Inovação e sustentabilidade geram resultados brilhantes para produtores da Apúlia

A capacidade de extrair o melhor da azeitona autóctone Coratina está no cerne da Ganga Lupo ,é sucesso.

A jovem empresa foi fundada em Bari, Puglia, com o objetivo de produzir um monovarietal de alta qualidade. Os seus esforços foram novamente recompensados ​​com uma Gold Award No 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, a sexta distinção consecutiva da empresa.

Há uma maior consciência de que um produto de qualidade não é apenas uma mercadoria, mas fruto de um trabalho de cuidado, atenção e respeito ao território e às comunidades. - Vito Girone, fundador, GangaLupo

"Muitas das árvores que cuidamos foram plantadas pelo meu bisavô e meu avô”, disse o fundador Vito Girone. "Na verdade, a nossa empresa foi criada recentemente, mas a minha família dedica-se à olivicultura há gerações.

"Vendiam a azeitona aos lagares locais e uma pequena parte da fruta destinava-se à produção de azeite para consumo interno”, acrescentou. "A gestão da quinta, que também produz vegetais, foi então passada para os nossos pais, que apoiam a mim e ao meu irmão no nosso projecto orientado para a qualidade.”

Veja também: Perfis de Produtor

Até pouco antes da criação da empresa, a carreira do agricultor da Apúlia tinha tomado um rumo diferente.

Após o ensino médio, Girone mudou-se para Torino, na região do Piemonte, no norte da Itália. Lá, formou-se e começou a trabalhar em uma empresa de engenharia. Isso durou alguns anos, até que uma voz interior o levou a voltar atrás.

"Foi um trabalho muito bom, mas com o tempo percebi que precisava de uma mudança, sobretudo porque a minha paixão pelo azeite se fez sentir”, disse. "Por isso, propus ao meu irmão Luigi, que se formou em ciências florestais e ambientais e já trabalhava na empresa familiar, que lançasse a nossa própria produção de azeite virgem extra. "

"Ele aceitou prontamente e começamos a reorganizar a organização da empresa”, acrescentou Girone. "Como tínhamos apenas conhecimentos básicos de como fazer azeite, recorremos a um consultor externo, Alfredo Marasciulo, especialista em produção de qualidade. Vendo nossa forte crença no projeto, ele aceitou nos apoiar e iniciamos na safra 2017/18.”

Hoje, a fazenda cobre 25 hectares em Santo Spirito, o distrito mais ao norte da capital da Apúlia. Lá, 5,500 oliveiras florescem em terras planas a menos de um quilômetro do Mar Adriático.

Os pomares estão localizados em um povoado chamado Ganga di Lupo, de onde deriva o nome da empresa. Mais da metade das árvores têm séculos e ainda mantêm um padrão de plantio tradicional, com espaçamento de pelo menos seis por sete metros. Árvores mais jovens foram colocadas em algumas áreas para engrossar os pomares.

"No olival instalamos duas unidades de controle climático que detectam a umidade do ar e do solo”, disse Girone. "Também adicionamos sensores foliares que nos permitem monitorar o crescimento das folhas e evitar estresse térmico e hídrico nas plantas.”

Este sistema Agricultura 4.0 ajuda a otimizar recursos e cargas de trabalho. Girone e seu irmão planejam instalar um sistema de irrigação subterrânea para economizar água e energia, substituindo o sistema de gotejamento nos pomares.

"Ser sustentável é um dos nossos valores fundamentais e, por isso, prestamos muita atenção ao uso eficiente dos recursos”, afirmou Girone. "Estudos dizem que com a irrigação por gotejamento, a água perdida por evaporação pode chegar a 40 a 50 por cento.”

"Isto não acontece com a irrigação subterrânea, que reduz o consumo de água e, consequentemente, o consumo de energia, uma vez que as bombas de recalque têm que bombear menos água e por menos tempo do poço”, acrescentou. "Na próxima colheita de azeitona, este sistema deverá entrar em funcionamento em alguns pomares.”

Girone acredita que a sua empresa e o setor do azeite já não podem continuar a utilizar práticas agrícolas insustentáveis.

"Para fazer um produto de qualidade é preciso água, mas das Alterações Climáticas reduziu sua disponibilidade”, disse ele. "Com menos chuva e níveis decrescentes dos aquíferos, os agricultores devem ter cuidado com o consumo e gestão da água. Caso contrário, existe o risco de este precioso recurso deixar de estar disponível para a agricultura.”

