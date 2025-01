Dados do Conselho Oleícola mostram os últimos resultados da colheita e tendências emergentes

O Conselho Oleícola Internacional prevê que a produção global de azeite de oliva subirá para 3.38 milhões de toneladas métricas na safra de 2024/25, um aumento de 32% em comparação ao ano passado e 13% acima da média de cinco anos.

Espanha, Tunísia e Turquia foram os motores deste aumento, prevendo-se que a produção de azeite aumente 51 por cento para 1.3 milhão de toneladas na Espanha, 55 por cento para 340,000 toneladas na Tunísia e 109 por cento para uma recorde 450,000 toneladas na Turquia em comparação ao ano anterior.

Produtores na Espanha atribuíram o aumento na produtividade, que excedeu a média de cinco anos em quase 17%, às boas condições da colheita, incluindo temperaturas moderadas na primavera e um inverno chuvoso que recarregou rios e aquíferos antes secos.

Prevê-se que as chuvas oportunas estimulem os produtores tunisinos a realizarem a sua colheita recorde, que se estima ser a maior desde recorde 440,000 toneladas em 2019/20 e empatou em segundo lugar no ranking de todos os tempos.

Na costa nordeste do Mediterrâneo, produtores turcos disseram que as condições favoráveis ​​de cultivo e a ausência de pragas da oliveira na maioria das regiões produtoras foram responsáveis ​​pela recuperação da colheita.

Junto com a recuperação significativa da colheita na Espanha, agricultores e moleiros na Grécia e em Portugal também experimentaram aumentos na produção.

Prevê-se que a produção de azeite na Grécia aumente 43 por cento em comparação com 2023/24 para 250,000 toneladas, à medida que muitos olivais entram numa fase de 'no ano' no ciclo natural de produção alternada da oliveira. No entanto, há preocupações de que os rendimentos possam ser menor do que o inicialmente esperado.

Anos de entrada e saída As oliveiras têm um ciclo natural de anos alternados de alta e baixa produção, conhecido como "anos” e "anos de folga”, respectivamente. Durante o ano, as oliveiras produzem maior quantidade de frutos, resultando no aumento da produção de azeite. Por outro lado, um "fora do ano” é caracterizado por um rendimento reduzido de azeitonas devido ao estresse do ano anterior "no ano.” Os produtores de azeite monitorizam frequentemente estes ciclos para antecipar e planear variações na produção.

Do outro lado da Europa, os agricultores e moleiros portugueses antecipam uma aumento constante da produção de 21 por cento em relação à temporada passada, atingindo 195,000 toneladas, o segundo maior rendimento do país. Semelhante à Espanha, um inverno chuvoso, temperaturas moderadas na primavera e uma ''ano positivo' para muitos produtores resultou em uma safra abundante.

Azeite da União Europeia produção aumentada em 29% a partir de 2023/24, atingindo 1.97 milhão de toneladas.

Cinco estados-membros produtores de azeite (incluindo Chipre e Eslovênia) tiveram aumento nas colheitas; a produção permaneceu a mesma na Croácia, enquanto França e Itália tiveram queda nas colheitas.

A produção de azeite de oliva italiano deve cair para 224,000 toneladas, 32% abaixo do rendimento do ano passado e 27% abaixo da média de cinco anos.

Enquanto os agricultores e moleiros no norte e centro da Itália experimentaram menores rendimentos de azeitonas, os produtores no sul colheram quantidades significativas de azeitonas. Ainda assim, eles receberam uma rendimento de azeite muito menor do que o esperado. Os produtores da Sicília relataram quantidades menores de azeitonas devido à seca em curso.

Do outro lado do Mediterrâneo, Marrocos, Egito e Argélia experimentaram declínios na produção. A produção de azeite de oliva marroquino caiu pelo terceiro ano consecutivo, caindo 15 por cento para 90,000 toneladas.

Em outro lugar no Norte da África, a produção na Argélia caiu em quase nove por cento, para 85,000 toneladas. Enquanto isso, o Egito produziu 40,000 toneladas, uma redução de 11 por cento em comparação ao ano passado.

De um escopo mais amplo, os dados do COI demonstram como o mundo do azeite de oliva está mudando. Globalmente, a produção de azeite de oliva aumentou 0.9 por cento de uma média anual de 2.97 milhões de toneladas de 2014/15 a 2018/19 para 3.00 milhões nos últimos cinco anos-safra.

Apesar do ligeiro aumento, houve mudanças drásticas na distribuição do cultivo e da moagem de azeitonas.

Os países produtores tradicionais têm visto crescimento estagnado e queda na produção nos últimos cinco anos em comparação aos cinco anos anteriores (2014/15 a 2018/19).

