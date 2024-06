Produtor do condado de Kern reflete sobre a indústria de azeite da Califórnia

Do gado às azeitonas, a família por trás Rancho Rio Bravo tem sido uma presença constante na agricultura do condado de Kern nas últimas sete gerações.

A fazenda se estende por 3,200 hectares fora de Bakersfield, cerca de 165 quilômetros ao norte de Los Angeles, com 18.5 hectares de olivais orgânicos certificados.

Acho que estamos começando a ver mais clientes priorizando a saúde e olhando para os produtos que consomem. - Stefanie Wickensheimer, diretora de projeto, Fazenda Rio Bravo

“Os laços [da família Nickel] com a agricultura começaram há sete gerações com Henry Miller, conhecido como 'The Cattle King, que deu nome ao nosso Miller's Reserve Blend”, disse Stefanie Wickensheimer, assistente executiva e diretora de projeto da Fazenda Rio Bravo.

"Hoje, a família Nickel cultiva tomate, milho, algodão, amêndoas, melão, frutas cítricas e azeitonas”, acrescentou. "O significado e a razão do plantio de azeitonas para a produção de azeite era produzir e embalar um produto com o nome da empresa. É a única cultura que controlamos desde o campo até ao utilizador final.”

As azeitonas, maioritariamente Picual, Coratina e Frantoio, com pequenas quantidades de Pendolino, Ascolana, Nocellara del Belice e Maurino, foram plantadas em 2010, com a primeira colheita em 2015. Desde o início, a empresa decidiu apostar na qualidade em detrimento da quantidade.

Esta abordagem foi validada no NYIOOC World Olive Oil Competition, o maior concurso mundial de qualidade de azeite. Nos últimos dois anos, a Fazenda Rio Bravo foi premiada por cada um de seus três azeite virgem extra marcas: um monovarietal Picual e Coratina e o Miller's Reserve Blend composto por ambas as variedades.

Os 18.5 hectares de olivais orgânicos da empresa estão no sul do Vale de San Joaquin. (Foto: Fazenda Rio Bravo)

"O nosso objetivo todos os anos é criar um produto de alta qualidade, e ganhar esses prêmios mostra que continuamos a fazer isso ano após ano”, disse Wickensheimer.

Além de controlar cada etapa do processo produtivo, a empresa atinge suas metas de qualidade ao iniciar a colheita em meados de outubro.

"Esse tende a ser o ponto ideal”, disse Wickensheimer. "Nem todas as azeitonas amadureceram nessa altura, mas preferimos colher azeitonas mais verdes do que demasiado maduras. Optamos por azeite de maior qualidade e com maior teor de polifenóis.

Os testes realizados no final do verão e início do outono determinam a data exata da colheita. "Não é perfeito, mas escolhemos uma data, cumprimo-la e ficaremos bem se o nosso rendimento não for tão alto, desde que tenhamos qualidade”, disse Wickensheimer.

O momento da colheita, que dura de uma a duas semanas, costuma coincidir com o final da colheita do pistache, por isso a Fazenda Rio Bravo contrata a mesma empresa para fazer as duas coisas e evita o problema de encontrar trabalhadores.

A Fazenda Rio Bravo inicia a colheita da azeitona em meados de outubro, geralmente logo após o término da colheita do pistache. (Foto: Fazenda Rio Bravo)

"Como colhemos mecanicamente com um shaker de pistache, a colheita nunca é perfeita”, disse Wickensheimer. "Só podemos fazer o melhor que pudermos e sacudir o máximo possível de colheitas das árvores. Dito isto, não tivemos muitos problemas durante a colheita.”

A Fazenda Rio Bravo não possui moinho dedicado; contrata um moinho móvel para chegar aos pomares desde 2016.

Wickensheimer disse que isso ajuda a Fazenda Rio Bravo a superar o desafio mais significativo que enfrenta na maioria dos anos – altas temperaturas – permitindo-lhes coordenar com os catadores quantas caixas colher todas as manhãs antes da chegada da fábrica.

Ela acrescentou que o moinho móvel oferece muitas vantagens. "Reduz as taxas de transporte ”, afirmou, eliminando os tempos de espera entre a colheita e a transformação das azeitonas em azeite.

A Fazenda Rio Bravo contrata um moinho móvel, reduzindo custos de transporte das azeitonas e diminuindo o tempo entre a colheita e a transformação. (Foto: Fazenda Rio Bravo)

"O maior desafio que temos de enfrentar ao longo do ano é o calor”, disse Wickensheimer. "Temos que ficar de olho na irrigação.”

