Solução de controle de pragas de oliveiras de baixo custo em desenvolvimento

Um novo consórcio espanhol foi formado para desenvolver um sistema automatizado, fácil de usar, confiável e de baixo custo para detectar e identificar pragas em olivais.

Com apoio governamental regional, nacional e europeu, o Grupo Operacional oliVAr pretende criar este sistema combinando hardware existente com avanços recentes em visão artificial e modelagem de dados.

O consórcio é composto pela Universidade Loyola da Andaluzia, a Fundação Ayesa, a Opracol Sevilha e as Cooperativas Agroalimentares da Andaluzia, que representam mais de € 11 bilhões em faturamento anual.

O consórcio visa desenvolver uma plataforma integrada para localizar a presença, os movimentos e a quantidade de pragas por meio de uma rede de nós remotos implantados em todo o olival, incluindo sensores de temperatura, umidade, infravermelho e espectro visível, todos conectados sem fio.

O sistema detectará quatro das pragas mais importantes da oliveira: mosca de fruta verde-oliva, traça da oliveira, psilídeo da oliveira e traça do jasmim.

"A saúde dos olivais e dos seus produtos é atualmente um elemento fundamental no âmbito da produção agrícola; as pragas e doenças que os afetam podem causar graves perdas de produção e, portanto, reduzir a competitividade do setor olivícola”, afirmou o consórcio em comunicado à imprensa.

Dados de atividade de pragas e ameaças serão armazenados nos bancos de dados da plataforma. Essas informações estarão disponíveis em tempo real por meio da interface gráfica do usuário (incluindo interfaces móveis) e servirão como base para funções analíticas dentro do software.

Essas funções incluem a criação de uma curva de voo para cada inseto alvo e o limite econômico no qual o ponto de controle está localizado.

O limiar econômico indica o momento oportuno para decidir e implementar medidas preventivas para evitar uma redução no valor da colheita maior que o custo do tratamento de controle, o que se traduz em dano econômico: o nível de dano econômico.

O limite econômico e o nível de lesão são essenciais para o programa de Manejo Integrado de Pragas (MIP), no qual o sistema oliVAr é baseado.

O MIP foi desenvolvido durante as décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial em resposta ao uso crescente de pesticidas, o que resultou em crises de controle de pragas devido à crescente resistência aos pesticidas e ao aumento de evidências e conscientização sobre os impactos negativos do uso intensivo de pesticidas na saúde humana e no meio ambiente.

O consórcio observou que, embora o sistema seja projetado para combater pragas atualmente proeminentes, como a traça da oliveira e a mosca da azeitona, a tecnologia pode ser estendida para monitorar organismos adicionais no futuro, especialmente invasivo ou espécies exóticas.

Isto é visto como cada vez mais provável devido às mudanças climáticas e à natureza globalizada da agricultura e do comércio modernos. Por exemplo, o percevejo fedorento marmorizado marrom foi detectado em olivais na Itália e na Grécia após mais de uma década causando danos econômicos significativos a várias culturas na América do Norte.

O projeto oliVAr, financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e cofinanciado pelo Ministério da Agricultura, Pesca, Água e Desenvolvimento Rural do governo regional da Andaluzia, é um dos vários projetos destinados a melhorar a sustentabilidade e a viabilidade da produção agrícola europeia de alimentos por meio da inovação em soluções tecnológicas.