Escassez de mão de obra prejudica colheita de azeitonas na Espanha

Autoridades do setor disseram que quinze por cento das frutas destinadas à produção de azeitonas de mesa continuam sem ser colhidas na Espanha devido à falta de trabalhadores, com a campanha da azeitona de mesa se aproximando do fim.

A maioria dessas azeitonas não colhidas está na província andaluza de Sevilha e corresponde predominantemente às variedades Manzanilla e Gordal.

Devido aos altos níveis de mecanização, a maior parte das azeitonas de mesa de Hojiblanca foi colhida, mas estima-se que cinco por cento dessas azeitonas não foram colhidas devido à falta de trabalhadores.

"A mão de obra é o principal desafio que o setor agrícola enfrenta, especialmente para azeitonas de mesa”, disse Gabriel Cabello, presidente de azeitonas de mesa da Cooperativas Agroalimentarias, à estação de rádio local Andalucía Capital.

Outros responsáveis ​​de grandes cooperativas confirmaram Olive Oil Times que encontrar trabalhadores suficientes para a colheita está se tornando cada vez mais desafiador, com muitos jovens espanhóis deixando áreas rurais para ir para grandes centros urbanos.

Migrantes econômicos do Norte da África têm preenchido cada vez mais essa lacuna, mas autoridades disseram que eles frequentemente partem em busca de diferentes oportunidades de emprego após a colheita.

Isso cria um faturamento anual que aumenta o fardo econômico dos produtores de azeitonas de mesa, que não se beneficiam da maior eficiência de uma força de trabalho experiente e precisam gastar tempo instruindo novos trabalhadores.

Embora um crescente corpo de pesquisas na Califórnia tenha demonstrado a eficiência da mecânica As colhedoras de azeitonas de mesa, variedades Manzanilla e Gordal, não podem ser mecanizadas de forma eficaz sem machucar a fruta e prejudicar a qualidade.

Apesar dos desafios constantes criados pela escassez de mão de obra, os produtores espanhóis colheram 480,000 toneladas métricas de azeitonas de mesa este ano, das quais 96% vieram da Andaluzia.

"Os resultados da campanha foram satisfatórios”, disse Cabello, "muito melhor do que as previsões feitas no início da colheita.”

Acrescentou que a produção de azeitona de mesa poderá atingir as 550,000 mil toneladas, ultrapassando a previsão de 492,250 toneladas feito em setembro e superando em muito o total de 2023 toneladas de 408,790.

A Espanha é o terceiro maior produtor de azeitonas de mesa do mundo, depois do Egito e da Turquia, com 197,335 hectares de olivais dedicados à produção de azeitonas de mesa – quatro por cento do total de olivais do país – e outros 77,650 hectares plantados com variedades de uso duplo.

Cabello reconheceu que ambos os países se tornaram cada vez mais competitivos no mercado global de azeitonas de mesa, com produção em rápido crescimento e custos de colheita mais baixos do que a Espanha.

Embora as chuvas abundantes na Península Ibérica tenham permitido a recuperação da colheita da azeitona de mesa, as Cooperativas Agroalimentares citaram a ameaça de tarifas adicionais da nova administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald J. Trump, como mais um obstáculo enfrentado pelo setor.

Segundo Antonio de Mora, secretário-geral da Associação de Exportadores de Azeitonas de Mesa (Asemesa), os 35 por cento tarifas impostas em azeitonas pretas de mesa espanholas em 2017 pelo governo Trump anterior já levaram a perdas de € 260 milhões.

De Mora acrescentou que as tarifas reconfiguraram permanentemente o mercado, com os produtores espanhóis perdendo 70% de sua participação no mercado dos EUA e exportadores do Egito, Turquia e Marrocos entrando para preencher o vazio.

Trump, que não tomará posse até o final de janeiro, já anunciou planos para impor tarifas ao Canadá, China e México. Durante a campanha, ele disse que planejou impor tarifas entre 10 e 20 por cento sobre todos os produtos importados.

Cabellos alertou que as exportações de azeitonas verdes de mesa espanholas também podem cair na mira de um segundo governo Trump.

"Estamos acostumados com as tarifas”, disse ele. "Todos os sinais apontam para que Donald Trump continue a usar políticas protecionistas nos Estados Unidos.”

"Lembremos que as azeitonas verdes de mesa e o azeite enfrentou uma tarifa decorrentes do conflito entre a Airbus e a Boeing”, acrescentou Cabellos. "Este as tarifas foram suspensas por cinco anos, mas com a chegada de Trump, não sabemos o que pode acontecer.”