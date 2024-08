Quem é quem na nova Comissão de Azeite da Califórnia

Os resultados das eleições são para o novo conselho de administração da Comissão de Azeite da Califórnia. Os diretores da comissão terão potencial para influenciar o futuro do azeite no estado, conforme o grupo recomende marcação e padrões de classificação ao Secretário de Alimentos e Agricultura da Califórnia. Os padrões que eles propõem provavelmente afetarão não apenas os produtores da Califórnia e dos EUA, mas também poderão impactar os importadores.

O Plano de Ação Global para Saúde Mental --- da Comissão de Azeite da Califórnia foi estabelecido como resultado Senado Bill 250, apresentado por Lois Wolk (D ‑ Davis). O objetivo da Comissão é melhorar a competitividade do estado no setor global de azeite de oliva, e sua principal estratégia para alcançar esse objetivo será definir significantes e obrigatórios padrões de azeite.

O Departamento de Alimentos e Agricultura da Califórnia (CDFA) anunciou recentemente os membros eleitos do conselho que foram escolhidos por seus pares do setor. O novo conselho é composto por dez membros, incluindo dois produtores e um manipulador de cada um dos três distritos principais produtores de azeite na Califórnia e um membro público (ainda não selecionado). Cada representante também tem um membro suplente. Os membros e suas afiliações são os seguintes:

Produtores

Adam Englehardt, Kbar Farming, (alternativo: Gregg Kelley, Califórnia Olive Ranch)

Larry Maben, Maben Family LLC, (Suplente: Rich Mathews, Sadeg Ranch Azeitonas Orgânicas)

John Williams, Cal Ag Properties LLC, (Suplente: John Post)

Dick Neilsen, McEvoy da Marin LLC, (suplente: Karl Giguiere, JK Vineyards)

Jeff Colombini, Lodi Farming, (suplente: Pat Ricchiuti, P ‑ R Farms, Inc.)

Richard Marchini, Marchini Ag, (Suplente: Josh Barton, Rancho Barton)

Manipuladores

Jim Lipman, Califórnia Olive Ranch, (alternativo: Brendon Flynn, Pacific Sun Gourmet)

Jim Etters, Seka Hills Olive Mill, (alternativa: vago)

Brady Whitlow, Corto Olive LP, (Suplente: Vincent Ricchiuti, ENZO Olive Oil Company)

Público

(Vago)

Além da eleição do conselho da Comissão, o CDFA nomeou um grupo consultivo de sete membros que representará os interesses dos produtores menores (menos de 5,000 galões por ano).

Os membros do conselho da Comissão assumiram papéis ativos de liderança em outros esforços estaduais para adotar os padrões do azeite. Alguns membros foram apoiadores assinados do Projeto de Lei Senado 250 e outros são membros do conselho do Conselho do Azeite da Califórnia e do Associação Americana de Produtores de Azeite (AOOPA)

Kimberly Houlding, Diretora Executiva da AOOPA, disse que sua organização não tem uma posição oficial sobre um padrão específico que espera que a Comissão adote, mas ela está confiante de que os padrões desenvolvidos darão aos consumidores a confiança de que a garrafa de azeite virgem extra eles compram é autêntico e de alta qualidade. Houlding observou que a ciência dos azeites continua a evoluir e novos padrões podem ser capazes de identificar marcadores bioquímicos que funcionam para o azeite americano.

John Williams, membro do conselho da comissão, quer que as marcas de azeite da Califórnia sejam conhecidas como azeites de alta qualidade. Ele antecipa que a Comissão irá considerar uma variedade de normas existentes, mas acredita que a norma internacional é inferior ao que a Comissão deseja recomendar. Williams chamou o Norma australiana para azeites de oliva e oliva como uma boa base para referências de classificação e classificação. Ele disse que quaisquer padrões propostos irão garantir que o azeite seja de alta qualidade, mas ainda serão padrões que os produtores podem cumprir. Williams também acredita que um ordem de marketing seria um meio útil para "forçar os importadores a serem honestos ”sobre o que está em suas garrafas.

Quaisquer recomendações sobre normas feitas pela Comissão ao Secretário de Alimentação e Agricultura estarão sujeitas a audiência pública. A primeira reunião do conselho da Comissão será em 8 de maio em Sacramento, Califórnia.