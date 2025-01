Produtores marroquinos enfrentam terceiro ano consecutivo de queda na produção 

Marrocos está enfrentando um declínio significativo na produção de azeite de oliva devido à seca persistente e às altas temperaturas durante o período de floração.

De acordo com estimativas preliminares do Conselho Oleícola Internacional, o Marrocos produzirá 90,000 toneladas métricas de azeite de oliva na safra de 2024/25, significativamente abaixo da média de cinco anos de 141,600 toneladas.

"Marrocos enfrenta uma seca severa que já dura seis anos”, disse um agricultor local que não quis ser identificado. Olive Oil Times. "Este período de seca prolongado causou desafios significativos para o nosso setor agrícola, afetando o rendimento das colheitas e a disponibilidade de água.”

Veja também: Atualizações da colheita de 2024

Segundo Rachid Benali, presidente da Federação Marroquina Interprofissional de Azeitonas, "“várias flutuações climáticas” são responsáveis ​​pelos problemas de produção atuais do país. "O problema não se limita à seca”, disse ele à agência de notícias Blady.

Outros produtores do país confirmaram que as altas temperaturas também resultaram em menores rendimentos de azeitonas do que nos anos anteriores.

"A produção de uma única oliveira em comparação com o ano anterior diminuiu cerca de metade, afetando a quantidade de azeite extraído destas colheitas baixas”, disse Mustapha Jabri, proprietário de um lagar no centro de Marrocos. disse Belpresse.

O declínio drástico da produção levou ao aumento dos preços locais, que o governo marroquino resolveu suspendendo os direitos de importação sobre azeite virgem extra e introduzir regulamentações de exportação por meio de licenças específicas.

O ministério previu que os preços poderiam subir para 150 dirhams (€ 14) por litro, ante 90 a 100 dirhams (€ 8.60 a € 9.55) no início da colheita. Data analisado pelo Lloyds Bank mostrou que o salário médio mensal no Marrocos é de 1,793 dirhams (€ 171).

Os grupos locais de protecção do consumidor também estão preocupados com o aumento preços do azeite atrairá mais especulação.

"A intervenção de intermediários antes e depois da colheita, visando monopolizar o mercado, amplificou o aumento dos preços”, disse Bouazza Kherrati, presidente da Federação Marroquina de Direitos do Consumidor, ao Hespress.

Entretanto, Ali Chtour, presidente da Associação Marroquina para a Defesa dos Direitos do Consumidor, receia que os preços mais altos aumentem fraude de azeite.

Ele pediu ao governo que aumentasse os controles sobre as importações de azeite de oliva. "A crise climática não deve se tornar um pretexto para práticas especulativas que prejudicam os cidadãos”, disse ele à Agrimaroc.

De acordo com o COI, o Marrocos consumiu uma média de 148,000 toneladas de azeite de oliva anualmente nos últimos cinco anos e a previsão é que consuma 140,000 toneladas em 2024/25.

Como resultado, o ministério anunciou planos para permitir importações de 30,000 toneladas de azeite de oliva virgem e extra virgem em 2024 e 2025 para ajudar a estabilizar os preços, com embarques previstos para o Brasil, Itália, Espanha, Tunísia e Turquia.

Entretanto, os produtores de azeitonas estão preocupados que a baixa produção possa levar os consumidores a recorrerem alternativas ao azeite de oliva se houver uma escassez significativa. Como resultado, eles acolheram o anúncio de mais importações, mas lamentaram que a decisão não tenha sido tomada antes.

"O ministério está trabalhando incansavelmente para encontrar soluções, implementar técnicas de economia de água e dar suporte aos nossos fazendeiros. Mas é uma batalha difícil”, acrescentou o fazendeiro local. "O estresse é palpável em todo o país enquanto lidamos com essas condições sem precedentes e nos esforçamos para garantir a segurança alimentar e práticas agrícolas sustentáveis.”