A estudo publicado pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) examinou os perfis de sustentabilidade de diferentes tipos de olivais e os comparou com outras culturas de sementes oleaginosas.

Desde sua fundação em 1948, a IUCN tem estado na vanguarda dos esforços globais de conservação, fornecendo insights críticos sobre a saúde do nosso planeta. Ela revisou os resultados de pesquisas acadêmicas sobre diferentes áreas de cultivo de azeitonas e tipos de manejo e seus impactos na biodiversidade, serviços ecossistêmicos e rendimentos.

O estudo recomendou a adopção de uma abordagem sistémica, que deveria incluir a "a forma como essas culturas são produzidas, comercializadas e consumidas e o contexto socioeconômico no qual essas cadeias de valor estão inseridas”.

Não há muita diferença entre o impacto do cultivo tradicional (monocultura) e o do cultivo intensivo e superintensivo na biodiversidade. Nos dois últimos casos, resulta apenas em uma área de superfície maior sendo coberta. - Beatriz Lozano, pesquisadora de solos, Universidade de Córdoba

De acordo com artigos acadêmicos revisados ​​por um especialista em cultivo de azeitonas especialmente selecionado, olivais tradicionais podem ter maior biodiversidade, mas rendimentos menores são geralmente obtidos. Além disso, 40 por cento mais riqueza de espécies de plantas foi encontrada em ambientes orgânicos em comparação com sistemas convencionais.

No lado negativo, o estudo destacou que o cultivo intensivo (de alta densidade) da azeitona teve um impacto mais significativo impacto negativo sobre espécies de aves invernantes, cuja riqueza diminuiu significativamente em pomares superintensivos (superalta densidade).

O estudo da IUCN destacou o crescimento inicial mais lento da oliveira perene, com um tempo médio até a produção inicial entre três e cinco anos, e sua alta suscetibilidade a pragas e doenças como desvantagens em comparação com as culturas oleaginosas anuais. Ainda assim, com uma longa vida útil (500 anos em média), as oliveiras podem tolerar a seca e solos pobres.

Veja também: Antigos olivais em Capri são reservatórios de biodiversidade

O estudo também focou no aspecto vital das necessidades de água. Entre as culturas oleaginosas consideradas, os olivais têm a maior pegada hídrica, com uma quantidade anual de 14,500 metros cúbicos de água necessária para produzir uma tonelada de azeite. A linhaça vem em seguida com 9,400 metros cúbicos, o amendoim com 7,500 metros cúbicos e o girassol com 6,800 metros cúbicos anualmente.

Os olivais são tradicionalmente não irrigados e têm árvores amplamente espaçadas (80 a 120 por hectare), pois são tipicamente cultivados na região do Mediterrâneo.

Devido aos seus sistemas de raízes profundas, as oliveiras são altamente tolerantes à seca. No entanto, elas são altamente sensíveis à quantidade de chuva recebida durante o inverno.

O desenvolvimento óptimo da drupa da oliveira não pode ser garantido em caso de escassez prolongada de água e de temperaturas extremas, como as que se verificam na Primavera e no Verão em Espanha e em grande parte do resto da bacia do Mediterrâneo. 2022 e 2023, quando a produção de azeite caiu para mínimos históricos.

Na verdade, a escassez de água é um risco crescente para as culturas oleaginosas devido às alterações climáticas. O estudo também salienta os efeitos adversos das monoculturas extensivas de culturas oleaginosas nos padrões de chuva e clima em todo o mundo, com "eventos climáticos extremos projeta-se que se torne significativamente mais frequente, levando a reduções substanciais na produção de culturas oleaginosas”.

"Não se deve esquecer que a paisagem tradicional de olival da Espanha é uma monocultura, com todas as suas consequências para a biodiversidade. Seu impacto ecológico é considerável", disse Beatriz Lozano, membro da equipe de pesquisa de uso e gestão sustentável de solos do Departamento de Química Agrícola, Edafologia e Microbiologia da Universidade de Córdoba.

A introdução crescente da cultura intensiva (200 a 600 árvores por hectare) e superintensiva (1,000 a 2,000 árvores por hectare), com o uso generalizado da irrigação, tem sido uma tendência ascendente na Espanha na última década, particularmente na província andaluza de Jaén.

Essa intensificação reduz os custos de colheita, aumenta a produção e diminui o impacto da natureza natural de produção alternada da oliveira.

Ciclo de rolamento alternativo As oliveiras têm um ciclo natural de anos alternados de alta e baixa produção, conhecido como "anos” e "anos de folga”, respectivamente. Durante o ano, as oliveiras produzem maior quantidade de frutos, resultando no aumento da produção de azeite. Por outro lado, um "fora do ano” é caracterizado por um rendimento reduzido de azeitonas devido ao estresse do ano anterior "no ano.” Os produtores de azeite monitorizam frequentemente estes ciclos para antecipar e planear variações na produção.

