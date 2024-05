Produtores italianos revelam suas estratégias vencedoras na competição mundial

Italiano azeite virgem extra produtores lideraram em 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, garantindo 97 prêmios Ouro e 50 Prata, mais do que qualquer outro país participante. Os juízes premiaram 68% dos 217 rótulos italianos submetidos à competição.

Embora esses resultados ressaltem a qualidade dos azeites virgens extra italianos, a modesta taxa de sucesso não foi uma surpresa, uma vez que os produtores vencedores enfrentaram uma colheita muito desafiadora.

A Ano safra 2023/24 incluíram eventos climáticos extremos de norte a sul, incluindo secas prolongadas, ondas de calor escaldantes no verão, ventos fortes e tempestades de granizo.

Enquanto o sul de Itália registou fortes desempenhos, aumentando os volumes globais de produção, as regiões norte e centro registaram uma campanha desastrosa.

Veja também: Os melhores azeites virgem extra da Itália

"Esta foi uma das épocas mais difíceis de que me lembro, marcada por condições meteorológicas adversas e persistentes mosca de fruta verde-oliva ataques”, disse Alessandra Nicolai, proprietária da empresa ganhadora do Gold Award Milêniovecento 80 no centro da Itália.

Situado no coração da região etrusca do Lácio, ao norte de Roma, o Millenovecento 80 está imerso em uma tradição centenária de cultivo de oliveiras.

"Felizmente, vários dos nossos olivais na área do Lago Bolsena permaneceram produtivos, o que nos permitiu cumprir as metas de produção ”, disse Nicolai. "No entanto, na nossa região, testemunhei muitos pomares completamente desprovidos de azeitonas.”

Alessandra Nicolai comemora uma temporada de sucesso após superar pragas e eventos climáticos extremos. (Foto: Millenovecento 80)

Ela enfatizou que o aumento da produção de azeite virgem extra de alta qualidade na Itália depende da implementação de políticas de apoio e do aumento da conscientização do consumidor.

"Para envolver os consumidores, organizamos degustações guiadas de azeite, mostrando a nossa abordagem única ao extraordinário mundo do azeite ”, disse Nicolai.

"Estamos entusiasmados com o Prêmio Ouro”, acrescentou ela. "É o culminar de anos de trabalho árduo, sacrifício e melhoria contínua. Nós nos esforçamos para aprimorar nossa campanha a cada ano e alcançar resultados ainda melhores.”

Apesar de alguns contratempos tempestades de granizo no final da temporada, a maioria dos produtores de azeite da Puglia, localizada no sul da Itália, relatou uma temporada de sucesso.

A NYIOOC O Prêmio Ouro não surpreendeu os irmãos Vieste, Pasquale, Vincenzo, Giacomo e Raffaele, que dirigem o Oleífico Fratelli Vieste na Apúlia.

Pasquale, Vincenzo, Giacomo e Raffaele Vieste (Foto: Oleificio Fratelli Vieste)

"Estávamos procurando esse resultado. Temos estado muito atentos na gestão do pomar e em toda a fase de produção”, disse Raffaele Vieste. "Vencer em Nova York significa muito para nós, pois nos diz que estamos no caminho certo.”

"O cultivo de frutas saudáveis ​​tornou-se mais desafiador do que no passado, principalmente devido à imprevisibilidade do clima”, acrescentou. "Isso também significa monitorar cuidadosamente cada fase após a vegetação, adotar produtos mais sustentáveis ​​e naturais e combater a mosca da oliveira com armadilhas.”

O premiado azeite extra virgem Cristalda e Pizzomunno recebe o nome de uma lenda local sobre dois amantes frustrados por invejosas sereias do mar.

Depois de resistirem às tentações das sereias, os amantes transformaram-se – o homem numa rocha e a mulher numa sereia. A lenda diz que eles se reúnem a cada 100 anos através da graça do deus do mar.

Anúncios

Anúncios

"Nosso objetivo é compartilhar esta lenda querida, transmitida de geração em geração”, disse Vieste. "Os clientes são atraídos pela história e pelo design exclusivo da garrafa do artista local Raffaele Montemorra.”

"Nosso principal produto se destaca tanto sensorialmente quanto como meio narrativo. Não poderíamos estar mais orgulhosos do seu sucesso”, acrescentou.

Outro vencedor da Apúlia, Arquidamo III, também ganhou um prêmio de ouro em Nova York. Arquídamo III conquistou seu quarto NYIOOC prêmio consecutivo.

