Monte do Camelo ganha grande com variedades nativas cultivadas de forma sustentável

Pelo terceiro ano consecutivo, monte do camelo foi reconhecido no cenário internacional. O produtor português ganhou um Prémio de Prata no 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition pela sua marca Tratturo de Fronteira, uma Galega de média intensidade.

A quinta de dez hectares está situada em Fronteira, no alto Alentejo, uma das principais regiões produtoras de azeite de Portugal.

Às vezes, a sustentabilidade é citada sem mérito real. No nosso caso, o crescimento da biodiversidade é uma parte relevante do nosso trabalho aqui. Nosso objetivo é manter o solo e ao mesmo tempo ajudar o meio ambiente a prosperar. - Ana Cardoso, co-proprietária, Monte do Camelo

Ana Cardoso e Paolo Morosi iniciaram o cultivo de azeitona em 2017. Inicialmente concentraram os seus esforços na cultivar local Galega e posteriormente incorporaram a Cobrançosa para diversificar e enriquecer a sua produção.

Morosi disse que as árvores Galega produzem quantidades modestas de azeitonas pequenas. "As árvores são fortes, saudáveis ​​e resistentes”, acrescentou.

O casal expressou uma combinação de satisfação com o reconhecimento e motivação para melhorar para o próximo ano ao saber da notícia da premiação.

"Estamos, é claro, muito felizes com os resultados no NYIOOC”, disse Cardoso. "No ano passado, nós ganhou um prêmio de ouro com o nosso monovarietal Cobrançosa na sua estreia. Esperávamos ganhar o ouro este ano também.”

"Um dos aspectos invulgares do excelente azeite Galega são as suas notas voláteis, que tendem a mudar rapidamente, de modo que no nariz os aromas verdes e frutados podem rapidamente tornar-se quase maduros, mantendo na boca aquele sabor verde e frutado único, " ela adicionou.

Quando Cardoso e Morosi adquiriram a quinta pela primeira vez em 2014, cerca de 1,000 oliveiras Galega estavam espalhadas pela propriedade.

Cardoso e Morosi cultivam Galega e Cobrançosa, ambas nativas de Portugal. (Foto: Monte do Camelo)

"Eles estão espalhados aleatoriamente pelas terras agrícolas, separados por até dez metros”, disse Cardoso. "É lindo, mesmo que a colheita exija mais esforço do que em qualquer outro lugar.”

Em 2018, o casal expandiu a sua atuação, acrescentando 2.5 hectares de azeitona Cobrançosa num pomar densamente plantado.

"São as únicas oliveiras que irrigamos”, disse Cardoso. "São árvores jovens. Assim que crescerem um pouco, pararemos a irrigação.”

Esta abordagem reflecte o compromisso dos produtores com práticas agrícolas sustentáveis ​​e a antecipação da auto-suficiência futura.

Há quatro anos, motivados pelos estudos na Universidade de Lisboa e por outras atividades educativas centradas em tecnologias e procedimentos de processamento, Cardoso e Morosi construíram um moinho.

Em 2020, Cardoso e Morosi construíram um moinho para controlar o processo de produção. (Foto: Monte do Camelo)

"Tivemos que fazê-lo, porque não queríamos que as nossas azeitonas se blendssem com as de outros produtores, o que aconteceu antes”, disse Cardoso. "Adotamos uma abordagem orgânica que promove a agricultura regenerativa, algo que poucos outros produtores da região aplicam nos pomares.”

Monte do Camelo azeite virgem extra será formalmente certificado como orgânico no próximo ano, completando os requisitos legais para a conversão para a agricultura orgânica.

A fazenda descontinuou a prática tradicional de cultivo. Em vez disso, o casal começou a plantar leguminosas para enriquecer o solo e prevenir a erosão, prática comum na região árida do Alentejo.

Além disso, a quinta reutiliza composto proveniente de restos de podas e subprodutos da moagem da azeitona espalhados pelos pomares para fertilizar o solo.

O Monte do Camelo é também o guardião de um ecossistema vibrante que rodeia a propriedade.

"Nas áreas exteriores da nossa propriedade, mantemos uma rica diversidade de plantas, arbustos e árvores autóctones, que definem os limites das nossas terras agrícolas e são também um habitat significativo para animais e insectos”, disse Cardoso.

Além disso, o casal implementou medidas para apoiar a vida selvagem local, incluindo o fornecimento de tanques de armazenamento de água acessíveis aos animais durante os períodos de seca, muitas vezes prolongados, na região e a criação de ambientes tranquilos. áreas de nidificação para pássaros e abelhas.

Contratar trabalhadores suficientes para a colheita está entre os desafios que o Monte do Camelo enfrenta. (Foto: Monte do Camelo)

"As aves nos pomares são preciosas, pois à luz do dia podem combater eficazmente a propagação da mosca de fruta verde-oliva”, disse Cardoso. "Fornecemos também casas à população local de morcegos, que à noite terá a traça da oliveira como parte de sua dieta. "

A temporada mais recente foi particularmente proveitosa para o produtor português. "A temporada 2023/24 foi abundante, apesar de um inverno bastante seco seguido de uma seca, que provavelmente desencadeou níveis ainda mais elevados de polifenóis”, disse Cardoso.

"Embora a temporada anterior tenha sido muito ruim para nós, assim como para tantas outras pessoas no país e em outros lugares, esta foi muito melhor”, acrescentou. "A razão para isso são os tratamentos orgânicos que oferecemos às nossas árvores, seja potássio, cálcio ou boro. Tudo isso visa reforçar as plantas.”

À medida que o Monte do Camelo aspira entrar no mercado norte-americano, enfrenta desafios contínuos, como escassez de mão-de-obra e obstáculos regulamentares, mas continua focado na produção de azeite de alta qualidade.

Vencendo prêmios no World Olive Oil Competition ajuda o Monte do Camelo a chegar a novos mercados. (Foto: Monte do Camelo)

"A colheita é manual, apenas com a ajuda dos colhedores, e é preciso colocar as redes para a azeitona debaixo das árvores e movimentá-las”, disse Cardoso. "Eu diria que a falta de mão de obra sazonal é o problema número um para a produção de azeite de alta qualidade na região.

À medida que aumenta o número de explorações olivícolas de alta e super-densidade no Alentejo, o casal admitiu num entrevista outubro 2023 que torna mais difícil a concorrência dos pequenos produtores.

"Os pequenos e médios produtores, além de terem de enfrentar a seca e outros desafios, vêem-se obrigados a enfrentar o número cada vez maior de pomares superintensivos, tanto ambiental como economicamente”, afirmaram Cardoso e Morosi.

Apesar destes desafios, o sucesso da fazenda no NYIOOC reforçou ainda mais a sua reputação, atraindo novos clientes e confirmando o seu estatuto como um dos maiores produtores mundiais de azeite.

"Vencer em Nova York foi uma confirmação”, concluiu Morosi. "Os nossos clientes olham para esses prémios quando decidem se continuam ou não a comprar os nossos azeites.