O Mercado Pago não havia executado campanhas de Performance anteriormente nessas plataformas. Alcançar uma campanha de sucesso exigiria "não há muita diferença entre o impacto do cultivo tradicional e o do cultivo intensivo e superintensivo na biodiversidade”, disse Lozano. "Nos dois últimos casos, isso resulta apenas em uma área de superfície maior sendo coberta.”

O estudo da IUCN ainda destacou que, como uma cultura perene, as azeitonas podem minimizar a perda de ecossistemas naturais e biodiversidade se cultivadas em policultura, permitindo assim que uma vegetação complexa se desenvolva no olival. Assim, as azeitonas podem desempenhar um papel crucial na manutenção da qualidade dos habitats.

Veja também: Como a agricultura intensiva e o cultivo de oliveiras afetam a saúde do solo

A integração de oliveiras e culturas como parte de uma sistema de cultivo em corredores silvoaráveis foi descoberto que fornece serviços ecossistêmicos – benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas – como restauração do solo, preservação da água, regulação do clima e melhoria da biodiversidade.

Em 2022, Lozano e a sua equipa realizaram um estudo sobre o cultivo intercalar em olivais mediterrânicos não irrigados, no âmbito do projeto Diverfarming da União Europeia, onde "o objetivo do cultivo de cobertura era melhorar a biodiversidade e a qualidade do solo, bem como aumentar os retornos dos produtores.”

Medidas sustentáveis ​​de conservação do solo, como a consorciação de açafrão (Crocus sativus) ou lavanda (Lavandula x intermedia) em olivais de sequeiro "pode ser muito eficaz na prevenção da erosão do solo e na melhoria das propriedades do solo”, disse Lozano.

No entanto, ela também alertou que "as variáveis ​​climáticas podem ter um impacto profundo, especialmente no sistema tradicional de cultivo da azeitona”, e "a colheita de uma cultura de cobertura pode não ser garantida”. Além disso, "é muito difícil obter um retorno financeiro positivo de uma segunda safra cultivada em vielas em olivais não irrigados.”

"Em tempos de grave escassez de água, afetando até mesmo as oliveiras, que são muito resistentes à seca, as culturas de cobertura dificilmente suportam a falta de água e muitas vezes se mostram insustentáveis ​​como fonte adicional de renda para os produtores de azeitonas”, acrescentou Lozano.

Apesar dos riscos associados à viabilidade das culturas de cobertura em olivais de sequeiro, "em geral, houve recentemente uma expansão no cultivo de cobertura em olivais espanhóis, estimulada por subsídios específicos da UE”, disse Lozano.

Na verdade, os dados oficiais sobre a superfície dos olivais com culturas de cobertura intercaladas mostram um aumento impressionante de 1.4 milhões de hectares em 2022 – antes da última iteração do Política Agrícola Comum (PAC) entrou em vigor em 2023 – para 2.4 milhões de hectares em março de 2024.

Como exemplos práticos, dois projectos em Espanha relacionados com a consociação de culturas em olivais – incluindo esforços para promover a biodiversidade através da apicultura, do cultivo de lavanda e do turismo rural na região – 'Olivares de Mel' projeto e 'Olivares Vivos', que, com a sua Projeto LIFE Olivares Vivos+, estendeu-se além da Espanha na Itália, Grécia e Portugal – visam aumentar a biodiversidade, reduzir a erosão do solo e tornar rentável o investimento em culturas de cobertura.

Isso pode ser alcançado principalmente por meio de treinamento adicional e abrangente em cultivo consorciado e esforços dedicados para melhorar estratégias de marketing, comunicação e branding para vender produtos de alta qualidade e valor agregado a consumidores ambientalmente conscientes.

A Comissão de Sobrevivência de Espécies da IUCN declarou no seu relatório publicado em junho de 2024 que "a transição para práticas mais sustentáveis, como a agricultura biológica e a utilização de culturas de cobertura, é essencial para reduzir a pegada ambiental da produção de azeite.”

Este objectivo foi reforçado pelas novas disposições estabelecidas na PAC da UE, que vigora até 2027, nomeadamente a introdução de regimes ecológicos (para Espanha, conforme especificado no Plano estratégico da PAC espanhola e da UE Estratégia de Biodiversidade para 2030), com o reconhecimento do alto valor ecológico e social do desempenho de conservação ambiental dos produtores conscientes de azeitonas para maiores benefícios não relacionados a commodities.