Embora Archidamo III esteja próximo da zona tampão para Xylella fastidiosa, isso não impediu o produtor de expandir seus pomares. (Foto: Arquidâmo III)

"Essas vitórias dizem a nós, aos nossos clientes e ao mundo inteiro, que o azeite de alta qualidade da Apúlia continua a ser de classe mundial, mesmo nestes tempos desafiadores ”, disse o proprietário Ernesto Maria Buondonno. "Queríamos participar no concurso porque estamos localizados numa região onde a produção de azeite corre o risco de ser abandonada.

"Foi uma forma de reunir novas energias num momento em que as azeitonas da Apúlia são atingidas por Xylella fastidiosa", Acrescentou. "Foi uma forma de mostrar que a agricultura regenerativa, as boas práticas no terreno e a inovação podem produzir resultados e aumentar a resiliência.”

Apesar dos desafios colocados pela bactéria mortal da oliveira, a área foi abençoada com uma boa colheita.

"Não tivemos uma, mas várias temporadas ruins”, disse Buondonno. "Desta vez, choveu na primavera no momento perfeito. Talvez os rendimentos pudessem ser maiores, mas a qualidade é muito alta.”

"Esta extraordinária região ainda tem muito a dizer, por isso estamos a investir em 5,000 novas oliveiras de diferentes cultivares, provenientes do património único de biodiversidade da Apúlia”, acrescentou.

A temporada desafiadora que muitos produtores toscanos enfrentam no centro da Itália não prejudicou a sua resiliência. Frantoio Prunetti foi premiado no NYIOOC todos os anos desde 2016 e ganhou outro Prêmio Ouro em 2024.

Apesar dos muitos desafios enfrentados pelos produtores toscanos este ano, Frantoio Pruneti está otimista quanto ao futuro, com um esforço em curso para plantar 12,000 novas árvores. (Foto: Frantoio Pruneti)

"Nos últimos anos, muitas coisas mudaram”, disse o coproprietário Gionno Pruneti. "Investimos fortemente no nosso novo lagar de azeite e nas mais recentes tecnologias. Investimos também nos olivais, recuperando pomares abandonados e plantando 12,000 mil novas árvores, entre variedades de azeitonas tradicionais e outras quase inéditas.”

"Os meses anteriores à colheita foram incertos devido ao clima”, acrescentou. "Porém, após os primeiros testes, percebemos que encontramos nos nossos azeites as tradicionais notas significativas, e uma excelência mais uma vez confirmada.”

Pruneti disse que abordagem inovadora da empresa nos olivais e no lagar permitiu-lhes superar os desafios colocados pelas pragas, ao mesmo tempo que dotou o azeite virgem extra resultante de notas herbáceas distintas.

Apesar de uma temporada desafiadora para muitos no norte da Itália, Agraria Riva del Garda, uma cooperativa renomada ao longo do maior lago da Itália, comemorou mais uma vez a conquista do Prêmio Ouro por sua marca Uliva.

"A premiação nos enche de satisfação e, acima de tudo, confirma que o caminho que trilhamos para manter, e possivelmente melhorar, os padrões de qualidade de nossos produtos é o correto”, afirmou Furio Battelini, que lidera a unidade técnica da Agrária.

A cooperativa Agraria Riva del Garda está localizada no extremo norte do terroir tradicional de olivicultura. (Foto: Agraria Riva del Garda)

Localizado perto da 46th paralelamente, historicamente a fronteira mais ao norte do cultivo da azeitona, o sucesso da Uliva decorre da cultivar única Casaliva e dos esforços dedicados de cerca de 1,200 produtores locais.

"Vivemos uma sucessão de anos absolutamente positivos e outros extremamente difíceis nos últimos anos”, disse Battelini.

O principal especialista em azeitonas da Agraria acredita que a adaptação ao clima e das Alterações Climáticas exige inovação contínua nas práticas agrícolas e nas técnicas de processamento da azeitona.

“'Nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável nunca cessa”, disse ele. "Cada temporada traz desafios, mas nossos resultados consistentes afirmam que estamos interpretando essas variações corretamente.”

"Na verdade, a qualidade consistente, certificada pelo NYIOOC, significa que a região, as variedades de azeitona e a capacidade de cultivo no olival e de processamento no lagar são geridas da melhor forma”, concluiu Battelini.