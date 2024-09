Após uma colheita recorde que superar expectativas em 2023, a produção de azeite de oliva na Argentina caiu substancialmente em 2024.

O maior país produtor de azeite de oliva do mundo fora da bacia do Mediterrâneo produziu 40,000 toneladas métricas de azeite de oliva em 2023, encerrando três anos consecutivos de colheitas abundantes.

Embora os dados oficiais ainda não tenham sido publicados, Julián Clusellas, presidente do Valle de la Puerta, sediado em La Rioja, e membro do conselho da Federação Argentina de Oliveiras, estimou que a colheita de 2024 seria 30% da colheita de 2023 — cerca de 12,000 toneladas.

"A produção foi menor em relação a 2023”, confirmou Guillermo Kemp, o diretor comercial da Solfrut, sediada em San Juan, e também membro do conselho da AOF. "Ainda não temos dados oficiais de todas as províncias, mas esse número pode ser uma boa aproximação.”

"Na Solfrut, tivemos um ano de produção menor que o ano passado, o que está de acordo com o que aconteceu em todo o país”, acrescentou. "Estamos trabalhando duro em nossas fazendas para termos níveis de produção significativos até 2025.”

Clusellas disse que o declínio da colheita deste ano era esperado após o rendimento recorde, com muitos dos olivais do país entrando em uma ''ano de entressafra' no ciclo natural de produção alternada da oliveira.

Anos de entrada e saída As oliveiras têm um ciclo natural de anos alternados de alta e baixa produção, conhecido como "anos” e "anos de folga”, respectivamente. Durante o ano, as oliveiras produzem maior quantidade de frutos, resultando no aumento da produção de azeite. Por outro lado, um "fora do ano” é caracterizado por um rendimento reduzido de azeitonas devido ao estresse do ano anterior "no ano.” Os produtores de azeite monitorizam frequentemente estes ciclos para antecipar e planear variações na produção.

Frankie Gobbee, disse o cofundador e presidente executivo do Argentina Olive Group, com sede em La Rioja, o maior produtor da Argentina. Em ambos os lados da mesa, um podcast, que os rendimentos do petrazeite foram visivelmente menores este ano.

"Em média, é cerca de 16 ou 17 por cento aqui”, disse ele. "Este ano, quando começamos a colher, não passou de dez ou 11 por cento. Houve baixos rendimentos de azeite em todo o país.”

Enquanto isso, a presidente da Sierra Pura, Veronica Ortega, confirmou um declínio na produção na província central argentina de Córdoba, mas enfatizou que a qualidade continua alta.

"A safra de 2024 foi muito positiva em termos de qualidade dos frutos, embora com produtividade moderada”, disse ela. "Este ano, enfrentamos baixa umidade devido à falta de chuvas, o que tornou o manejo da irrigação um desafio, principalmente porque dependemos das encostas naturais das montanhas.”

Ainda assim, a produção de azeite na Argentina está em alta tendência ascendente à medida que os produtores substituem os bosques de média e alta densidade por bosques de superalta densidade de Arbequina, Arbosana, Koroneiki e Hojiblanca. Outros são plantando novas oliveiras em escalas variadas.

Enquanto os rendimentos do azeite de oliva caíram para muitos produtores, os custos de insumos aumentaram dramaticamente. Após sua eleição em dezembro de 2023, o presidente Javier Milei entrou em ação para reduzir os gastos do governo para inflação mais baixa.

Uma de suas primeiras decisões foi remover os subsídios à eletricidade e ao combustível, o que impactou profundamente muitos produtores do país que dependem de irrigação. "O custo da eletricidade passou de US$ 300 (€ 270) por hectare para uma média de US$ 800 a US$ 900 (€ 715 a € 805) por hectare”, disse Clusellas.