Os rendimentos do azeite de oliva na Espanha e na Grécia caíram 16% e um pouco mais de três por cento, respectivamente, nesse período. Enquanto isso, a produção de azeite de oliva na Itália, Marrocos e Síria teve um crescimento muito menor, de 3.9%, 1.1% e 0.2%, respectivamente.

A produção de azeite de oliva da UE caiu de uma média de 1.99 milhão de toneladas anuais de 2014/15 a 2018/19 para 1.83 milhão de toneladas nos últimos cinco anos agrícolas.

, Média de 19-23 , Média de 14-18 % Var. Croácia 3,860 3,780 2 Chipre 4,200 5,780 -27 França 4,740 4,480 6 Grécia 260,400 269,200 -3 Itália 307,680 296,280 4 em Portugal 146,720 94,920 55 Eslovênia 540 480 13 Espanha 1,105,420 1,317,640 -16 União Européia 1,833,500 1,992,500 -8 Fonte: Conselho Oleícola Internacional

Unidade: Toneladas métricas

Durante esses mesmos intervalos, a UE passou de 67% da produção global de azeite de oliva para 61%.

Parte dessa queda na produção foi compensada pelos 11 países produtores de azeite de oliva no Norte da África e no Oriente Médio, que passaram de 29% da produção mundial de azeite de oliva para 34%.

O crescimento da produção na região foi impulsionado pela Turquia e pela Tunísia, com a produção média anual aumentando em 40% na Turquia e 20% na Tunísia entre os últimos cinco anos e os cinco anos anteriores.

, 19- '23 Média , Média de 14-18 % Var. Argélia 91,900 78,800 17 Egito 44,200 28,800 53 Israel 19,800 17,100 16 Jordânia 26,600 22,900 16 Líbano 18,400 20,700 -11 Líbia 16,300 16,700 -2 Marrocos 141,600 140,000 1 Palestina 23,000 20,000 15 Síria 116,000 115,800 0.2 Tunísia 251,400 209,000 20 Peru 264,900 188,900 40 Fonte: Conselho Oleícola Internacional

Unidade: Toneladas métricas

O Egito também experimentou um aumento significativo na produção de azeite de oliva, com rendimentos aumentando de 28,800 toneladas para 44,200 toneladas no mesmo período.

Aumentos mais modestos vieram da Argélia (17%), Israel (16%), Jordânia (16%) e Palestina (15%). O Líbano foi o único país na região a experimentar uma redução significativa, com um declínio de produção de 11% durante o intervalo.

A produção de azeite de oliva também aumentou 13% na América do Sul, passando de uma média anual de 50,100 toneladas de 2014/15 a 2018/19 para 56,700 toneladas.

, 19- '23 Média , Média de 14-18 % Var. Argentina 33,600 30,200 11 Brasil 270 35 673 Chile 21,200 19,300 10 Uruguai 1,641 577 184 Fonte: Conselho Oleícola Internacional, Olive Oil Times

Unidade: Toneladas métricas

O crescimento mais significativo veio da Argentina (11%) e do Chile (nove por cento). Em contraste, o Brasil e o Uruguai tiveram o aumento mais dramático, com a produção sextuplicando no primeiro e triplicando no último no mesmo intervalo.

Os aumentos mais drásticos em cada país vieram de produtores emergentes fora da bacia do Mediterrâneo, incluindo Albânia, China, Irã e Arábia Saudita.

Na Arábia Saudita, a produção de azeite de oliva passou de uma média de 3,000 toneladas por ano de 2014/15 a 2018/19 para 14,500 toneladas nas últimas cinco colheitas, um aumento de 380%.

, 19- '23 Média , Média de 14-18 % Var. Albânia 19,700 11,200 76 China 8,200 4,800 71 Irão 10,700 6,300 70 Arábia Saudita 14,500 3,000 383 Fonte: Conselho Oleícola Internacional

Unidade: Toneladas métricas

O COI estima que o reino produzirá um recorde de 33,500 toneladas de azeite de oliva em 2024/25.

Da mesma forma, a China viu a produção anual de azeite de oliva aumentar em 71% nesse período, para 8,200 toneladas, enquanto o Irã teve aumentos de 70% na produção de azeite de oliva, chegando a 10,700 toneladas.

Na bacia do Mediterrâneo, a Albânia também assistiu a uma aumento dramático da produção. O pequeno país do sul da Europa passou de uma produção média de 11,200 toneladas de 2014/15 a 2018/19 para 19,700 toneladas nos cinco anos de safra anteriores. Além disso, o COI estima que a Albânia produzirá 30,000 toneladas de azeite de oliva em 2024/25.

Todos os quatro países têm visto esforços apoiados pelo governo para aumentar o cultivo de azeitonas e a produção de azeite de oliva, com a China e a Arábia Saudita plantando novos pomares de superalta densidade e alta densidade.