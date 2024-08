A seca implacável juntamente com ondas de calor prolongadas estão afetando severamente os olivais da Itália alguns meses antes do início da colheita.

As regiões do sul, responsáveis ​​pela maior parte da produção italiana de azeite, suportam o peso destas condições climáticas adversas.

Coldiretti Puglia, uma importante associação de agricultores, advertido que a produção de azeite da região pode diminuir em mais de 50 por cento.

Já perdemos toda a produção de azeitona da presente campanha. Além disso, se estas condições meteorológicas persistirem, a produção da próxima época também poderá estar em risco. - Paolo Colonna, presidente da associação de produtores de azeitonas Basilicata

Numerosas oliveiras de sequeiro na Apúlia apresentam sinais de estresse hídrico, com muitas azeitonas dessecando nos galhos.

Nas regiões onde a irrigação é possível, a água continua escassa. Os reservatórios de água da Apúlia diminuíram 57 por cento em comparação com a época anterior, levando a perdas significativas em todo o sector agrícola.

"A seca severa e prolongada está a obrigar os agricultores a realizarem irrigação de emergência a custos exorbitantes, impulsionados pelos elevados preços dos combustíveis necessários para extrair água dos poços e transportá-la em camiões-cisterna”, alertou Coldiretti. "Os poços artesianos estão entrando em colapso, enquanto os poços mais rasos estão desaparecendo, secando.”

As temperaturas têm subido consistentemente acima das médias sazonais, o que levou os Serviços de Previsão Meteorológica da Aviação Militar Italiana a alertar repetidamente sobre ondas de calor extraordinárias.

O comportamento das espécies protegidas de estorninhos mudou devido ao calor, agravando os desafios enfrentados pelos olivicultores.

Grandes bandos destas aves são hoje uma presença persistente no campo, causando danos significativos à agricultura local. Coldiretti observou que cada ave pode consumir até 20 gramas de azeitonas diariamente.

Para aliviar a pressão nas zonas olivícolas já fortemente afetadas pelas condições meteorológicas, o conselho regional suspendeu temporariamente as medidas de proteção das aves, permitindo a caça ao estorninho durante o período de pico da colheita da azeitona, quando os danos são mais graves.

Oprol, a associação dos produtores de azeitona de Basilicata, advertido que o estado crítico dos olivais observado desde o ano passado se transformou numa fase de emergência mais intensa.

"Já perdemos toda a produção de azeitona da presente época”, disse Paolo Colonna, o presidente da associação. "Além disso, se estas condições climáticas persistirem, a produção da próxima temporada também poderá estar em risco.”

A situação na Sicília é igualmente terrível. As chuvas escassas e leves em algumas áreas nas últimas duas semanas não aliviaram o solo ressecado. O tempo seco está a fazer com que as oliveiras em várias partes da ilha deixem cair prematuramente as suas azeitonas, uma resposta natural ao stress extremo.

Toda a agricultura da região está em estado de emergência, com as reservas de água a caírem para mínimos históricos.

Sempre que possível, o governo local esforça-se por proporcionar algum alívio às explorações agrícolas, garantindo ao mesmo tempo uma disponibilidade adequada de água para a população. A marinha italiana entregou abastecimento de água à ilha.

Ao mesmo tempo, os incêndios florestais são crescentes, representando novos riscos para as áreas florestais e para a população e complicando os esforços de alívio da seca.

Coldiretti informou que os incêndios já devastaram 5,800 hectares de terras sicilianas. Prevê-se que a produção de azeitona, fruta e vinho entre em colapso, com prejuízos para os agricultores locais que poderão atingir os 3 mil milhões de euros.

Condições de seca e temperatura ligeiramente menos severas também afetaram as regiões centrais, incluindo o Lácio e a Úmbria, sede de muitas empresas italianas importantes de azeite.

Na Úmbria, as chuvas primaveris e a boa floração inicialmente suscitaram esperanças de uma época de sucesso, apesar de este ano ter sido um ano 'off-year' no ciclo natural de produção alternada das oliveiras.

No entanto, os ventos fortes, as temperaturas extremamente altas e o tempo seco estão desafiando os olivicultores locais. Em Trevi, uma das áreas históricas de produção de azeitonas da Úmbria, muitas azeitonas apresentam sinais de desidratação.

"A atual seca alarma todos os produtores de azeitona da região ”, Paolo Morbidoni, presidente da Estradas de Azeite da Úmbria, disse ao serviço de notícias RAI. "Neste momento, todos os produtores precisam ser cautelosos e agir para mitigar ao máximo os impactos da seca.”

"A situação na nossa região continua administrável, embora o calor esteja testando severamente a resiliência das oliveiras ”, Luca Perotti, diretor administrativo do premiado produtor toscano pometti, Disse Olive Oil Times.

"As plantas suportam altas temperaturas e falta de chuva, mas os frutos sofrem. Apesar de serem abundantes nesta temporada, eles estão ficando pretos”, disse ele. "Isto se deve principalmente às temperaturas consistentemente altas, superiores a 33 ºC a 35 ºC.”

Pometti disse que está mitigando os impactos da seca usando argila de caulim em suas azeitonas para protegê-las da luz solar direta e do mosca de fruta verde-oliva.

"Normalmente, este produto é usado para proteger contra a mosca da azeitona, mas descobrimos que também protege os frutos da mosca da azeitona. 'queimadura solar'”, disse ele. "No momento não podemos reclamar das condições de campo. A grama e a cobertura morta do corte da grama certamente ajudam a reter uma boa umidade do solo. A folhagem é densa e as imagens de satélite confirmam o impacto positivo dos nossos esforços.”

As condições variam significativamente em algumas regiões centro e norte, onde diferentes padrões climáticos, temperaturas mais amenas e precipitação excessiva causaram, em alguns casos, danos substanciais.

"A Itália é um país [neste momento] meteorologicamente dividido em dois e uma crise climática contínua que desafia gravemente as empresas agrícolas”, disse Cristiano Fini, presidente nacional da CIA-Agricoltori Italiani, uma associação de agricultores.

No Veneto, onde as chuvas excessivas têm colocado desafios a muitas explorações agrícolas, a actual época olivícola exige uma abordagem qualificada à gestão das árvores.

"Este ano, provavelmente tivemos mais chuvas no norte da Itália do que nunca durante os primeiros seis meses. Consequentemente, a colheita está a progredir muito bem”, disse Johannes Pan, gestor de marketing da premiada Paneólio, Disse Olive Oil Times.

"O feedback positivo dos resultados da competição demonstra que as nossas abordagens agrícolas e de produção são eficazes, mesmo em condições variadas”, disse ele. "Nos últimos cinco anos, enfrentamos de tudo, desde secas severas até chuvas excessivas.”

Italia Olivicola, a associação dos olivicultores, previu que o 'fora do ano 'combinado com condições climáticas extremas reduziria a produção italiana de azeite em pelo menos 23 por cento em comparação com a temporada anterior.

Os dados da União Europeia indicam que a Itália produziu 328,000 toneladas de azeite na safra 2023/24, significativamente acima da média dos últimos cinco anos de 307,000 mil toneladas.