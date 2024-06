Como a resiliência e a paixão impulsionam um produtor boutique da Califórnia

Em quatro curtos anos, o casal por trás Castelo de Luz transformou um pequeno olival numa marca de azeite premiada.

O pequeno produtor da ensolarada De Luz, Califórnia, ganhou dois prêmios de ouro No 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Pode parecer glamoroso visto de fora, mas (a olivicultura) é um negócio difícil que exige dedicação e resiliência. - Sandra Austoni, proprietária, Chateau de Luz

"Somos um olival boutique fundado em 2021”, disse a proprietária Sandra Austoni. "Compramos este bosque em funcionamento em 2020 e o proprietário anterior plantou as árvores em 2007, por isso as nossas árvores ainda são muito jovens.”

"Oferecemos duas blends: uma Athena de colheita precoce, composta principalmente de azeitonas verdes, e nossa blend regular Vênus, que contém 50% de azeitonas maduras e 50% de azeitonas verdes”, acrescentou ela. "Este ano, também apresentou um Olio Nuovo da nossa Athena direto da imprensa, que foi um verdadeiro sucesso.”

Veja também: Perfis de Produtor

Originária da Provença, na França, Austoni disse que o nome da empresa é inspirado em seu passado e presente. "Também queria enfatizar a minha herança francesa com um nome que fosse facilmente compreensível para o nosso público de mercado”, disse ela.

"Minha família cultiva azeitonas na Provença há mais de um século”, acrescentou Austoni. "Nunca foi meu objetivo cultivar azeitonas sozinho, mas quando encontrámos esta propriedade enquanto procurávamos uma nova casa, apaixonei-me por ela. Então, este não foi um evento planejado. Aconteceu simplesmente por acaso.”

Desde o início, Austoni disse que o objetivo tem sido produzir produtos de alta qualidade azeite virgem extra em pequena escala a partir do bosque de 600 árvores da empresa.

"Temos cinco variedades italianas: Frantoio, Leccino, Maurino, Moraiolo e Pendolino, além de algumas árvores Kalamata que também incluímos em nossos blends”, disse ela.

"O positivo é que podemos processá-lo poucas horas após a colheita. Também podemos monitorar constantemente nossas árvores durante todo o ano”, acrescentou Austoni. "Viver entre essas lindas árvores também é um prazer.”

Devido à pequena dimensão da empresa, a Chateau de Luz concentra-se exclusivamente na produção de pequenos lotes de alta qualidade.

Em 2020, Austoni e o marido compraram um olival de 600 árvores composto por azeitonas Frantoio, Leccino, Maurino, Moraiolo, Pendolino e Kalamata. (Foto: Castelo de Luz)

"Queríamos focar na qualidade versus quantidade e continuar aumentando a qualidade do nosso azeite a cada ano por meio de educação contínua e experiência aprendida ”, disse Austoni.

Ela atribuiu o sucesso da empresa no NYIOOC à rapidez e eficiência com que Austoni e o marido colhem e moem as azeitonas todos os outonos.

"Os frutos começam a se degradar assim que são colhidos, por isso é fundamental processá-los o mais rápido possível”, disse Austoni. "Geralmente iniciamos a colheita cedo, assim que houver luz suficiente para que a nossa equipa possa colher em segurança. Começamos o processamento algumas horas após a colheita. Nosso objetivo é moer no mesmo dia.”

"Processamos apenas 250 quilos de frutas por vez, por isso estamos num processo verdadeiramente artesanal”, acrescentou. "Nós nos concentramos na qualidade em vez da quantidade, mesmo que isso signifique sacrificar nossos resultados financeiros. Queremos que os nossos clientes, familiares e amigos experimentem o melhor ao provar o nosso azeite.”

Embora a safra 2023/24 tenha sido abundante em toda a Califórnia, Austoni disse que os rendimentos amplos apresentam seus próprios obstáculos e destacam alguns dos desafios de longo prazo da empresa.

"A colheita de 2023 foi extremamente desafiadora”, afirmou. "Como todo mundo na Califórnia, tínhamos uma superabundância de frutas e provavelmente colhemos apenas dez por cento de nossas árvores.”

A contratação de trabalhadores para a colheita continua sendo um dos desafios da empresa. (Foto: Castelo de Luz)

"Tivemos vários problemas mecânicos durante a fresagem, o que nos obrigou a fazer diversas pausas”, acrescentou Austoni. "Também tivemos problemas com a tripulação e com sua retenção porque nossa colheita se estendeu demais por várias semanas. Essa foi de longe a colheita mais desafiadora que já tivemos.”

No geral, ela acredita que os dois principais desafios que a empresa continuará a enfrentar são o impacto da das Alterações Climáticas e encontrar consistentemente trabalhadores suficientes para trabalhar durante a colheita.

Anúncios

Anúncios

"A mudança nos padrões climáticos está afetando a produção da azeitona, com grandes variações na produção de ano para ano, para as quais não há muito que possamos fazer a não ser adaptar-nos ”, disse Austoni.

