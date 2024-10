Autoridades na Espanha otimistas em relação à colheita, pois os preços permanecem elevados

Espera-se que a produção de azeite de oliva na Espanha se recupere significativamente após duas colheitas historicamente ruins consecutivas, trazendo alívio em toda a cadeia de suprimentos.

Segundo Juan Vilar, presidente executivo da Vilcon, uma consultoria, a Espanha deve produzir entre 1.4 e 1.45 milhão de toneladas na safra 2024/25, uma revisão para baixo em relação à estimativa anterior de 1.65 milhão.

Dusan Kaljevic, presidente executivo da Filippo Berio North America, estimou que a Espanha produziria cerca de 1.5 milhão de toneladas.

A colheita deste ano será, sem dúvida, muito maior que a do ano passado, mas ainda é muito cedo para (dizer o quanto melhor). Ainda faltam muitos meses para o fim da campanha. - Andrea López Vericat, CEO, Sucersores de Hermanos López

"O inverno era o ideal”, disse ele. "Não estava muito frio ou quente, o que é melhor para a incubação do azeite de oliva. Tivemos muitas frutinhas florindo nas árvores. Mais importante, tivemos um nível perfeito de chuva em janeiro e fevereiro.”

Como resultado, as reservas de água se recuperaram significativamente na Espanha, o que ajudou especialmente os muitos bosques não irrigados do país.

Após produzir uma média de 1.41 milhões de toneladas por ano nas cinco colheitas que antecederam 2021/22, anos consecutivos de seca e altas temperaturas na primavera levaram à perda maciça de frutas na Andaluzia e ao consequente colapso da produção espanhola para 665,800 toneladas em 2022/23 e 852,600 toneladas o ano seguinte.

Espera-se que a Andaluzia produza cerca de 1.1 milhão de toneladas de azeite de oliva este ano, com recuperações significativas em Jaén e Córdoba, as duas maiores províncias produtoras de azeite de oliva da comunidade autônoma.

A produção em Jaén deve atingir 445,000 toneladas, um aumento de 116 por cento em comparação ao ano passado. Córdoba também está antecipando uma colheita de 271,000 toneladas, um aumento de 79 por cento em comparação a 203/24.

Sevilha e Granada também tiveram aumentos significativos na produção, rendendo 125,000 e 103,300 toneladas, respectivamente. As outras quatro províncias da comunidade autônoma serão responsáveis ​​por 76,700 toneladas.

No entanto, Vilar disse que a falta de chuva no final do verão e início do outono, aliada a alguns eventos climáticos extremos, reduziram a perspectiva de produção, que antes era ainda mais otimista.

"Houve um problema com granizo forte”, disse ele. "Então, também houve um problema com uma série de ondas de calor durante os meses anteriores. O clima na Espanha tem sido negativo para a evolução da tendência da colheita.”

Apesar das chuvas significativas de inverno e primavera, Vilar observou que o outono na Andaluzia foi mais seco e quente do que o normal. "Isso criará condições que não são as mais adequadas para uma boa campanha”, disse ele.

Ainda assim, Juan Jimenez, presidente executivo da empresa sediada em Jaén, Empresa de Azeite de Oliva Green Gold, disse que a chuva da primavera e do inverno fizeram toda a diferença.

Sua empresa começou a colheita no início do mês para uma marca de colheita antecipada e terminará a colheita depois que o restante das azeitonas atingir a maturação no final do ano.

"A colheita é visivelmente melhor por diferentes razões”, disse Jimenez. "O olival tem estado muito descansado após dois anos sem, ou com pouca fruta; houve mais precipitação, condições meteorológicas menos extremas e nos momentos-chave para o olival (floração, frutificação e engaste de caroços), o clima comportou-se como de costume.”

Andrea López Vericat, presidente executivo da Sucessores de Irmãos López na província vizinha de Córdoba, disse esperar uma "colheita média” este ano após a empresa familiar ter passado por sua "“pior colheita dos últimos 20 anos” no ano passado.

"A colheita deste ano será, sem dúvida, muito maior que a do ano passado, mas ainda é muito cedo para [dizer o quanto será melhor]”, disse ela. "Ainda faltam muitos meses para o fim da campanha, e sempre há variáveis ​​que podem modificar a produção de petrazeite: clima, pragas e desempenho industrial.”

Dependendo do clima, a Sucersores de Hermanos López espera começar a colheita no final do mês.

Embora a colheita permaneça abaixo dos máximos históricos do final da última década, Vilar disse que isso trará um alívio significativo em toda a cadeia de suprimentos.

"A próxima campanha será muito boa para todos os operadores da cadeia de suprimentos”, disse ele. "Os agricultores estão relativamente felizes. Os lagares de azeite também estão relativamente felizes. Os engarrafadores terão maior disponibilidade. Os consumidores terão melhores preços, e os grandes varejistas ganharão dinheiro porque há mais petrazeite disponível.”

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação da Espanha, a Espanha encerrou o ano agrícola de 2023/24 em 30 de setembroth com 186,303 toneladas de estoques de azeite.

A Asaja Jaén, um sindicato de agricultores, disse que essa quantidade atenderá à demanda até que o primeiro azeite da colheita atual chegue aos tanques de armazenamento no final de novembro e dezembro.

De sua parte, Vilar disse que espera que as flutuações do preço na origem espelhem o clima. Desde que atingiram níveis recordes em janeiro, os preços do azeite de oliva extra virgem, virgem e lampante caíram significativamente.

O declínio mais acentuado ocorreu em março, após chuvas constantes e temperaturas sazonais resultarem em excelentes condições de floração e frutificação. Os preços subiram constantemente durante a primavera, pois as vendas de azeite de oliva permaneceram altas e os estoques diminuíram.

A expectativa é que Jaén alcance 445,000 toneladas, um aumento de 116% em relação à safra 2023/24. (Foto: Sucersores de Hermanos López)

As primeiras estimativas de potencialmente 1.65 milhão de toneladas em meados de junho resultaram em preços caindo para seus níveis mais baixos desde julho de 2023.

De fato, o clima mais seco e as notícias de eventos extremos em Jaén e na Catalunha fizeram com que os preços subissem novamente antes de cair no início de outubro, quando as colheitas antecipadas começaram na Espanha e em Portugal.

"A colheita em Portugal só começa em meados de outubro, onde a produção deverá ser de 180,100 mil toneladas”, disse. "A colheita da Espanha não começará antes de 15 de novembroth, então, durante todo o mês de outubro, teremos que usar o estoque de azeite de oliva na Espanha até novembro. Dependendo do clima, os preços podem subir um pouco antes do início da colheita.”

Segundo a InfaOliva, o azeite extra virgem preços do azeite estão atualmente em € 6.733 por quilo, 25 por cento abaixo da alta de janeiro. Os preços do azeite virgem e lampante caíram de forma semelhante.

López e Jimenez estão ansiosos para que os preços na origem retornem a níveis mais normais. Ambos os produtores disseram que notaram que alguns clientes pararam de comprar azeite virgem extra à medida que os preços disparavam para máximas históricas.

"Deveríamos ser capazes de aproveitar este momento para desenvolver esses novos projetos e expandir nossos mercados e penetração de clientes”, disse Jimenez.

"Se os preços moderarem, será importante que as pessoas que deixaram de comprar azeite de oliva extravirgem voltem a consumi-lo e, em geral, será um produto que não faltará na cesta de compras”, concluiu López.