Novo processo aumenta a sustentabilidade e perfil fenólico de extratos de folhas de oliveira

Pesquisadores da Universidade de Barcelona descobriram um novo método ecologicamente correto para extrair polifenóis de folhas de oliveira.

Em um artigo do estudo publicado recentemente na Food Chemistry, os cientistas detalharam um novo método de extração usando solventes eutéticos naturais profundos (NaDES).

O objetivo da nossa equipa de investigação é promover a sustentabilidade na indústria do azeite, integrando os resíduos de azeitona na economia circular. - Sónia Sentellas, engenheira química, Universidade de Barcelona

O método de extração é crucial porque influencia os custos e a viabilidade do processamento de folhas de oliveira em larga escala fora do laboratório.

Além disso, afeta a composição das substâncias extraídas e suas potenciais aplicações.

Os pesquisadores criaram o NaDES a partir de componentes naturais, combinando uma substância líquida semelhante ao glicerol com cloreto de colina, um sal sólido usado na alimentação animal.

"Quando se combinam estas duas substâncias, forma-se um novo solvente”, disse Sónia Sentellas, investigadora do departamento de engenharia química e química analítica da universidade e coautora do estudo.

"É uma substância natural que não tem impactos tóxicos na saúde humana”, disse ela. Olive Oil Times.

O primeiro passo na produção do extrato é esmagar as folhas até formar um pó fino.

"Em seguida, blendmos uma proporção específica desse pó com o solvente a 80 ºC por duas horas e aguardamos a produção do extrato”, disse Sentellas.

"Todo o processo é semelhante ao de fazer chá”, acrescentou. "As folhas de chá são mergulhadas em água quente, que atua como solvente. Depois de um tempo, você obtém uma água colorida com alguns componentes do chá e depois separa as folhas do líquido.”

Os pesquisadores descobriram que o uso do NaDES melhorou a eficiência da extração, ao mesmo tempo em que aderiu a práticas ecologicamente corretas.

O estudo identificou vários polifenóis nos extratos de folhas de oliveira, incluindo hidroxitirosol, luteolina e oleuropeína.

Esses compostos, também encontrados em azeite virgem extra, são conhecidos por suas propriedades antioxidantes e capacidade de proteger a saúde cardiovascular e cerebral.

Embora os investigadores ainda estejam a explorar aplicações potenciais, este processo de extração pode beneficiar a produção de azeite, embalagens de alimentos e cosméticos.

Além disso, a produção em larga escala de extratos de folhas de oliveira poderia impactar significativamente o descarte de folhas de oliveira.

A utilização de solventes naturais, ecológicos e não tóxicos amplia o perfil de aplicação das substâncias obtidas.

"Algumas pesquisas são direcionadas para a compreensão de como tais extratos poderiam ser adicionados ao azeite para melhorar seu perfil saudável e sabor”, disse Sentellas.

Além do azeite, os investigadores estão a investigar como os extratos podem ser utilizados noutras aplicações, incluindo o prolongamento do prazo de validade de produtos alimentares embalados e como agente antimicrobiano.

"Dentro da nossa equipe de pesquisa em Barcelona, ​​também trabalhamos na revelação de filmes”, disse Sentellas. "São baseados em materiais biodegradáveis ​​e enriquecidos com extrato de polifenol, o que abre a oportunidade de utilização desses filmes para prolongar a vida útil dos alimentos e prevenir o crescimento bacteriano.”

A equipe de pesquisa se concentrou em métodos para maximizar a purificação do extrato para ampliar o escopo das aplicações do extrato. Além disso, estão trabalhando na reciclagem do solvente utilizado no processo de extração.

"A reciclagem do solvente não é apenas econômica e ecologicamente correta, mas também torna todo o processo mais atraente para a indústria”, disse Sentellas.

A Espanha é o maior produtor mundial de azeite. Uma biomassa significativa, incluindo folhas de oliveira, é criada durante a colheita da azeitona e subsequente poda. De acordo com algumas estimativas, as explorações de alta e super-densidade produzem 30 toneladas de biomassa de poda de oliveira por hectare todos os anos em Espanha.

"O objetivo da nossa equipa de investigação é promover a sustentabilidade na indústria do azeite, integrando os desperdícios de azeitona na economia circular ”, afirmou Sentellas. "Nesta pesquisa pretendemos recuperar compostos para criar um extrato rico e com benefícios à saúde, agregando valor a esse resíduo.”

"Isto está alinhado com os princípios da economia circular, onde os resíduos são minimizados e os recursos são reutilizados de forma eficiente”, acrescentou. "Ampliar o processo de extração para um nível industrial poderia transformar a forma como a indústria do azeite lida com seus resíduos.

O processo está atualmente sendo testado em laboratório. "O próximo passo é preparar uma planta piloto para ver como nosso trabalho de laboratório pode ser ampliado para um nível industrial”, concluiu Sentellas.