Embora a área tenha desfrutado de alguns anos hidrológicos úmidos (de julho a junho), Wickensheimer disse que a empresa irriga suas azeitonas a partir de um reservatório dedicado em momentos específicos para maximizar a qualidade.

"Há momentos em que é preciso irrigar mais”, disse ela e outras vezes em que a Fazenda Rio Bravo para de irrigar para estressar um pouco as árvores. "Quando você estressa as árvores no verão, deve observá-las para garantir que não fiquem estressadas demais”, acrescentou Wickensheimer.

Junto com os desafios, as altas temperaturas também trazem algumas vantagens. "Não temos muitos problemas com mosca de fruta verde-oliva”, disse Wickensheimer. "Eles não parecem se dar bem em altas temperaturas. Essa é uma vantagem de ter calor.”

Até ao momento, a situação do olival parece boa para a campanha 2024/25. "As árvores parecem boas”, disse ela. "As árvores estavam em plena floração há um mês e já estão brotando frutos... mas ainda é um pouco cedo para ver quanta colheita realmente vamos conseguir.”

Agora, a empresa espera temperaturas consistentes durante todo o verão, seguidas de um clima mais fresco em setembro, para maximizar o seu rendimento.

Uma vez produzido no lagar, o azeite é embalado em tambores maiores ou em sacos de cartão SpaceKraft, semelhantes aos contêineres de saco-em-caixa, dependendo da quantidade. Eles são armazenados em um prédio refrigerado atrás do escritório.

"O que gostamos neles é que os revestimentos são selados a vácuo, onde descem com o azeite e não permitem a entrada de muito oxigênio, o que é ótimo”, disse Wickensheimer.

Outra vantagem é que eles podem ser enviados facilmente aos clientes, pois são quadrados e relativamente leves.

O Rio Bravo Ranch vende seu azeite principalmente online, em alguns mercados de agricultores locais e lojas de alimentos artesanais em Bakersfield. Também fornece azeite para marcas próprias de um restaurante local e uma loja de alimentos com sede em São Francisco.

A Fazenda Rio Bravo produz monovarietais Picual e Coratina e um blend. (Foto: Fazenda Rio Bravo)

Wickensheimer, que fica de olho na extra virgem da Califórnia preços do azeite, disse que este segmento de mercado não foi afetado em grande parte pelos preços historicamente elevados na origem em Espanha e no resto da Europa.

"Mesmo com os preços mais altos na Europa, ainda é mais barato do que o azeite da Califórnia”, disse ela.

Wickensheimer atribuiu os preços mais elevados na Califórnia ao aumento dos custos de produção. "Estamos vendo um rápido aumento no custo da agricultura”, disse ela. "É assim que é agora. É lamentável, mas temos que aumentar um pouco os nossos preços para cobrir esses aumentos.”

Apesar de ter de aumentar os preços, Wickensheimer não viu grande impacto na procura.

"Acho que estamos começando a ver mais clientes priorizando sua saúde e olhando para os produtos que consomem”, disse ela. "Por causa disso, não observamos queda nas vendas, mesmo quando tivemos que aumentar ligeiramente nossos preços para acompanhar nossos custos mais elevados.”

Até o momento, a empresa prevê outra boa colheita na safra 2024/25, mas disse que ainda é cedo para dizer quantas frutas serão produzidas. (Foto: Fazenda Rio Bravo)

"Vimos mais interesse em nossa opção de galão (3.8 litros), que pode ser a opção mais econômica com base no uso”, acrescentou Wickensheimer.

Outra tendência de consumo que Wickensheimer tem observado ao longo dos anos é o papel do azeites aromatizados como porta de entrada na categoria fronteiriça para novos consumidores.

"Quando as pessoas começam a colocar o pé na porta, tendem a começar com azeites infundidos e passar a usar azeite virgem extra puro”, disse ela.

Wickensheimer acrescentou que nem todo mundo quer beber uma colher de azeite extra virgem para experimentar seus sabores.

"Algumas pessoas torcem o nariz quando experimentam com pão”, disse ela. "Mas ter o azeite infundido definitivamente ajudou porque as pessoas estão mais dispostas a experimentá-lo se for um sabor que gostem.”

"É uma forma de começarem a incorporar o azeite em sua dieta, porque muitas pessoas não percebem que, seja qual for a finalidade de usar manteiga ou azeite vegetal, você pode usar azeite de oliva”, concluiu Wickensheimer.