Produtores italianos enfrentam rendimentos decepcionantes

Produtores italianos em toda a península estão relatando volumes de produção de azeite de oliva menores do que o esperado à medida que a temporada de colheita entra em pleno andamento.

Em alguns casos, grandes volumes de azeitonas não produzem os rendimentos habituais, enquanto em outros, os rendimentos típicos vêm de menos azeitonas.

Produtores do norte do país lamentam rendimentos de conversão bem abaixo da média.

As chuvas no final de outubro atrasaram a colheita e mantiveram os rendimentos baixos... Isso inevitavelmente impactará os preços e não será fácil explicar aos clientes. - Alessandro Melchiorri, proprietário, Melchiorri Olio

"Este ano, colhi significativamente mais azeitonas nos nossos pomares do norte do que nos do sul”, disse Pietro Polizzi, dono da Olio Enotre, que tem bosques no Vêneto ao norte e na Calábria ao sul.

A produção de azeite de oliva provavelmente ficará abaixo da expectativa inicial na Itália devido à menor produção de azeite em grande parte do país. (Foto: Marina Colonna)

"As azeitonas estavam saudáveis, sem sinais de mosca de fruta verde-oliva", Acrescentou. "No entanto, o problema está nos rendimentos de conversão, que foram anormalmente baixos – cerca de sete a oito por cento.”

Os rendimentos de conversão referem-se à quantidade de azeite de oliva extraída de 100 quilos de azeitonas. Um rendimento de sete por cento significa que sete quilos de azeite de oliva são obtidos da moagem de 100 quilos de azeitonas.

Veja também: Atualizações da colheita de 2024

"Essas baixas taxas de conversão afetarão inevitavelmente o preço final do produto. O lado positivo é que a qualidade continua muito alta”, disse Polizzi.

Ceil Friedman, o co-proprietário da Erminio Cordioli na área de Verona, no Vêneto, também lamentou rendimentos abaixo do esperado em sua colheita.

Ceil Friedman disse que as chuvas interromperam a colheita, que também foi prejudicada por menores rendimentos de azeite. (Foto: Erminio Cordioli)

"As azeitonas estavam lindas e estamos encantados com a qualidade do azeite”, disse ela. "Foi um trabalho duro, especialmente com as chuvas frequentemente interrompendo a colheita. No entanto, fomos pegos de surpresa pelos rendimentos menores do que o esperado.”

"“Esse problema está afetando todos os produtores da área, posso garantir”, acrescentou Friedman. "Variedades como a Grignano local costumam render cerca de dez por cento, mas desta vez chegou a seis.”

Furio Battelini, diretor técnico da Agraria Riva del Garda, cujos pomares estão situados logo acima do Lago de Garda, também observou rendimentos inesperadamente baixos.

"Tivemos uma produção de azeitonas bastante abundante este ano, pois as condições desde a primavera foram favoráveis”, disse ele. "A mosca da azeitona não se recuperou do pico de calor do verão em agosto, o que a impediu de causar danos.”

"No entanto, vimos rendimentos muito baixos na usina, de até oito por cento, enquanto normalmente esperamos algo entre 14 e 15 por cento”, acrescentou.

Battelini atribuiu esse fenômeno aos padrões climáticos desde setembro, quando os dias ensolarados se tornaram raros. "A falta de luz solar provavelmente afetou o amadurecimento das azeitonas, impedindo que elas atingissem a maturidade total”, disse ele.

Segundo Battelini, os produtores focados na qualidade ainda devem optar pela colheita antecipada nessas condições, pois a espera pode diminuir o teor fenólico do azeite.

Anúncios

"Também tivemos chuvas fortes, o que fez com que as azeitonas caíssem prematuramente das árvores”, disse ele. "Aqueles que não colheram cedo provavelmente perderam uma quantidade significativa de frutas.”

"Os baixos rendimentos prejudicaram a temporada de colheita, que costuma ser alegre para muitos”, acrescentou Battelini. "A qualidade do azeite continua excelente, com perfis muito elegantes e limpos. No entanto, é uma pena que não poderemos encher nossos tanques de armazenamento este ano.”

Os rendimentos do petrazeite em partes do norte da Itália ficaram 50 por cento abaixo da média devido a oscilações climáticas incomuns do verão ao outono. (Foto: Agraria Riva del Garda)

Na Itália central, os volumes de produção são supostamente satisfatórios, mas os rendimentos de conversão mais baixos estão intrigando os produtores, pois azeitonas grandes e saudáveis ​​retêm muita água. Uma vez prensadas, as produções de azeite são menores do que o previsto.

Os produtores desta região atribuem isso às chuvas abundantes e prolongadas no início do outono, após um verão quente e seco.