Anúncios

Anúncios

Seca ameaçada produção do ano passado. Uma primavera chuvosa foi seguida por um período de seca prolongado de junho a novembro, exigindo maior consumo de água e energia.

No entanto, os esforços adicionais foram recompensados ​​e o rendimento da azeitona foi satisfatório. A Coratina é uma casta de maturação tardia, mas o Girone realiza uma colheita antecipada, que normalmente começa nos primeiros dias de novembro e termina em meados de dezembro.

"Para alcançar esses resultados contamos com uma das melhores usinas da região”, disse Girone. "Nas suas instalações em Modugno, Donato Conserva, também conhecido como Mimi, nos fornece a melhor tecnologia disponível atualmente. Existe um plano para construir a nossa própria fábrica, talvez dentro de alguns anos, mas vamos dar um passo de cada vez e continuar a trabalhar com estes grandes profissionais.”

Os pontos fortes da GangaLupo surgem dos conjuntos de habilidades complementares possuídos por cada membro da família e seus colaboradores. (Foto: GangaLupo)

Girone atribui o sucesso da empresa às habilidades complementares que ele, seu irmão e seus pais possuem.

"Na criação da nossa empresa juntei toda a nossa expertise, nomeadamente a experiência de vida dos meus pais no país, os conhecimentos agrícolas do meu irmão e as minhas competências de engenharia, especialmente na implementação de um modelo de agricultura de precisão, além das capacidades dos nossos colaboradores”, disse. disse. Trabalhar em equipe pode ser uma escolha vencedora, mesmo para uma pequena empresa.”

Girone atribuiu esta estratégia de negócios aos resultados premiados que a empresa alcançou ao longo dos anos.

"Os prémios obtidos dão-nos a maior satisfação”, afirmou. "Eles não só indicam que estamos fazendo um bom trabalho, mas também prestigiam a nossa imagem. E conseguimos fazê-lo apesar das dificuldades que todos os agricultores como nós encontraram nos últimos anos, desde as cada vez mais frequentes eventos climáticos extremos ao aumento dos custos de produção. "

Girone revelou que no início da temporada de vendas estava preocupado que aumento dos preços do azeite pode assustar os consumidores. No entanto, ele percebeu que boa parte deles realmente entendia o valor dos produtos premium e continuava a comprá-los e a usá-los apesar dos aumentos de custos.

"O fato é que os preços dos produtos abaixo do padrão também subiram”, afirmou. "No fundo, a diferença entre os preços dos produtos de alta e de má qualidade diminuiu muito e os consumidores começaram a compreender que, nestas condições, vale a pena comprar um azeite virgem extra de alta qualidade.

Girone observou que a grande comunicação dos profissionais do azeite também conscientizou as pessoas sobre o que está por trás da produção de qualidade e seus muitos benefícios.

"Cada vez mais consumidores sabem que um produto de alta qualidade faz toda a diferença, tanto à mesa como em termos de consumo. benefícios para a saúde", Disse ele. "Vemos um número crescente de pessoas descobrindo esse mundo de qualidade.”

"Há uma consciência maior do que no passado de que um produto de qualidade não é apenas uma mercadoria, mas fruto de um trabalho de cuidado, atenção e respeito pelo território e pelas comunidades”, acrescentou Girone. "Na verdade, este é provavelmente um momento chave para o setor, no qual podemos consciencializar um grande número de pessoas sobre as diferenças entre um produto de alta qualidade e um produto de baixa qualidade.”

O agricultor da Apúlia disse que não consegue imaginar uma vida diferente daquela que vive graças ao azeite virgem extra. Ele acrescentou que está comprometido em melhorar e explorar as inovações atuais para melhorar a qualidade e a sustentabilidade.

"Acredito que no nosso trabalho há pontos fundamentais que devemos ter em vista, e um deles é o respeito ao meio ambiente”, disse Girone. "É certo que as inovações actuais ajudam-nos a atingir os mais elevados níveis de qualidade e a ser mais produtivos, mas acredito que não devemos exagerar. Devemos sempre tratar com muito cuidado o meio ambiente e o território que nos dá este produto extraordinário.”

"Através da redução de emissões e da utilização eficiente de recursos, podemos ser uma empresa sustentável em todos os sentidos e ainda almejar os mais elevados padrões de qualidade”, concluiu.