Quais das seguintes situações afetaram a sua colheita este ano?

Outros produtores identificaram a escassez de mão de obra como um problema duplo. Além de lutar para encontrar pessoas suficientes para colher as azeitonas e transportá-las para o moinho rapidamente, a dinâmica de oferta e demanda fez com que os produtores tivessem que pagar salários mais altos, aumentando os custos de produção.

""Não consigo encontrar compradores suficientes este ano para cobrir meus crescentes custos de produção", disse Lauren Clancy, de Villa le Masse di San Leolino, na Itália. "Quando começamos a produzir azeite em 2016, pagávamos € 12 por hora pela colheita. Agora pagamos € 20 por hora, mas os preços de atacado não mudaram.”

Preços de mercado continuam preocupando produtores

Após atingirem máximos históricos em janeiro de 2024, os preços do azeite na origem deverão cair abaixo de € 5 por litro no início de 2025.

Essa volatilidade e seu impacto sobre os consumidores fizeram com que os preços de mercado estivessem entre as preocupações mais significativas para 39% dos produtores, perdendo apenas para as mudanças climáticas.

A Tropicual estava entre os muitos produtores andaluzes a celebrar uma colheita abundante após dois anos ruins. (Foto: Tropicual)

A queda nos preços na origem levou alguns produtores a se preocuparem com a possibilidade de não conseguirem cobrir seus custos crescentes.

"Nossa principal preocupação é o mercado e os preços”, disse Taki, da Fazenda Bata Tarim. "Os preços estão caindo como uma pedra descartando o aumento de custos. Esperamos que o crescimento do consumo volte com preços mais baixos.”

Outros produtores temem que dois anos de preços sem precedentes do azeite tenham mudado consumidores' atitudes inteiramente.

(Foto: Fazenda de Oliveiras Campodonico)

"Em um momento de dificuldade econômica, o alto preço do azeite de oliva o torna uma mercadoria na categoria de gastos discricionários”, disse Andrew Lilly, da Juno Olives, na Nova Zelândia.

"Com uma colheita fraca e custos de produção cada vez maiores fertilizante, combustível, frete, etc., o custo do azeite de oliva pode nos colocar fora do mercado”, acrescentou. "Como indústria, temos retornos baixos e, como resultado, as oliveiras estão sendo arrancadas em favor de outras culturas.”

Facilidade prevista para vender a produção deste ano

Quão desafiador será vender a produção deste ano? (0=muito difícil, 100=muito fácil)

Apesar das preocupações com os preços, os produtores estavam muito confiantes de que vender a produção deste ano seria fácil, classificando-a com nota 72 (sendo zero muito difícil de vender e 100 muito fácil).

Falta de conhecimento do consumidor prejudica os produtores

Depois das mudanças climáticas e dos preços de mercado, 38% dos produtores listaram a confusão do consumidor como um dos seus desafios mais significativos.

Da terminologia confusa e da falta de conhecimento sobre benefícios para a saúde do azeite e qualidades organolépticas à desinformação desenfreada, os agricultores e os moleiros temem que educação de azeite ainda não está surgindo em larga escala.

(Foto: Natura Ródos Kallas)

"A educação do consumidor é fundamental para o sucesso da indústria em geral”, disse Paul Durant, da Oregon-based Moinho Durant. "Não apenas sobre o óbvio, como usar o azeite de oliva, seus benefícios à saúde e como ele aprimora uma experiência culinária, mas também como ele é produzido, de onde as azeitonas são obtidas, como é a cadeia de custódia para as operações de moagem.”

Muitos produtores de pequena escala e tradicionais disseram acreditar que a ignorância do consumidor sobre produtos orgânicos e de alta qualidade azeite virgem extra a produção está diretamente relacionada à relutância em pagar preços mais altos.

"Há grande esforço e sucesso na produção azeite de alta qualidade, mas o consumidor médio considera o azeite de oliva uma mercadoria e não está disposto a pagar o valor real dos produtos colhidos à mão, prensados ​​a frio e de pequenos produtores”, disse Zeynep Belger, da Turquia. Zayto.

(Foto: Khalaf Olives)

Outros produtores enfatizaram o refrão comum de que o azeite de oliva deve seguir os passos do vinho para manter a lucratividade e continuar prosperando.

"Azeite de oliva, principalmente quando é virgem extra ou orgânico, não é muito conhecido mundialmente”, disse Eduardo, do Il Casellino, na Itália. "Devem ser feitas campanhas para explicar o quão importante o azeite de oliva é para a nossa saúde e o quão envolvente e caro é produzir azeite de oliva para o agricultor, especialmente se for orgânico.”

"O preço deve refletir tudo isso. As pessoas estão prontas para gastar € 100 por uma garrafa de vinho, que pode durar apenas um dia, e não € 20 por uma garrafa de azeite, que faz muito pela nossa saúde”, acrescentou.

Tarifas e conflitos surgem como novas preocupações em 2024

Embora o clima, os preços e o conhecimento do consumidor sejam preocupações constantes dos produtores, a crescente incerteza geopolítica de 2024 trouxe novos desafios para agricultores e moageiros.

Onze por cento dos entrevistados citaram tarifas como uma das suas preocupações mais significativas, intensificada pela eleição do ex-presidente Donald J. Trump nos EUA, cujo governo anterior implementou dois conjuntos de tarifas visando azeitonas de mesa e azeite de oliva espanhóis.

Tarifas e instabilidade geopolítica estão entre as novas preocupações enfrentadas pelos produtores globais de azeite de oliva. (Foto: Ptora)

Outros sete por cento disseram que turbulências e conflitos, que afetam o sentimento do consumidor e as cadeias de suprimentos (sem mencionar as pessoas que vivem neles), estavam entre suas principais preocupações.

"As maiores ameaças ao nosso trabalho são a escassez de mão de obra e a possibilidade de uma escalada da guerra Rússia-Ucrânia que irá perturbar todo o mercado global e as cadeias logísticas”, disse Julio Alves, da Quinta dos Olmais.

"O contrabando proveniente de zonas de conflito manchou a reputação” do azeite, acrescentou Belger, sobre o contrabando de azeite do noroeste da Síria, passando pela Turquia e chegando à Europa, para ser blenddo e revendido.

Produtores continuam confiantes no futuro

Embora os produtores enfrentem uma série de desafios que exigem soluções personalizadas e difíceis, eles geralmente permanecem otimistas quanto ao futuro.

Em uma escala de zero (nenhuma confiança) a 100 (muito confiante), os produtores classificaram sua confiança como 72.

Pontuação de confiança do produtor de 2024

Quão confiante você está sobre o futuro do seu negócio? (0=nada confiante, 100=muito confiante)

"A indústria está crescendo na Califórnia, e fazemos parte dessa onda com azeite de oliva extra virgem de alta qualidade”, disse Richard Meisler, da Oliveiras de San Miguel. "Nossos passeios pela fazenda dobraram. Estamos ansiosos pela colheita do ano que vem para o bom tempo e a quantidade.”

Outros produtores disseram que se sentem esperançosos ao perceberem novas pessoas jovens e cheias de energia entrando no setor.

"Separadamente, notamos o impulso empreendedor de dois jovens irmãos em nossa cidade local que abriram uma nova pequena unidade de produção com maquinário de última geração, buscando romper com a tradição e produzir mais azeite de oliva extra virgem de alta qualidade”, disse Gamez, da Tropicual. "A indústria está, portanto, definitivamente crescendo e atraindo jovens talentos.