Anúncios

"Nossa colheita antecipada geralmente resulta em rendimentos menores, mas este ano, estamos com metade do normal”, disse Marco Prosseda da DueNoveSei, uma empresa em Moricone, no coração de Roman Sabina, no Lácio.

"Depois de um verão favorável, chegaram chuvas persistentes em setembro e outubro, fazendo com que as azeitonas inchassem com água”, acrescentou. "Ironicamente, apesar da abundância de frutas, 30% a mais que no ano passado, estamos produzindo quase tanto azeite quanto no ano passado, mas com significativamente mais azeitonas.”

No meio da colheita, tendências claras surgiram, de acordo com Prosseda.

"Primeiro, os pomares estão carregados de azeitonas lindas e saudáveis; segundo, estamos produzindo produtos de alta qualidade com excelentes perfis organolépticos e nutracêuticos; terceiro, de 100 quilos de fruta, estamos extraindo apenas nove litros de azeite, um rendimento de nove por cento, quando normalmente atingimos cerca de 15 por cento.”

Uma situação semelhante pode ser observada em Montelibretti, outra cidade romana da Sabina, onde Antonio Mancini co-administra a fazenda Marcoaldi Roberta.

"A colheita está progredindo bem, com muitas azeitonas saudáveis ​​nas árvores”, disse Mancini. "Esperamos uma das nossas colheitas de melhor qualidade dos últimos anos.”

"No entanto, fortes chuvas há dez dias atingiram as oliveiras no auge, fazendo com que elas inchassem”, acrescentou. "Após meses de seca, seus volumes dobraram em apenas 12 a 24 horas, e seu peso aumentou devido à absorção de água.”

Mais ao norte, na região de Tuscia, Pietro Re, fundadora da Tamìa, cultiva diversas variedades de azeitonas que produziram uma colheita abundante e de ótima qualidade, embora com rendimentos menores.

Pietro Re disse que a colheita de azeitonas foi abundante no Lácio, mas os rendimentos de azeite ficaram abaixo da média. (Foto: Tamìa)

"Cada temporada de azeite de oliva tem sua própria história, com novos desafios a cada ano, e esta não é exceção”, disse Re.

Na Toscana, Simone Botti, de Le Fontacce, na região de Arezzo, atribui os baixos rendimentos à seca.

"Começamos a colheita do Leccino, uma variedade precoce, em 16 de outubroth, obtendo um rendimento de seis por cento”, disse ele. "Agora, enquanto trabalhamos em uma blend de Moraiolo, Leccino e Frantoio, estamos alcançando rendimentos de 8.5 a nove por cento, em comparação com nossa média anterior de 13 por cento.”

De acordo com Botti, as secas frequentes e severas do verão afetaram os rendimentos. Ele acredita que os meses secos do verão afetaram o desenvolvimento dos frutos, resultando em uma proporção desproporcional de caroço para polpa, com mais caroço e menos polpa.

"Devido ao verão seco, o acúmulo de azeite não ocorreu no momento certo”, explicou. "Quando as chuvas finalmente chegaram, era tarde demais.”

Massimo Ragno, líder do painel e gerente de compras da Monini, observou que os rendimentos menores do que o esperado na Itália central foram devidos a chuvas significativas, seguidas por temperaturas mais altas, o que retardou o processo de secagem e aumentou o teor de água nas azeitonas.

Monini prevê menores rendimentos na Itália central devido a chuvas significativas seguidas por temperaturas quentes. (Foto: Monini)

"As quantidades e a qualidade das azeitonas foram excelentes este ano, sem mosca da fruta”, acrescentou Alessandro Melchiorri, proprietário da Melchiorri Olio em Spoleto, Úmbria. "O Mercado Pago não havia executado campanhas de Performance anteriormente nessas plataformas. Alcançar uma campanha de sucesso exigiriachuvas no final de outubro atrasaram a colheita e mantiveram os rendimentos baixos, entre oito e 11 por cento. Isso inevitavelmente impactará os preços, e não será fácil explicar aos clientes.”

"Em comparação com o ano passado, estamos vendo significativamente mais azeitonas, mas, devido aos baixos rendimentos, ainda é difícil prever o resultado geral da temporada”, disse ele.

Ragno enfatizou o impacto das chuvas intensas antes e durante a colheita.

"O azeite de oliva se forma entre agosto e setembro. Depois desse período, é principalmente o conteúdo de água que muda”, disse ele. "Quando chove, as oliveiras conseguem usar a água de forma eficiente, o que resulta em bons rendimentos.”

"No entanto, se chove muito pouco antes da colheita, como foi o caso em várias áreas, esse processo é interrompido, e a água acaba saturando os frutos”, acrescentou Ragno. "Em alguns casos, os rendimentos foram menores porque as azeitonas continham muito mais água do que o normal.”