"O outro grande desafio é encontrar e reter equipes de alta qualidade, especialmente durante a época da colheita”, acrescentou. "Muitos produtores não puderam colher na época passada devido à falta de equipas. Leva tempo para encontrar bons empreiteiros que também queiram aprender e crescer conosco. Gostamos de oferecer treinamento e educação remunerada ao nosso contratante principal como forma de retê-lo.”

Outro desafio consistente que a empresa enfrenta é o gerenciamento de infestações de pragas utilizando práticas orgânicas.

"Nós sofremos com o mosca de fruta verde-oliva no sul da Califórnia”, disse Austoni. "Um programa adequado para controlá-los e proteger os frutos é essencial. Sem uma azeitona saudável e de qualidade, não há azeite de qualidade. Utilizamos argila de caulino para proteger as nossas árvores e as nossas azeitonas, um produto natural aprovado para a agricultura biológica.”

Além desses desafios perenes, o Chateau de Luz também teve que superar aumento dos custos de produção na última colheita.

"Tudo está ficando muito mais caro”, disse Austoni. "Somos um produtor tão pequeno que não somos rentáveis, pelo menos ainda não. Como nos concentramos na qualidade em vez da quantidade, nosso preço é mais premium. Também garantimos que nossas embalagens e rótulos reflitam nosso posicionamento de alta qualidade.”

Apesar do trabalho árduo e dos numerosos desafios da olivicultura na Califórnia, Austoni disse que ganhar prêmios na Competição Mundial e em outros concursos locais de qualidade do azeite é uma recompensa significativa e ajuda a empresa a construir sua marca.

A embalagem elegante por trás dos esforços da empresa para comercializar seu azeite virgem extra boutique. (Foto: Castelo de Luz)

"Foi muito gratificante sermos reconhecidos por uma organização tão prestigiosa, principalmente porque somos muito novos no cenário”, disse ela.

"É difícil avaliar o impacto neste momento, mas certamente está nos ajudando a estabelecer a nossa marca. Também conseguimos vender nosso azeite na Feira do Condado de Los Angeles de 2024, que acaba de ser concluída”, acrescentou Austoni. "Esgotámos o nosso stock em poucos dias, o que foi uma excelente experiência para a exposição da nossa marca.”

Embora Austoni ainda não tenha conseguido plantar suas próprias árvores, ela disse que a empresa aproveita os esforços do produtor anterior para produzir azeites com alto teor de polifenóis, que contribuem significativamente para o azeite benefícios para a saúde e perfis de sabor.

"Provavelmente teria escolhido variedades francesas se fosse plantar um novo bosque”, disse ela. "A informação que obtivemos do proprietário anterior é que eles foram selecionados para polinização cruzada e também para obter a quantidade máxima de polifenol na blend.”

Aproveitar ao máximo estas variedades de azeitonas com alto teor de polifenóis requer colher as azeitonas enquanto estão verdes e levá-las rapidamente ao lagar.

"Eu cuido da colheita e da classificação”, disse Austoni. "Separamos manualmente as azeitonas antes da moagem, retirando as 'os maus. Este é um processo tedioso quando feito manualmente, mas garante que teremos um azeite de primeira qualidade.”

"Também monitoramos constantemente a temperatura durante os processos de malaxação e separação”, acrescentou. "Meu marido Alan é responsável pela fresagem e operação do equipamento. Ele tem formação em mecânica e sempre trabalhou na indústria alimentícia, então foi uma escolha natural.”

O marido de Austoni, Alan, dirige o moinho enquanto ela supervisiona a colheita da azeitona. (Foto: Castelo de Luz)

Terminada a colheita, Austoni envia amostras do azeite virgem extra para serem certificadas em laboratórios independentes.

"Mostra credibilidade e é considerada a melhor prática”, disse Austoni. "As certificações também ajudam a educar o consumidor para que saiba o que procurar ao comprar um azeite virgem extra de alta qualidade.

Juntamente com o estabelecimento de credibilidade através da certificação, ela acredita que educar os consumidores sobre o azeite virgem extra de alta qualidade e práticas agrícolas sustentáveis ​​é uma prioridade.

"Através de publicações nas redes sociais e de vários artigos no nosso site, pretendemos informar e educar”, afirmou.

Embora o trabalho nunca termine para um pequeno agricultor, Austoni disse que redescobrir a paixão pela produção de azeite virgem extra traz recompensas intangíveis.

"O desafio é que não há delimitação entre trabalho e vida pessoal, algo com o qual tenho certeza que muitos outros agricultores se identificam”, disse ela.

"Ser paciente. Como qualquer negócio agrícola, esta não é uma atividade para enriquecimento rápido”, concluiu Austoni. "Pode parecer glamoroso visto de fora, mas é um negócio difícil que exige dedicação e resiliência. A paixão é muito importante para enfrentar os altos e baixos”, disse ela.