O boom do azeite de Hazara estabelece um roteiro para o setor paquistanês

O distrito de Hazara, no noroeste do Paquistão, tornou-se um campo de provas para o setor nacional de azeite.

Autoridades e produtores estão encorajados pelos primeiros resultados, acreditando que a região forneceu um roteiro para o resto do Paquistão e abriu a porta para exportações em grande escala.

A produção de azeite em Hazara aumentou de 90 quilogramas em 2019 para mais de duas toneladas em 2022 e 2023, proporcionando benefícios financeiros substanciais aos agricultores. - Saeed Ur Rahman, especialista em azeitonas, PARC

"Centenas de agricultores são atraídos para enxertar azeitonas em uma raça local chamada Kaho”, disse Basharat Hussain Shah, diretor sênior do Instituto Nacional de Pesquisa de Chá e Culturas de Alto Valor (NTHRI).

"Dois a três anos após o plantio, as árvores começaram a produzir, com o rendimento aumentando a cada ano”, acrescentou. "Mais de 1,000 hectares de terra em Hazara são dedicados às oliveiras, e esta área cresce anualmente.”

Sabir Sultan é um dos pioneiros da olivicultura em Hazara, plantando as primeiras oliveiras da Zaitoon Family Foundation em 2010.

Nos últimos 14 anos, Sultan cultivou cerca de 5,000 oliveiras através de enxerto, metade das quais começaram a produzir frutos.

"O clima de Hazara é muito adequado para o cultivo da oliveira”, afirmou. "A área do terreno é vasta, facilitando o cultivo de grandes quantidades de oliveiras.

A combinação da disponibilidade de terras e das condições adequadas de cultivo da oliveira fizeram de Hazara um candidato para explorações olivícolas de maior escala, o que ajuda a reduzir os custos agronómicos e de colheita.

Além disso, Sultan insistiu que a região já lidera em termos de qualidade.

"Foi realizada uma análise oficial no Paquistão para avaliar a qualidade do azeite de diferentes regiões, e constatou-se que Hazara produz azeite da mais alta qualidade em todo o Paquistão ”, disse ele.

Juntamente com Arbequina e Leccino, Sultan cultiva duas variedades criadas especificamente para as condições de clima e solo de Hazara: BARI Zaitoon‑1 e BARI Zaitoon‑2.

"Dada a fertilidade e adequação da terra, se o cultivo da azeitona for feito de forma eficiente, não só seremos capazes de impedir a importação de produtos oleícolas, mas também de os tornarmos capazes de exportá-los globalmente ”, disse Sultan.

Sabir Sultan é um pioneiro na olivicultura no distrito de Hazara, onde a produção de azeite está crescendo. (Foto: Sabir Sultão)

"O aumento do cultivo da oliveira pode ser extremamente benéfico para o Paquistão”, acrescentou. "Pode dar um imenso impulso à economia ao reduzir as importações de azeite, que, juntamente com o chá, é uma das maiores importações do Paquistão.

Embora Hussain tenha dito que o apoio do governo seria necessário para que o cultivo da oliveira se espalhasse e, finalmente, tivesse sucesso no país do sul da Ásia, ele acrescentou que "as oportunidades são ilimitadas.”

O distrito de Hazara, localizado na parte mais ampla Khyber Pakhtunkhwa província, serve como um microcosmo para a indústria paquistanesa em geral. Hussain acredita que muitas das oportunidades e desafios de Hazara se refletem em todo o país.

"As condições climáticas e de solo do Paquistão são adequadas para o cultivo da oliveira especialmente nas regiões do noroeste como Khyber Pakhtunkhwa e Punjab", Disse ele. "O país fez progressos significativos na olivicultura, com muitos agricultores adotando práticas modernas de cultivo e sistemas de irrigação.

Apesar deste progresso, Hussain alertou que vários obstáculos impedem o seu pleno potencial.

"A produção de azeitona do Paquistão ainda está aquém dos padrões globais em várias áreas importantes”, disse ele. "O rendimento médio por hectare do país é significativamente inferior ao dos principais países produtores de azeitona, como Espanha, Itália e Grécia.

"Além disso, a qualidade do azeite paquistanês muitas vezes não atende aos padrões internacionais devido às instalações inadequadas de processamento e armazenamento”, acrescentou Hussain. "Além disso, a indústria olivícola do Paquistão concentra-se principalmente em algumas variedades populares, enquanto os mercados internacionais exigem uma gama mais ampla de cultivares.

"Para resolver estas questões e alcançar os níveis esperados, o Paquistão deve investir em pesquisa e desenvolvimento para aumentar os rendimentos e a qualidade, melhorar os programas de capacitação e formação dos agricultores, desenvolver infra-estruturas modernas de processamento e armazenamento, explorar novos mercados e oportunidades de exportação e incentivar a adoção de soluções sustentáveis e práticas de agricultura de precisão”, continuou ele.