"A produção centro-norte, particularmente na Toscana e no Lácio, ainda está progredindo bem em termos de qualidade e quantidade”, observou ele.

Notícias reconfortantes também vieram do centro-sul região de Molise.

Marina Colonna culpou as condições climáticas pela redução da produção de azeitonas na região centro-sul de Molise. (Foto: Marina Colonna)

"A colheita está progredindo bem, embora os volumes estejam ligeiramente menores em comparação às melhores temporadas, em grande parte devido às condições climáticas”, disse Marina Colonna, proprietário da Fazenda Colonna.

"Os rendimentos são médios, mas a qualidade é excelente”, disse ela. "As azeitonas mantiveram características organolépticas intensas, produzindo azeite de oliva com um perfil aromático rico e complexo. Os azeites deste ano têm notas verdes mais pronunciadas e um picante persistente.”

Nas regiões do sul, onde a maior parte do azeite de oliva do país é tradicionalmente produzido, os produtores enfrentaram desafios devido às condições escaldantes e secas durante toda a temporada. Além disso, este ano é um ''ano de entressafra' no ciclo de produção alternado das oliveiras, resultando em menos frutos.

Anos bons e ruins As oliveiras têm um ciclo natural de anos alternados de alta e baixa produção, conhecido como "anos” e "anos de folga”, respectivamente. Durante o ano, as oliveiras produzem maior quantidade de frutos, resultando no aumento da produção de azeite. Por outro lado, um "fora do ano” é caracterizado por um rendimento reduzido de azeitonas devido ao estresse do ano anterior "no ano.” Os produtores de azeite monitorizam frequentemente estes ciclos para antecipar e planear variações na produção.

Na Puglia, a região produtora de azeite de oliva mais significativa do país, os rendimentos de conversão estão entre 12 e 16 por cento. No entanto, o volume reduzido de frutas está afetando os níveis gerais de produção.

"Estimamos que a Puglia produzirá menos da metade de sua produção normal”, disse Ragno. "A combinação do ciclo de produção alternado e condições adversas durante a floração, juntamente com uma estação muito seca, impactou severamente a produção.”

Apesar desses desafios, alguns produtores de qualidade conseguiram se adaptar.

"Graças a práticas agronômicas intensivas, alcançamos bons resultados em termos de qualidade e quantidade”, disse Emmanuel Sanarica, proprietário da Fazenda Sanarica.

"O uso de sistemas de previsão e sensores ambientais nos permitiu manter níveis de produção consistentes com os anos anteriores”, acrescentou, destacando o papel crucial da tecnologia na adaptação à imprevisibilidade climática.

"As altas temperaturas durante todos os estágios fenológicos foram um grande desafio, afetando até mesmo a colheita, que iniciamos 30 dias antes do normal, sacrificando a produtividade”, explicou Sanarica. "No entanto, conseguimos produzir azeites altamente aromáticos e ricos em polifenóis. "

Enquanto a produção de azeite ficou em torno da média na Puglia, a produção de frutas foi menor do que no ano passado. (Foto: Fazenda Sanarica)

Os produtores encontraram dificuldades semelhantes na região sul da Calábria, a segunda maior área produtora de azeite de oliva da Itália.

"Em nossa região, estamos vendo uma queda significativa nos volumes de azeitonas, para cerca de dez por cento do que esperávamos. Felizmente, a qualidade continua ótima”, disse Diego Fazio, coproprietário da Três Oliveiras.

O lado positivo é que os rendimentos de conversão são maiores do que na temporada passada. "Isso nos permite manter um padrão de qualidade muito alto para nossos azeite virgem extra, mesmo que as quantidades sejam limitadas”, acrescentou Fazio.

"A seca durante o verão nos obrigou a implementar irrigação de emergência, especialmente para as árvores mais jovens”, acrescentou Maria Cristina Di Giovanni, proprietária do Podere d'Ippolito.

A maioria dos produtores nas planícies de Lamezia Terme relatou rendimentos decentes, embora o número de azeitonas tenha sido significativamente reduzido.

"Algumas de nossas fazendas sofreram danos consideráveis ​​devido a inundações e fortes chuvas no final de outubro, o que testou severamente a resiliência de nossos produtores durante a campanha de azeite de oliva”, disse Di Giovanni.

"Nossos produtores também tiveram que lidar com riachos transbordando e deslizamentos de terra que obstruíram as rotas de acesso”, acrescentou ela. "Agora estamos encerrando as operações de colheita e processamento para garantir que nossos clientes continuem recebendo azeite de oliva extra virgem da mais alta qualidade.”