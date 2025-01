A indústria de azeite de oliva do Paquistão ganha força

Espera-se que o Paquistão produza entre 160 e 180 toneladas métricas de azeite de oliva na safra de 2024/25, um aumento de 20% em comparação à temporada anterior, de acordo com Muhammad Tariq, diretor nacional da PakOlive.

Além da quantidade, Tariq também está satisfeito com a qualidade do que foi produzido, atribuindo o sucesso ao trabalho duro dos produtores locais e à ajuda do governo, incluindo um subsídio de 70% nos custos de produção.

De acordo com Tariq, há cerca de 5.6 milhões de oliveiras no Paquistão, e 500,000 e 800,000 novas árvores são plantadas anualmente.

"Além dos esforços em plantações de oliveiras espalhadas por possíveis áreas do país, foi definida uma meta para instalar sistemas de irrigação por gotejamento em 10,000 acres (4,050 hectares) de áreas com escassez de água”, disse ele. "Este projeto visa permitir o cultivo de azeitonas em terras marginais e aumentar a renda dos agricultores próximos.”

Tariq discutiu os últimos resultados da colheita no Olive Gala Festival de 2024 em Islamabad, capital do Paquistão.

A evento anual focado em azeite virgem extra, sustentabilidade e desenvolvimento da cooperação internacional.

Reuniu produtores locais, distribuidores, investidores, autoridades governamentais e outras partes interessadas no incipiente setor de azeite de oliva do país.

"O governo está trabalhando para apoiar o setor de azeitonas do Paquistão”, disse Rana Tanveer Hussain, ministra da segurança alimentar nacional e pesquisa, durante o discurso de abertura da gala.

Rana Tanveer Hussain disse que o governo paquistanês está dedicado a promover o setor de azeite de oliva do país. (Foto: Olive Gala Festival)

"O Paquistão tem a sorte de ter milhões de oliveiras selvagens e possíveis áreas disponíveis para mais plantações de oliveiras, demonstrando que os esforços de nossos especialistas agrícolas agora produziram resultados positivos”, acrescentou.

Tariq ficou satisfeito com o número de pessoas presentes no evento do setor, o que ele acredita ser necessário para desenvolver o setor.

"Eventos como esses são uma grande oportunidade para todas as partes interessadas”, disse ele. "Este evento deu uma plataforma para empresas e consumidores e abriu portas para muitas colaborações entre empresas.”

"A crescente indústria da azeitona está dando mais poder aos produtores locais, ajudando-os com oportunidades e subsídios de produção em larga escala fornecidos pelo governo”, acrescentou Tariq. "Isso promete ainda mais o empoderamento econômico que pretendemos alcançar por meio do crescimento da indústria da azeitona no Paquistão.”

Uma maneira que as autoridades paquistanesas esperam fazer o setor crescer é por meio da incorporação de tecnologia desde o início.

Aiza Imran, executiva sênior de marca e especialista em sustentabilidade da Khaity Technologies, disse que o mercado online e o aplicativo móvel da empresa estavam ajudando a melhorar a eficiência e o compartilhamento de conhecimento para agricultores em todo o país.

"O Khaity App tem sido um ator fundamental no avanço tecnológico da indústria agrícola, especialmente no setor de azeitonas, com mais de 20,000 usuários registrados”, disse ela. "O aplicativo criou um mercado digital onde colaboramos com diferentes fornecedores para fornecer produtos agrícolas, como fertilizantes, ferramentas, etc., que os agricultores podem comprar em qualquer lugar do Paquistão. Nossa proposta única é que fornecemos esses produtos aos agricultores em até 24 horas após fazer o pedido.”

"Lançamos um chatbot de IA para fazendeiros no aplicativo também. Os fazendeiros podem fazer perguntas e consultas a partir deste aplicativo”, ela acrescentou. "Este chatbot pode responder às perguntas em todos os principais idiomas falados em diferentes regiões do Paquistão.”

