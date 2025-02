Colheita israelense conclui em cenário de guerra

Nos últimos dois meses, os produtores de azeitonas israelenses colheram em condições desafiadoras.

Enquanto algumas áreas foram diretamente afetadas pelas operações militares em andamento, outras enfrentaram consequências indiretas do conflito, como escassez de mão de obra, interrupção de suprimentos e acesso limitado a serviços essenciais.

Israel está em guerra com o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza desde 7 de outubro de 2023, quando militantes cruzaram o enclave palestino para o sul de Israel, matando 1,139 pessoas e fazendo 250 reféns.

Durante a guerra, continuamos a cultivar e produzir azeite de oliva, mesmo em meio a bombardeios e ataques. - Nimrod Azulay, co-proprietário, KeremZait

Pouco depois, o grupo militante libanês Hezbollah começou a disparar foguetes contra o norte de Israel. O conflito continuou até o final de setembro, quando Israel começou a intensificar seus ataques ao Hezbollah, eventualmente invadindo o sul do Líbano.

O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, relata 46,000 mortes desde o início do conflito. Enquanto isso, autoridades libanesas estimam que houve mais de 3,000 mortes. A Força de Defesa Israelense disse que 840 soldados foram mortos na guerra.

"“É um momento muito desafiador para Israel”, disse Nimrod Azulay, coproprietário da KeremZaitGenericName.

Veja também: Atualizações da colheita de 2024

A produtor premiado está situado nos arredores de Mishmar HaYarden, com vista para o Rio Jordão, no norte de Israel, no extremo sul do Vale de Hula.

"Esta temporada foi excelente tanto em volume quanto em qualidade, após uma colheita ruim em termos de volume no ano passado”, disse Azulay.

Ele explicou que este ano foi um 'no ano' no ciclo natural de produção de frutos da oliveira, o que normalmente resulta em uma produção maior.

Anos de entrada e saída As oliveiras têm um ciclo natural de anos alternados de alta e baixa produção, conhecido como "anos” e "anos de folga”, respectivamente. Durante o ano, as oliveiras produzem maior quantidade de frutos, resultando no aumento da produção de azeite. Por outro lado, um "fora do ano” é caracterizado por um rendimento reduzido de azeitonas devido ao estresse do ano anterior "no ano.” Os produtores de azeite monitorizam frequentemente estes ciclos para antecipar e planear variações na produção.

De acordo com estimativas preliminares do Conselho Oleícola Internacional, espera-se que Israel produza 15,000 toneladas métricas de azeite de oliva na safra de 2024/25.

Durante a colheita, o conflito em curso tornou impossível para a maioria dos produtores locais contar com sua força de trabalho sazonal habitual, incluindo trabalhadores palestinos.

"O investimento em tecnologia e maquinário provou seu valor a cada temporada”, disse Azulay. "Este ano, foi especialmente crítico, permitindo-nos cultivar, colher e produzir nosso azeite de oliva sem depender de trabalhadores ou serviços adicionais, que são muito mais difíceis de garantir em tempos de guerra. Particularmente na região norte, onde o conflito tem sido mais intenso.”

"Para KeremZait, não há dúvidas: durante a guerra, continuamos a cultivar e produzir azeite de oliva, mesmo em meio a bombardeios e ataques”, acrescentou.

Anúncios

Mais ao sul, perto de Jerusalém, a guerra também impactou significativamente os produtores de azeitonas.

"A crise militar moldou, sem dúvida, a forma como operámos este ano”, afirmou Hani Ashkenazi, fundador e chefe do multipremiado Azeite de Oliva de Jerusalém.

Os coproprietários da Jerusalem Olive Oil, Moosh e Hanzi Askenenazi, inspecionam seu pomar. (Foto: Jerusalem Olive Oil)

"Embora tenhamos tido a sorte de evitar grandes atrasos logísticos e de distribuição, a falta de trabalhadores disponíveis foi um desafio urgente”, acrescentou ela. "Muitas pessoas não estavam disponíveis para trabalhar devido à crise, o que colocou uma pressão adicional sobre nossa equipe durante a colheita.”

Ashkenazi disse que o conflito tem um profundo impacto emocional em todos os envolvidos na operação, incluindo os fazendeiros, trabalhadores e suas famílias.

Anúncios

"No entanto, o que mais me chamou a atenção foi o espírito inabalável de otimismo e solidariedade entre todos os envolvidos”, disse ela. "Apesar das circunstâncias difíceis, trabalhamos mais arduamente do que nunca, motivados por uma crença compartilhada no que fazemos e na importância de levar os frutos do nosso trabalho ao mercado.”

