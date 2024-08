Pacote De Presente De Azeite Recebe Dieline Nod

O Moscone Center em San Francisco sediou a Conferência de Design de Pacotes Dieline realizada pelo site de mesmo nome e Inwork, uma consultoria de embalagem e prototipagem, por ocasião do mais recente "HOW Design Design Live ”.

O Dieline Package Design Awards é um concurso mundial anual dedicado às embalagens da marca. Para a edição 2013, o concurso recebeu mais de entradas 1,100 de países 61 em todo o mundo. O concurso é presidido por Debbie Millman, que, juntamente com sua equipe na Sterling Brands, também julga o Prêmios de Design do Concurso Internacional de Azeite de Nova York.

A competição Dieline teve treze categorias, muitas delas dedicadas à alimentação. Os critérios de julgamento foram baseados na qualidade da criatividade, comercialização e inovação. Além dos prêmios padrão, o projeto de maior pontuação recebeu uma "Prêmio Best of Show ”, e poderia apresentar um estudo de caso na conferência. Andrew Gibbs, fundador do The Dieline, também escolheu a dedo um "Prêmio Escolha do Editor ”, e este ano um novo Prêmio de Embalagem Sustentável foi criado.

O Plano de Ação Global para Saúde Mental --- da "Laticínios, especiarias, azeites, molhos e condimentos ”, a categoria apresentou três azeite virgem extra. My Olive Tree, da Grécia, ficou em terceiro lugar, enquanto A Couple Drops (Grécia, novamente) e o pack italiana Madonna Dell'Olivo Special Edition 2013 receberam o prêmio de Mérito.

Madonna Dell'Olivo é uma fazenda de petrazeite premiada liderada pelo geólogo Antonino Mennella, que dedica particularmente seu trabalho na fábrica de azeite para aprimorar e valorizar as características das diferentes variedades de azeitona.

Madonna dell'Olivo está localizada na região italiana de Campânia, no sul da Itália, perto de um antigo santuário, no coração da bela área de Cilento, que é muito apreciada tanto por sua praia acolhedora quanto por sua paisagem rica em história e terras férteis. O Santuário leva esse nome pela visão miraculosa da Madona sobre uma oliveira por alguns jovens pastores locais nos anos 16th século.

Das 200 oliveiras ao redor da antiga mansão da família, que ele salvou do abandono, Mennella produz azeites de oliva extra virgens a partir de azeitonas depiladas, como o RaRo - uma maravilhosa e complexa blend 50/50 das variedades locais Ravece e Rotondella, com seu charme aroma de grama recém-cortada, pele de tomate e ervas aromáticas. Há também o Itrans monovarietal, feito a partir de azeitonas Itrana, com um delicado aroma floral trazendo mais elegância ao seu rico caráter, e o Carpellese, feito com essa casta local menos conhecida mas excelente.

Este ano Mennella decidiu embalar um número limitado de garrafas de 1.5 litros - um formato maior do Butterfly clássico frequentemente adotado para champanhe premium que ele também usa em um formato menor para as garrafas de 250ml - com um rótulo especial e uma caixa elegante, para ser usado como um presente ou para uma ocasião especial.

Em 2013, apenas cerca de 100 "embalagens especiais ”, as garrafas são cheias principalmente com azeites carpelenses ou outros azeites da Madonna dell'Olivo, mediante solicitação. Muitos deles foram enviados para os EUA, um dos principais mercados dessa pequena empresa italiana. Para 2014, ele planeja fazer praticamente o mesmo número do pacote especial feito muito mais por prestígio do que por negócios.

Depois de redesenhar o logotipo e as etiquetas da marca nos últimos três anos, o estúdio de design multidisciplinar NJU - sediada em Eboli, Cilento - descreveu esta solução inovadora de embalagem: "Ele aproveita - por meio de uma escolha distinta de garrafa de magnum de 1.5 litro, textura e detalhes ilustrativos gravados - a herança, a alta qualidade e o espírito de celebração associados ao champanhe e à experiência e paixão de um artesão. ”

Richard Baird, um designer freelancer inglês especializado em logotipos, marca e embalagem e editor do The DieLine, também escreveu, "Há uma abordagem quase reducionista da solução de embalagem, na medida em que favorece a imagem e a escolha estrutural como metáforas visuais, em vez de focar em pistas diretas e convencionais. Fazendo grande uso de percepções estabelecidas de polinização cruzada de outras indústrias para alcançar uma simplicidade comunicativa e uma quietude visual que parece sofisticada, mas não abstrata. Uma solução que complementa uma proposta susceptível de atrair clientes com uma relação de marca já estabelecida e que procuram algo diferente para uma ocasião especial. ”



Diretor Criativo da NJU, Mario Cavallaro

O exterior da solução de design da NJU consiste em "uma caixa com dois pesos san-serif bem espaçados, maiúsculos, com cortes incomuns nos terminais, larguras de traço variadas e muito espaço não impresso ”para um efeito minimalista. Um acabamento em folha de bloco prateado apenas fortalece a imagem Premium da embalagem e seu conteúdo. Pelo contrário, o design e o gráfico da garrafa parecem estar mais relacionados com os temas da herança, experiência e valor do artesanato.

Segundo Baird, até "traça uma analogia entre a história religiosa duradoura e a prática ancestral da produção de azeite ”devido à imagem estilizada de uma mulher - representando a Madona do Santuário perto da fazenda - que parece estar gravada em uma impressão monocromática no papel do peculiar folheto / rótulo. No interior, contém informações sobre a fazenda, detalhes escritos à mão sobre o azeite selecionado e elementos narrativos que reforçam os elementos comunicativos do design. A Madonna parece ter os olhos vendados pelo elástico que mantém o rótulo fechado, lembrando também a deusa da sorte Fortuna.

Mario Cavallaro, diretor criativo da NJU, disse: "Estamos muito felizes por esse reconhecimento à nossa pesquisa em qualidade de design. E estamos ainda mais felizes, pois isso significa que conseguimos dar o excelente azeite extra virgem de Antonino Mennella, premiado em todo o mundo, a cobertura certa para a promessa da marca. Mas, acima de tudo, estamos orgulhosos de que duas empresas (tanto o estúdio quanto o cliente) estabelecidas no sul da Itália tenham sido avaliadas e apreciadas em um contexto tão importante como São Francisco, ao lado de alguns estúdios e marcas internacionais de alto nível. ”