Embora o urdu e o inglês sejam as duas línguas oficiais do país, outras nove línguas têm mais de um milhão de falantes nativos e outras 60 têm menos de um milhão de falantes.

A Khaity Technologies também colaborou com governos provinciais em diferentes projetos.

"Colaboramos com o governo provincial do Punjab no projeto do vale das oliveiras, no qual plantámos 1.3 milhões de oliveiras na região de Potohar, Punjab”, disse Imran. "Essas plantas foram fornecidas a uma taxa subsidiada para ajudar os fazendeiros. Também fornecemos facilidade por meio de subsídios em fontes de água, como tecnologia de irrigação por gotejamento.”

Junto com empresas de tecnologia, produtores e agricultores compareceram ao evento, interagindo com colegas e divulgando seus produtos.

Muhammad Azeem Tariq, gerente de projeto da recém-lançada Loralai Olives, compartilhou suas ambições de começar a exportar azeite de oliva extra virgem do Paquistão.

A Loralai Olives está trabalhando para exportar seu azeite de oliva extra virgem paquistanês. (Foto: Olive Gala Festival)

"Nosso objetivo é produzir azeite de oliva extra virgem de qualidade internacional e levar o produto paquistanês aos mercados internacionais”, disse ele. "Estamos trabalhando em certificações internacionais, como certificações da União Europeia e certificações asiáticas para poder exportar os produtos internacionalmente.”

Além de focar em monovarietais de alta qualidade, Azeem Tariq vê a necessidade de embalagens atraentes; as azeitonas Loralai ganharam recentemente um prêmio de branding e marketing.

Ele também elogiou o papel dos eventos nacionais do setor oleícola para reunir o setor e compartilhar conhecimento e experiência, além de manter o ritmo.

"Este ano foi notável para a indústria da azeitona”, disse Azeem Tariq. "Temos observado um aumento não apenas na frutificação, mas também na paixão dos agricultores pela produção de azeitonas.”

"Por meio de eventos como esses, queremos conscientizar os produtores sobre a qualidade da colheita e como evitar danos ao colher azeitonas das árvores, acrescentou. "Além disso, também educamos os agricultores sobre o armazenamento de frutas de acordo com os padrões internacionais. Além disso, educamos os agricultores a enviar as frutas da colheita para a extração em 24 horas para aumentar a qualidade seguindo esses parâmetros.”

Outros produtores de azeitonas presentes na gala também compartilharam suas experiências recentes e promoveram o evento como uma forma de fechar negócios com fornecedores e clientes.

"Esses eventos nos permitem mostrar nossos produtos para um público maior, conectar-nos com compradores em potencial e aprender com os líderes do setor”, disse Sabir Sultan, um produtor pioneiro em Hazara província. "É um passo significativo para expandir nosso alcance e construir um futuro sustentável para a indústria local de azeitonas.”

Arshad Qadri, outro produtor que administra a Boston Farm, enfatizou a necessidade de diversificar e vender vários produtos de azeitona.

"Somos uma fazenda sediada em Kalar Kahar”, disse ele. "Temos 12,000 oliveiras e dez variedades diferentes de frutas, das quais criamos 17 produtos diferentes, entre eles azeite de oliva extra virgem, chá, etc.”

"Estamos satisfeitos com o crescimento da indústria da azeitona. O ambiente propício da nossa região contribuiu para o sucesso da colheita”, Qadari acrescentou. "Só no ano passado, produzimos 55 toneladas de produtos… Eventos como esses são um ótimo meio para colaborar com outras plataformas e alcançar diretamente o consumidor.”

Os produtores também expressaram os desafios associados ao processo de produção devido ao número limitado de moinhos no país.

No entanto, Tariq disse que o governo está trabalhando para enfrentar esses desafios e continuar promovendo as azeitonas como uma opção viável para o desenvolvimento econômico.

"Província do Baluchistão mostrou um crescimento exponencial”, disse ele. "Apesar da crise hídrica, a região tem experimentado um crescimento na plantação de oliveiras.”