Jordânia se prepara para uma colheita decepcionante em meio a baixos rendimentos de petrazeite

Os rendimentos da moagem de azeitonas abaixo do esperado estão afetando os volumes de produção de azeite de oliva na Jordânia.

De acordo com as últimas estimativas do Ministério da Agricultura, cerca de 143,000 toneladas de azeitonas colhidas no país serão usadas para produzir azeite nesta temporada.

Ayman Al-Oran, secretário-geral adjunto de recursos vegetais do ministério, disse que a produção de azeite de oliva deve ultrapassar 26,000 toneladas métricas, alinhando-se com a média de cinco anos de 27,000 toneladas.

Essas projeções revisam as estimativas mais otimistas sugeridas recentemente pelo Ministro da Agricultura Khaled Al-Hanifat, que indicou que a produção pode chegar a 30,000 toneladas na safra 2024/25.

No entanto, agricultores de certas regiões relatam baixos rendimentos de conversão, o que significa que a quantidade de azeite de oliva extraída da fruta está aquém das expectativas.

Mahmoud Al-Auran, o diretor do Sindicato dos Agricultores da Jordânia, atribuiu parte deste problema a das Alterações Climáticas. As temperaturas médias têm estado consistentemente acima do normal, afetando o acúmulo de petrazeite.

Apesar desses desafios, nem todas as áreas da Jordânia foram afetadas.

"“O rendimento e a qualidade são bons este ano”, disse Amelia Bilbeisi, cofundadora do premiado produtor de azeite Al Maida.

A maioria dos produtores na Jordânia não enfrentou o eventos climáticos extremos que atingiram outras partes da bacia do Mediterrâneo.

"O clima ocorreu como esperado”, disse Bilbeisi. "Os preparativos para a colheita estavam a caminho”, acrescentou ela.

A presença do mosca de fruta verde-oliva também foi menos significativo em comparação com outras temporadas.

"Em algumas áreas da Jordânia, vimos fazendas afetadas por doenças durante a temporada, mas não fomos afetados”, disse Bilbeisi.

Na província de Jerash, uma das principais regiões produtoras de azeite de oliva do país, os moinhos estão operando em capacidade total há várias semanas.

Fayez Al-Khalayleh, o diretor da agricultura em Jerash, observou que "alguns agricultores começaram a colher mais cedo, enquanto outros esperaram por mais chuva.”

As autoridades incentivaram os agricultores a adiar a colheita para melhorar a produção de azeite.

No entanto, eles também emitiram Avisos aos consumidores sobre azeite de oliva falsificado.

Devido aos altos preços do azeite de oliva genuíno, podem ser vendidos produtos fraudulentos, que podem conter pouco ou nenhum azeite de oliva real e podem incluir substâncias nocivas.

As autoridades acreditam que grande parte dessa falsificação tem como alvo consumidores que não têm conhecimento suficiente sobre o produto.

Mahmoud Al-Omari, porta-voz da Associação de Produtores e Moinhos de Azeite, indicou que ainda é esperado um aumento de dez por cento na produção geral de azeitonas em comparação à temporada passada.

No entanto, a associação alertou que atrasar a colheita poderia impactar negativamente a qualidade do azeite.

Bilbeisi também notou alguma pressão sobre produtores de alta qualidade como Al-Maida. "Tendo ganhou anteriormente no NYIOOC acrescenta pressão sobre nós como produtores, mas acredito que seja positivo. Qualidade é sempre nossa prioridade, nos guiando em direção à obtenção de consistência”, disse ela.

A colheita de azeitonas na maioria das regiões da Jordânia deve terminar nas primeiras duas a três semanas de dezembro.