A campanha deste ano foi muito bem-sucedida em quantidade e qualidade em comparação à temporada anterior.

"A colheita precoce trouxe menores taxas de conversão, em torno de dez por cento, mas isso é típico quando se prioriza a produção de vinhos mais aromáticos e complexos. azeite virgem extra”, disse Ashkenazi. "À medida que a temporada avançava e as azeitonas amadureciam, as taxas de conversão aumentavam significativamente, variando entre 16 e 24 por cento, dependendo da variedade.”

De volta ao norte do país, a equipe por trás Sindyanna da Galiléia abordou as complexidades sociais e comerciais da desafiadora colheita deste ano.

Apesar do desafio da escassez de mão de obra, Lahav disse que muitos israelenses compraram azeite de oliva para apoiar os produtores locais. (Foto: Sindyanna of Galilee)

"O conflito crescente na nossa região destaca a urgência e a importância da nossa missão”, disse Hadas Lahav, o fundador da organização sem fins lucrativos premiada. "As tensões sociais e políticas em curso entre cidadãos árabes e judeus israelenses afetam profundamente nossa comunidade, especialmente enquanto trabalhamos para criar um espaço compartilhado para a cooperação árabe-judaica.”

"Muitos israelenses estão buscando alternativas à crença de que a guerra é inevitável”, acrescentou ela. "Sindyanna representa um modelo para um futuro diferente e mais esperançoso para esses indivíduos.”

Apesar dos desafios criados pelo conflito em andamento, Lahav disse que há um sentimento de solidariedade entre os israelenses, especialmente em relação às empresas locais.

"Nossa demanda no mercado local dobrou, com pedidos recorrentes de azeite de oliva de clientes israelenses”, disse Lahav.

similarmente a colheita do ano passadoLahav disse que o fechamento da fronteira com a Cisjordânia tornou muito difícil a contratação de trabalhadores suficientes, especialmente para agricultores tradicionais.

"A questão mais urgente era a falta de força de trabalho devido às restrições à entrada de trabalhadores palestinos em Israel vindos da Cisjordânia”, disse ela. "Isso impactou particularmente as pequenas editoras e os agricultores árabes com plantações não irrigadas, que tradicionalmente dependem da colheita manual.”

"Em anos anteriores, cerca de 12,000 trabalhadores sazonais ajudaram na colheita de azeitonas em Israel. Desde 7 de outubro de 2023, a entrada deles, junto com a de mais 150,000 trabalhadores palestinos em outros setores, foi proibida”, acrescentou Lahav. "Esta situação tem sido catastrófica não apenas para os agricultores israelenses e os próprios trabalhadores, mas também para a economia palestina, que carece de alternativas suficientes no mercado de trabalho da Cisjordânia.”

Sindyanna opera em Kana, na Galileia, perto de Nazaré, e a apenas 50 quilômetros da fronteira com o Líbano.

"A guerra no norte de Israel ocorreu durante a colheita, criando condições perigosas para os agricultores, com a ameaça constante de foguetes caindo sobre os pomares”, disse Lahav. "Isso muitas vezes nos impedia de acessar os campos ou criava obstáculos logísticos significativos”,

Mesmo nessas condições, Sindyanna conseguiu colher dentro do prazo, e Lahav disse que a organização sem fins lucrativos produziu azeite de oliva orgânico de alta qualidade.

"Nosso compromisso com a agricultura orgânica, o comércio justo e a agricultura regenerativa reflete nosso respeito pelo meio ambiente e nossa crença na agricultura sustentável”, disse Lahav.

Sindyanna trabalha com agricultores locais israelenses e palestinos para fazer a transição para práticas orgânicas e buscar certificações internacionais para agregar valor aos seus produtos.

"Por meio de auditorias profissionais anuais de olivais, garantimos que não sejam usados ​​pesticidas e fertilizantes químicos”, disse Lahav. "Este processo promove solo e árvores mais saudáveis, resultando em azeitonas de qualidade excepcional. Também promove uma conexão mais forte entre a comunidade e a terra, cultivando um profundo respeito pela natureza.”

De acordo com Lahav, essa abordagem sustentável, juntamente com o envolvimento pessoal dedicado de muitas pessoas, foi um fator-chave para o sucesso da última campanha de azeite de oliva.

"Este sucesso reflete os esforços extraordinários e a determinação da nossa equipe, bem como a mobilização de familiares, amigos e voluntários que se uniram para ajudar durante este momento difícil”, observou Lahav.

"Sindyanna permanece firme em sua missão de promover a paz, a colaboração e o desenvolvimento sustentável, mesmo em meio às atuais circunstâncias desafiadoras”, concluiu ela.