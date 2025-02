Conheça o casal genovês que cultiva azeitonas tradicionais italianas no Uruguai

Depois de mais de quatro décadas viajando pelo mundo e trabalhando em projetos de ajuda humanitária e desenvolvimento, Maria Vittoria Saccarello e Domenico Bruzzone queriam seguir um novo projeto após a aposentadoria.

Em vez de retornar à sua Gênova natal, vindos de seu último posto na África Ocidental (depois de Viena, América Central, África Ocidental, Bolívia e Paquistão), eles começaram a procurar um lugar para se estabelecer na América Latina, com uma agenda operacional.

"Nossa primeira missão fora da Europa foi na fronteira do México com a Guatemala”, disse Bruzzone. "A América Latina deixou uma impressão duradoura em nós.”

Ao mesmo tempo, o casal se apaixonou pelo cultivo de oliveiras, em parte devido à sua criação no norte da Itália e às suas experiências trabalhando com o governo italiano para plantar oliveiras no Egito, Líbano e Paquistão.

Domenico Bruzzone (terceiro da direita) e Saccarello (segundo da esquerda) plantando oliveiras na estação experimental Bari Chacwal, no Paquistão, em 2014. (Foto: Pique Roto)

Por fim, o casal identificou o Uruguai como um local adequado para seu novo projeto, citando a economia dolarizada, a estabilidade política, o idioma, as semelhanças culturais com a Itália e o terroir favorável às azeitonas.

"Fizemos algumas pesquisas sobre o tamanho necessário para que a empresa se tornasse economicamente autossustentável e tornasse o investimento lucrativo”, disse Saccarello.

O casal acabou comprando um terreno de 40 hectares no departamento central da Flórida, 100 quilômetros a nordeste de Montevidéu, capital do Uruguai, em 2012. Eles plantaram suas primeiras oliveiras em 2014 e produziram azeite de oliva pela primeira vez em 2019.

Pique Roto começou a plantar 30 hectares de oliveiras em 2012. (Foto: Pique Roto)

Enquanto Arbequina, Picual e Coratina são as variedades dominantes no Uruguai, Saccarello e Bruzzone optaram por importar variedades italianas tradicionais, incluindo Taggiasca, Frantoio, Leccino e Pendolino, de um conhecido viveiro italiano.

"Quando plantamos pela primeira vez, ninguém conhecia Taggiasca, Frantoio, Leccino e Pendolino no Uruguai”, disse Saccarello. "Então o agrônomo nos pediu para plantar Arbequina para comparar seus rendimentos com as variedades italianas.”

Após vários contratempos, incluindo a morte de metade das árvores Arbequina no primeiro ano, após suas raízes não conseguirem se firmar, e um tornado que derrubou cerca de 500 árvores no bosque, inspirando o nome da marca, Pique Roto, ou galho quebrado, o casal descobriu que as variedades italianas prosperavam no Uruguai, especialmente Taggiasca e Pendolino.

Saccarello inspeciona os pomares antes da colheita, que normalmente começa no final de março e termina em meados de junho. (Foto: Pique Roto)

"As variedades do norte da Itália têm uma afinidade maior do que as variedades espanholas [Arbequina e Picual] porque [a Flórida] tem um clima mais chuvoso, quase frio”, disse Bruzzone.

A combinação de variedades convencionais e importações italianas também resultou em uma colheita escalonada.

"Começa no final de março ou início de abril com Arbequina, depois vai para Leccino, dependendo da velocidade do ciclo de amadurecimento da azeitona, continua com Frantoio e termina com Taggiasca em meados de junho”, disse Bruzzone. "Isso permite programar a colheita e harmonizá-la caso não haja excesso de chuva.”

Saccarello acrescentou que outros produtores costumam colher tudo cedo para evitar a humidade do inverno e o aumento do potencial de desenvolvimento das azeitonas antracnose, resultando em defeitos no azeite.

Embora um quinto de suas árvores sejam Arbequina, Bruzzone e Saccarello se concentram principalmente nas variedades italianas e inicialmente vendiam Arbequina azeite virgem extra a granel. "Com a venda da Arbequina, geralmente financiamos toda a colheita”, disse Bruzzone.

O casal produz dois azeites de oliva extravirgem: Tosca, um blend toscano de Frantoio, Leccino e Pendolino, e um monovarietal de Taggiasca.

"Não fazemos Tosca no moinho. Em um ano, Tosca pode ter mais Frantoio, tornando-a mais frutada e verde, mais picante e mais amarga”, disse Saccarello. "Em outro ano, pode ter mais Leccino, fornecendo uma nota doce interessante. Tosca é um produto do que a terra nos dá.”

Por outro lado, o monovarietal Taggiasca é um azeite de oliva exclusivo de fim de temporada e rendeu um dos quatro primeiros lugares no Prêmio Mario Solinas de 2024, realizado no Uruguai.

Saccarello e seu agrônomo (à esquerda) inspecionam os olivais com uma delegação do Conselho Oleícola Internacional e da Associação Uruguaia de Oliveiras (Asolur). (Foto: Pique Roto)

"Obviamente, isso nos motiva muito”, disse Bruzzone. "É o reconhecimento por dez anos de trabalho duro.”

Ele acrescentou que o prêmio foi especialmente gratificante depois da colheita nublada e chuvosa de 2024, que tornou a colheita de azeitonas e outros sabores nos pomares muito intensa.

"A quantidade de chuva foi tremenda; quase não parou”, disse Bruzzone. "Também nos preocupamos com a qualidade do azeite, já que as azeitonas tiveram pouca exposição ao sol antes da colheita.”

