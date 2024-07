O cultivo de azeitona orgânica na Itália continua a se expandir

As terras dedicadas aos olivais orgânicos em Itália continuaram a sua expansão em 2023, aumentando 2.2 por cento, ou 6,142 hectares.

De acordo com um novo Denunciar publicado pelo Instituto Italiano de Serviços para o Mercado Agrícola e Alimentar (Ismea), 279,766 hectares de olivais são agora cultivados organicamente no país, e outros 64,000 hectares estão sendo convertidos para orgânicos.

Ismea estimou que a cobertura de olival orgânico aumentou 65 por cento em relação aos 170,067 hectares na última década.

O processo de conversão orgânica segue os regulamentos da União Europeia, que exigem pelo menos três anos, durante os quais uma abordagem de agricultura orgânica certificada é aplicada antes que um olival convencional receba formalmente o status orgânico.

Embora a maior parte da olivicultura orgânica tenha ocorrido historicamente no sul da Itália, um aumento significativo foi relatado em 2023 no centro e norte do país.

No entanto, a área dedicada à olivicultura biológica diminuiu 2,000 hectares na Puglia, a maior região produtora de azeitonas em Itália, caindo para cerca de 86,000 hectares.

Apesar desta redução, a Apúlia continua a abrigar um terço de todos os olivais biológicos do país, em parte devido à expansão substancial da olivicultura biológica nos últimos anos.

A expansão dos olivais biológicos em 2023 ficou ligeiramente abaixo da média nacional para toda a agricultura italiana, com a superfície agrícola total utilizada dedicada à agricultura biológica a crescer 4.5 por cento.

Ismea observou que 2023 marcou o primeiro ano do novo Política Agrícola Comum, que apoia os agricultores e melhora a produtividade agrícola através de subsídios e outros programas.

A PAC, que permanecerá em vigor até 2027, é um motor fundamental na transição para a agricultura biológica. Oferece bônus e incentivos especiais aos agricultores que adotam práticas mais ecológicas.

Segundo Ismea, as complexidades administrativas da nova PAC e o aumento dos custos de produção em 2023 representaram desafios para o setor agrícola italiano.

Apesar destes desafios, ainda mais exacerbados por frequentes fenómenos meteorológicos adversos, a superfície de agricultura biológica de Itália expandiu-se para 2.5 milhões de hectares.

Ismea observou que esta expansão elevou a superfície agrícola utilizada nacional para perto de 20 por cento, aproximando-se da área da UE Política do campo ao prato meta de 25 por cento.

Comentando o relatório, a FederBIO, uma associação de produtores biológicos, indicou que o número de empresas alimentares que operam sob protocolos biológicos em Itália em 2023 aumentou 1.8 por cento, a maioria das quais eram explorações biológicas.

A associação também destacou uma taxa de 5.2 por cento crescimento nas vendas de alimentos orgânicos em 2023, atingindo um volume de negócios total de 3.8 mil milhões de euros. No entanto, este crescimento é atribuído mais aos preços mais elevados do que ao aumento dos volumes de vendas.

"Os dados do ISMEA mostram um crescimento contínuo da produção orgânica, mesmo que tenha desacelerado ligeiramente como consequência das crises ambientais, climáticas e sociais”, disse a presidente da FederBIO, Maria Grazia Mammuccini.

"A crise climática afeta toda a agricultura, levando à redução da produção”, acrescentou. "Mesmo que a agricultura biológica seja o modelo agrícola mais resiliente às emergências climáticas, considero necessário concentrar-se na formação e assistência técnica para apoiar os agricultores e investir na inovação e investigação agroecológica.”

"Isto proporcionará ferramentas cada vez mais eficazes para combater as alterações climáticas, restaurar habitats degradados e, simultaneamente, aumentar a biodiversidade e a fertilidade do solo”, concluiu Mammuccini.