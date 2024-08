Novas soluções para gerenciar águas residuais de moinhos de oliva

Basicamente, duas coisas saem de uma azeitona quando você a moe: azeite e água. Nós sabemos o que fazer com o azeite. Gerenciar a água, por outro lado, é um desafio delicado e caro.



A gestão de águas residuais continua a ser um problema crítico e sem solução, especialmente em regiões onde são produzidas grandes quantidades.

No entanto, esses subprodutos também contêm compostos fenólicos reconhecidos por suas propriedades antiinflamatórias e antimicrobianas.

É por isso que várias abordagens foram investigadas para recuperar produtos químicos bioativos de águas residuais de moinhos de azeite, a fim de explorá-los para aplicações farmacêuticas, nutricionais e cosméticas.

Nós já escrevemos sobre um pesquisa sobre subprodutos de azeite coordenado pelo Prof. Maurizio Servili da Università di Perugia.

Giuseppe Di Lecce (Foto: NYIOOC)

Agora, outro italiano estudo sobre possíveis tratamentos e aplicações para águas residuais de lagares (OMW) foi realizado pelo Dr. Giuseppe Di Lecce e colegas pesquisadores (Alfredo Cassano, Alessandra Bendini, Carmela Conidi, Lidietta Giorno e Tullia Gallina Toschi) na Universidade de Bolonha.

A composição da OMW apresenta grande variabilidade em função de diversos parâmetros como cultivar, época de colheita e tecnologia de extração do azeite, apontam os pesquisadores.

OMW é um efluente líquido escuro caracterizado por altas concentrações de compostos orgânicos, incluindo ácidos orgânicos, açúcares, taninos, pectinas e substâncias fenólicas que os tornam fitotóxicos e inibem a atividade bacteriana.

Em termos de poluição, um metro cúbico de OMW equivale a 100 - 200 metros cúbicos de esgoto doméstico. Seu descarte descontrolado em reservatórios de água acarreta graves problemas para todo o ecossistema.

No estudo de Di Lecce, as águas residuais do moinho de azeitona foram tratadas para avaliar as características das frações de permeado e retentado produzidas por um sistema de membrana integrado que trabalha com dois fatores de concentração de volume diferentes.

Os pesquisadores avaliaram o efeito de duas etapas de filtração baseada em membrana (microfiltração e nanofiltração) sobre o conteúdo da demanda química de oxigênio, matéria seca, qualidade sensorial, compostos fenólicos e atividade antioxidante do permeado e das amostras retidas.

O duplo tratamento de microfiltração e nanofiltração gerou um produto limpo e líquido que pode ser reciclado como água de processamento, e retentato de frações de baixo peso molecular que apresentam concentração significativa de compostos fenólicos. Dependendo do grau de pureza e das propriedades sensoriais específicas, estas podem ser destinadas à recuperação de moléculas com atividade antioxidante ou podem ser utilizadas em diversos setores como produção de fertilizantes, nutrição animal e indústrias alimentícias e farmacêuticas.

O processo integrado demonstrou ser uma abordagem válida para produzir extratos de fenol valiosos para vários ramos da indústria e os resultados do estudo sugeriram que há um "hipótese sustentável de 'prática industrial normal 'que pode ser incluída nos processos atuais de extração de petrazeite, a fim de purificar a água e recuperar compostos fenólicos com alto valor agregado. ”

A investigação foi apresentada por ocasião de um encontro sobre inovação tecnológica na Calábria na estação experimental da Agência Regional de Desenvolvimento Agrícola em Gioia Tauro, organizado pela Apor (associação de produtores de azeite da Calábria) com a colaboração da Região da Calábria, a Universidade de Bolonha e do Instituto de Tecnologia de Membranas da Universidade da Calábria em Rende.