No moinho, Saccarello disse que precisava regular a calibração do decantador, a velocidade de amassamento e os horários todos os dias devido à quantidade de água nas azeitonas para evitar que a pasta se tornasse uma emulsão aquosa.

Apesar desses desafios, a Pique Roto colheu 193 toneladas de azeitonas, significativamente mais do que as 53 toneladas colhidas em 2023 durante a seca histórica do Uruguai.

No geral, dados preliminares de colheita do setor privado mostram que o Uruguai produziu 614 toneladas de azeite de oliva em 2024, com a Pique Roto como uma das poucas empresas que viu a produção aumentar em comparação a 2023.

Embora a chuva tenha sido o principal desafio da empresa em 2024, encontrar trabalhadores suficientes para realizar a colheita manual e trabalhar no moinho é sempre um desafio.

Apesar dos desafios trabalhistas, Saccarello disse que prefere uma colheita manual à mecânica, pois isso lhe permite controlar a quantidade de frutas levadas ao moinho.

Saccarello mói menos de cinco toneladas de azeitonas por dia, o que lhe permite garantir alta qualidade. (Foto: Pique Roto)

A empresa possui equipamentos Mori-Tem com capacidade para processar 500 quilos por hora.

"O objetivo é moer no máximo cinco toneladas de azeitonas por dia, porque essa quantidade nos permite ter o máximo controle de qualidade possível”, disse ela.

Olhando para frente para 2025 colheita, Bruzzone e Saccarello antecipam uma colheita razoavelmente boa, estimando que ficará entre 150 e 170 toneladas de azeitonas.

"Há plantas carregadas de frutos e plantas que não têm nada”, disse Saccarello. "De qualquer forma, veremos como o crescimento das azeitonas continua.”

Bruzzone e Saccarello disseram que a empresa planeja lançar uma marca monovarietal Pendolino após lançar seu mais recente bivarietal, Sur, um blend de Arbequina e Coratina, este último comum no Uruguai.

Enquanto a maioria dos olivais uruguaios estão localizados perto da costa, o clima do interior da Flórida favorece as variedades do norte da Itália mais adaptadas ao frio. (Foto: Pique Roto)

"Queremos experimentar um monovarial Pendolino, que também é um tanto raro na Itália”, disse Saccarello.

"Pendolino é uma árvore muito interessante que nosso agrônomo está convencido de que deve ser expandida”, acrescentou Bruzzone. "É um azeite muito forte e a planta é majestosa.”

Dependendo do resultado do azeite e da reação do mercado, o casal decidirá se mantém uma quantidade significativa do lote ou se o blend em um tanque com Tosca.

Embora a produção de azeite de oliva seja sua paixão, Saccarello disse que a chave para o sucesso da empresa é introduzir uma gama de produtos no mercado, desenvolvendo ainda mais aqueles que mostram mais apelo e dobrando a aposta naqueles que o fazem.

Os fundadores da Pique Roto acreditam que os produtores devem oferecer uma variedade de produtos de azeitona no mercado. (Foto: Pique Roto)

"Este é um complemento econômico muito importante para a plantação”, disse Bruzzone.

Junto com o azeite de oliva, o casal produz azeitonas de mesa em salmoura com um tratamento tradicional de nove meses. A maioria das azeitonas de mesa no Uruguai é importada da Argentina e tratada com soda cáustica, resultando em um perfil de sabor marcadamente diferente.

"Quase todos os elementos nutricionais da azeitona, suas propriedades organolépticas e probióticos são quase todos perdidos [quando tratada com soda cáustica]”, disse Bruzzone.

Saccarello, que adora cozinhar nas horas vagas, disse que a empresa também vende uma variedade de patês de azeitonas produzidos em seu laboratório com vista para as oliveiras.

"Quando começamos com as azeitonas de mesa, percebi que não havia patê de azeitona no mercado”, disse ela. "Então comecei a fazer uma linha de produtos chamada 'paixões regionais que se baseiam em receitas tradicionais da Dieta mediterrânea das diferentes regiões da Itália.”

"Atualmente, estamos trabalhando em dois produtos antes de lançá-los no mercado”, disse ela. "Às vezes, eles não pegam imediatamente, mas na maioria das vezes, eles dão certo.”

Outro aspecto do setor olivícola uruguaio em que Pique Roto está trabalhando para entrar é oleoturismo.

Bruzzone acredita que o melhor lugar para explicar as qualidades extraordinárias do azeite de oliva extra virgem é no bosque. (Foto: Pique Roto)

Bruzzone disse que o oleoturismo oferece aos produtores uma excelente oportunidade de educar os consumidores sobre o azeite de oliva extra virgem benefícios para a saúde e sustentabilidade ao mesmo tempo em que desenvolve a disposição de pagar.

"Não há melhor maneira de explicar ao consumidor sobre os méritos do azeite de oliva do que uma visita a uma plantação onde ele possa entender o que é essa árvore, como ela se desenvolve, como é cuidada e quanto trabalho isso dá”, disse ele.

Como a Pique Roto concentra seus esforços no mercado interno — embora a empresa já tenha exportado Arbequina a granel antes — Saccarello enfatizou que é necessário levar os uruguaios aos olivais e explicar a diferença entre a produção local e as importações de grandes produtores e engarrafadores espanhóis, italianos e argentinos.

"Você tem que mostrar a oliveira ao consumidor e dizer: '"Veja aquela árvore, ela é responsável pelo saco de três litros que você comprou na semana passada'", disse ela, ressaltando que é mais difícil conceituar a aparência de dez quilos de azeitonas em comparação a um litro de azeite. "Isso os ajuda a entender”, ela disse.