Os custos de comercialização aumentaram em 2024 depois que o governo do presidente Javier Milei removeu os subsídios à eletricidade e ao combustível. (Foto: Solfrut)

Os preços mais altos da eletricidade também aumentaram o custo de operação dos lagares de azeitona, os maiores dos quais operam 24 horas por dia durante a colheita.

Para lidar com a preocupação com os altos custos de eletricidade, Valle de la Puerta planeja construir um parque solar de dois megawatts para abastecer toda a sua operação agrícola e de moagem.

As medidas de corte de custos do governo Milei também incluíram a remoção de centenas de controles de preços, aumentando drasticamente o custo de quase todos os bens de consumo.

Como resultado, o consumo está agora limitado às classes média-alta e alta, com azeite virgem extra preços chegando a € 8 ou € 9 nas prateleiras dos supermercados.

"Não há consumo significativo”, disse Clusellas. "Não é um produto que faça parte da cesta diária do argentino.”

Gobbee estima que o consumo per capita na Argentina esteja entre 200 e 300 gramas.

Devido ao baixo consumo interno, a Argentina exporta a maior parte de seu azeite de oliva, cerca de 90% do qual é extra virgem, para o Brasil, Europa e Estados Unidos.

A colheita de 2024 no Vale Traslasierra, na Argentina central, foi impactada pela falta de chuva. (Foto: Sierra Pura)

Desde anos consecutivos de colheitas pobres no Mediterrâneo resultou em historicamente preços altos do azeite, os produtores argentinos têm desfrutado de receitas elevadas e conseguido lidar com custos de produção mais altos por enquanto.

"O fato de os preços terem permanecido nos níveis do ano passado e permanecerem altos hoje representa, sem dúvida, uma oportunidade para os produtores argentinos”, disse Kemp.

"Aproveitamos os preços dos dois anos anteriores e continuamos aproveitando porque o preço ainda está muito alto”, acrescentou Clusellas. "Mas assim que os preços voltarem ao normal, previsto para o ano que vem, a coisa vai se complicar.”

Embora ele preveja que o curto e médio prazo serão imensamente desafiadores para os produtores de azeite de oliva em toda a Argentina, Clusellas acredita que outras reformas ajudarão os produtores a longo prazo.

Ele citou reformas trabalhistas que darão aos produtores mais flexibilidade para contratar trabalhadores temporários para a colheita e a liberalização das restrições de importação como duas medidas que reduzirão os custos ao longo do tempo.

Ortega acrescentou que os esforços do governo Milei para remover os controles cambiais e reduzir a inflação, que atingiu o pico de 211% em 2023, melhorariam as perspectivas econômicas para os produtores de azeitonas.

"A abertura gradual à importação de insumos críticos para nossa produção, aliada à redução da inflação e à queda do valor do dólar americano, gerou maior estabilidade e nos permite planejar melhor a produção, o que beneficia nosso setor”, afirmou.

A produção de azeite de oliva na Argentina deve aumentar à medida que novos pomares de alta densidade são plantados. (Foto: Solfrut)

Olhando para 2025, os produtores têm expectativas mistas. Alguns antecipam que a produção irá se recuperar, mas ficará aquém do rendimento recorde de 2023.

De acordo com Gobbee, temperaturas baixas e geadas no inverno (junho a agosto no hemisfério sul) e no início da primavera podem ter impacto negativo em alguns pomares, ao mesmo tempo em que reabastecem as fontes de água.

"Teremos que esperar para ver que impacto isso terá na próxima colheita”, disse ele. "Também é importante lembrar que este [clima de inverno] também trouxe água, e esperamos outra boa colheita em 2025.”

Clusellas disse que a primeira indicação real da próxima colheita vem no final de setembro, quando as árvores começam a florescer. No entanto, ele acredita que o tempo frio e a geada danificaram alguns pomares.

"Não será uma colheita muito boa no ano que vem porque a primavera foi muito fria e houve geadas muito fortes”, disse ele. "Esperamos uma colheita que pode ser descrita como 80 por cento de uma colheita muito boa.”