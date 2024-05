Temporada premiada de variedades nativas para produtores turcos

A Turquia não foi excepção à regra da rendimentos reduzidos de azeite em todo o Mediterrâneo na safra 2023/24, com a produção caindo de um rendimento recorde de 421,000 mil toneladas de azeite em 2022/23 para cerca de 180,000 mil toneladas, abaixo da média de cinco anos de 254,600 mil toneladas.

Fazendo eco aos seus homólogos de outros países produtores do Mediterrâneo, os produtores turcos de azeite expressaram a sua angústia com os baixos rendimentos num Olive Oil Times pesquisa na safra 2023/24, em dezembro passado.

"As más condições climáticas e as geadas no final de março [2023] causaram muitos danos às flores da oliveira e à sua produção subsequente ”, disse o produtor Mustafa Safa Soydan. "Para alguns agricultores idosos, nunca houve uma colheita tão ruim desde 1990.”

Alguns produtores do país também relataram problemas com a qualidade dos seus azeites frescos, o que ocorreu esporadicamente em algumas regiões produtoras.

Neste contexto, a Turquia azeite virgem extra produtores, engarrafadores e exportadores combinados ganharam 29 prêmios (17 Ouro e 11 Prata) de 52 inscrições dos prêmios mais cobiçados do setor no 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

De acordo com Olive Oil Times Classificação mundial, eles inscreveram 56 marcas a menos no concurso deste ano do que em 2023 e tiveram sucesso com 56% de suas inscrições.

Vinte e quatro das 29 marcas vencedoras de azeite virgem extra foram elaboradas a partir de variedades de azeitonas endêmicas, incluindo Memecik, Ayvalik, Edremit, Trilye, Domat, Gemlik, Hanim Parmagi e Kilis.

Participante que retornou Gaia Oliveira ajustado com sucesso aos requisitos da temporada para comemorar dois prêmios de ouro no NYIOOC este ano por suas monovarietais de colheita precoce homônimas Memecik e Ayvalik, estendendo sua seqüência de vitórias para quatro anos.

Os produtores por trás de Gaia Oliva comemoraram o quarto ano consecutivo de sucesso na Competição Mundial de monovarietais nativas. (Foto: Gaia Oliva)

"Ganhando dois prêmios de ouro em 2024 NYIOOC é realmente uma honra para nós e uma prova da dedicação e do trabalho árduo da nossa equipe”, disse o proprietário Tuba Yilmaz. "Para a nossa empresa, estes prémios validam os nossos esforços para produzir azeites de alta qualidade que apresentam os sabores e características únicos das variedades de azeitonas turcas.

Yilmaz observou que a temporada não foi nada simples. As altas temperaturas e as chuvas inesperadas afetaram a colheita e perturbaram os padrões estabelecidos no cultivo da oliveira.

"Mudanças nos padrões de temperatura e precipitação levaram a estações de cultivo imprevisíveis”, disse ela. "Apesar dessas adversidades, nossa equipe demonstrou notável resiliência e experiência. Através de um planeamento cuidadoso e de trabalho árduo, conseguimos adaptar-nos às condições em mudança e mitigar os efeitos das condições meteorológicas adversas. “

Azeite de Eminem, outro participante que retornou à Competição Mundial da província turca de Muğla, mais uma vez à altura da competição, ganhando um prêmio de ouro pela sua marca orgânica Oro di Milas a partir de azeitonas Memecik.

A Oro di Milas superou uma série de desafios para produzir dez toneladas de azeite extra virgem na safra 2023/24. (Foto: Azeite de Eminem)

"Sentimo-nos honrados por receber este reconhecimento, especialmente com as dificuldades de 2023”, disse o coproprietário Mark Colin.

Colin também citou vários desafios que prejudicaram a colheita de 2023/24, incluindo condições climáticas extremas, escassez de mão de obra e o impacto da mosca de fruta verde-oliva.

Na estreia competitiva da empresa em 2023 NYIOOC, Azeite de Eminem ganhou dois prêmios de ouro para um par de monovarietais Memecik de meio orgânico.

A dedicação à produção de azeite de elevada qualidade foi o motor do Prémio Ouro conquistado pela Garisar pelo seu monovarietal homônimo Arbequina, repetindo o sucesso da edição do ano passado da Competição Mundial.

"Estamos orgulhosos que o nosso azeite Arbequina tenha conquistado o Prémio Ouro no concurso 2024 NYIOOC”, disse Davut Ayvaz, gerente executivo da empresa. "Este sucesso prova que os nossos padrões de qualidade, nos quais trabalhamos com dedicação durante anos, foram mais uma vez apreciados.”

"Tem sido uma temporada difícil”, acrescentou Ayvaz. "Foi muito importante para nós ver mais uma vez o quão valiosos foram os nossos esforços e dedicação, por mais adversas que fossem as condições sazonais. Temos plena confiança de que ganharemos muitos mais prêmios.”

A grande maioria dos produtores vencedores do país veio da costa do Egeu, no oeste da Anatólia, onde é produzida uma parte significativa do azeite do país, incluindo a província de Manisa.

"Estou muito feliz e honrado por receber um prêmio no NYIOOC este ano, pela segunda vez consecutiva”, disse Zeynep Belger, a empresária por trás Zayto, depois de ingressar na lista de elite dos vencedores do 2024 NYIOOC.

Apesar das chuvas do final da primavera terem danificado as oliveiras durante a floração, Zayto alcançou uma qualidade premiada no 2024 NYIOOC. (Foto: Zayto)

Zayto ganhou o Prêmio Ouro por seu monovarietal robusto Zayto Saittai. A produtora obtém azeitonas da variedade Gemlik (também conhecida como Trilye) em Manisa, uma das principais regiões produtoras de azeite do país.

Com as suas árvores perto do majestoso estreito de Dardanelos, no noroeste da Turquia, Azeitona Verdadeira superou a seca para ganhar seu primeiro prêmio em Competição Mundial, um Prémio de Prata pela sua marca Private Reserve de azeitonas Edremit.

O produtor também teve de sobreviver a um incêndio florestal que devastou as suas terras há uma década, cultivando e regenerando as suas oliveiras queimadas para produzir azeite de alta qualidade.

"Vencer é uma alegria indescritível para todos nós”, disse a coproprietária Nicole Babaoglu. "É a melhor recompensa por todo o trabalho árduo durante este ano desafiador. A seca representou um desafio significativo nesta colheita, mas trabalhando juntos, ainda conseguimos tirar o melhor partido da situação.”

"Reivindicar o Prêmio Prata inspira a determinação de trazer o Ouro para casa em 2025”, acrescentou ela.