Várias iniciativas estão em curso para resolver estes problemas, incluindo um projecto para promover o cultivo comercial da oliveira, financiado e apoiado principalmente pelo Ministério da Segurança Alimentar Nacional e Investigação.

Saeed Ur Rahman (à direita) está entre os especialistas que trabalham para desenvolver a olivicultura no noroeste do Paquistão. (Foto: Saeed Ur Rahman)

"Este ambicioso projecto visa plantar azeitonas em 75,000 acres (30,000 hectares) em todo o país para alcançar a auto-suficiência na produção de azeite ”, disse ele. "Além disso, o governo está fornecendo um subsídio de 67 por cento, com uma parcela de 33 por cento dos agricultores, para a compra de novas mudas de oliveira e ajudando os agricultores na instalação de sistemas de irrigação por gotejamento para pomares de oliveiras.

Hussain aplaudiu o trabalho do Centro de Excelência para Pesquisa e Treinamento em Olivicultura (Cefort), BARI Chakwal e ARI Tarnab para aconselhar os olivicultores e moleiros locais.

"Além disso, a iniciativa inclui a enxertia de mais de três milhões de oliveiras silvestres e a formação anual de cerca de 2,800 agricultores e interessados ​​olivícolas ”, afirmou.

Hazara tem estado no centro destes esforços.

"O governo está conectando os agricultores com fornecedores do setor privado para processamento, agregação de valor, marketing e marca de produtos de oliva”, disse Saeed Ur Rahman, especialista em azeitonas baseado em Hazara do Conselho de Pesquisa Agrícola do Paquistão (PARC). "Também está em curso a implantação de unidades de processamento, com potencial de geração de empregos.”

"Em Hazara e outras regiões, cinco milhões de oliveiras selvagens estão a ser enxertadas em árvores frutíferas produtivas”, acrescentou.

Hussain disse que a construção de uma fábrica de 200 quilogramas por hora em Hazara ajudou a aumentar a produção e a qualidade; mais quatro fábricas foram construídas em Khyber Pakhtunkhwa.

"O rendimento de 48.5 quilos de azeitonas equivale a impressionantes 7.5 litros de azeitona de alta qualidade azeite virgem extra”, disse Hussain.

Os agrônomos estão ajudando os agricultores a enxertar oliveiras silvestres endêmicas em Hazara. (Foto: Wasim Shahzad)

"A produção de azeite em Hazara aumentou de 90 quilos em 2019 para mais de duas toneladas em 2022 e 2023, proporcionando benefícios financeiros substanciais aos agricultores”, acrescentou.

Segundo Saeed, o Paquistão produziu 86 toneladas de azeite na safra 2022/23, a maior parte das quais foi virgem e virgem extra.

"O país tem cerca de sete milhões de oliveiras plantadas em 25,000 mil hectares, prevendo-se que a produção potencial destes olivais já plantados atinja as 1,400 toneladas anuais”, afirmou. "Até 2027, a produção deverá ultrapassar 10,000 toneladas anuais.”

"No ano fiscal de 2022/23, foram produzidas aproximadamente 110 toneladas de azeite e 40 toneladas de fruta tiveram valor acrescentado, gerando uma actividade económica no valor de 300 milhões de rúpias paquistanesas (990,000 mil euros)”, acrescentou Saeed. "Este desenvolvimento resultou na criação de empregos em zonas rurais com poucos recursos, destacando o impacto significativo do cultivo da oliveira na economia local.

Hazara agora contribui significativamente para a produção global de azeitonas do Paquistão.

"A região tem um potencial substancial para impulsionar a produção global de azeitonas do Paquistão, com centenas de milhares de árvores Kaho (azeitonas selvagens) impulsionando a prosperidade económica e agrícola”, disse Hussain.

Como resultado dos seus esforços para expandir a produção, as autoridades paquistanesas acreditam que o país será em breve auto-suficiente e poderá até ter capacidade para exportar azeite.

"O Paquistão está a caminho de se tornar um exportador significativo de azeite virgem extra no futuro”, disse Hussain. "Em 2022, o país exportou mais de 1.9 dólares (1.8) milhões de dólares em azeite virgem e virgem extra para sete países, com a maior parte das exportações indo para Moçambique e Canadá.

"Como parte do seu objectivo estratégico de reduzir o défice comercial, O Paquistão está promovendo ativamente as exportações de azeite virgem extra”, acrescentou. "Algumas empresas paquistanesas já exportam para mercados globais, incluindo a China e os Estados Unidos.”